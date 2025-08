Unod a salátát? Ez a nyári zöldséges tál nemcsak egészséges, de brutál finom is

A „Buddha-tál” néven futó fogás már rég tarol a külföldi gasztroblogokon, és most nálunk is kezd hódítani. Lényege, hogy minden földi jót összepakolsz egy nagy tálba: színes zöldségek, lassan felszívódó szénhidrát, fehérje, és egy mennyei öntet. Olyan, mint egy saláta, csak sokkal jobb!

Buddha-tál

Fotó: Anggalih Prasetya / Shutterstock

Buddha-tál: a szuper zöldséges tál – Mi kerül bele?

Az egyik legjobb dolog ebben a receptben, hogy szinte bármiből elkészíthető, amit otthon találsz. De ha szeretnéd követni az eredeti változatot, akkor így néz ki:

Alap: barna rizs vagy quinoa – laktató, mégis könnyű.

Sült édesburgonya: kicsit édeskés, kívül ropog, belül puha.

Csicseriborsó: fehérjedús és finom, főleg, ha kicsit megsütöd.

Friss zöldségek: kelkáposzta, uborka, retek, sárgarépa – minél színesebb, annál jobb!

Extra feltét: avokádó, lilahagyma, pirított magvak vagy egy kevés feta sajt.

És a selymes, fűszeres tahini szósz, amitől az egész étel olyan ízbombává válik, hogy még a húsimádók is elégedetten csettintenek.

Hogyan készítsd el?

Nem kell profi séfnek lenned. Íme az elkészítés lépésről lépésre:

1. Főzd meg a rizst vagy a quinoát, majd hagyd kihűlni.

2. Vágd fel az édesburgonyát kockákra, locsold meg olívaolajjal, szórd meg sóval, és süsd 200 fokon 20 percig, míg aranybarna nem lesz.

3. A csicseriborsót (konzerves is jó) forgasd meg olívaolajban, sózd, fűszerezd, és pirítsd meg serpenyőben vagy sütőben.

4. A nyers zöldségeket vágd apróra, reszeld le vagy csíkozd.

5. A tahinis öntethez keverj össze 2 evőkanál tahinit egy kis citromlével, vízzel, csipet sóval, fokhagymával, kurkumával és kész is.

Pakolj mindent egy tálba, locsold meg a szósszal, és kész a tökéletes nyári ebéd vagy vacsora.

Miért fogod imádni?

Először is, mert gyorsan és egyszerűen elkészíthető, még akkor is, ha nem vagy konyhatündér. Emellett laktató, de egyáltalán nem terheli meg a gyomrodat és még a diétádba is beleillik. Tökéletes választás, ha valami könnyűre vágysz, de nem akarsz éhes maradni. Tele van vitaminokkal, rostokkal és lassan felszívódó, jótékony szénhidrátokkal, így a tested is hálás lesz érte. Ráadásul annyira színes és gusztusos, hogy szinte kívánja a fotózást! Simán megállja a helyét bármelyik közösségi oldalon.

Nem csoda, hogy a wellness-rajongók, vegetáriánusok és fogyni vágyók is odavannak érte, de ez a tál nem csak nekik való. Ha csak valami egészséges, finom, nyári kajára vágysz, próbáld ki!