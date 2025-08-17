Hírlevél

Ezért lesznek sokan rosszul az elektromos autókban

Halkan suhanó villanyautókban utazni elsőre csábítóbbnak tűnhet, mint hagyományos, sokszor zajos, kényelmetlenebb gépjárműveket használni. Nem mindenki van azonban ezzel így. Egyre több bizonyíték utal arra, hogy az utazási betegség elektromos autóban gyakrabban jelentkezik, mint gondolnánk.
Ahogy a villanyautók száma nő, úgy gyűlnek az adatok használatuk kevésbé ismert hátrányairól. A különböző fórumokon, közösségi oldalakon és egészségügyi szaklapokban is egyre gyakrabban bukkan fel egy tünetegyüttes: az utazási betegség elektromos autóban. A jelenség – amelyet szaknyelven kinetózisnak is neveznek – elsősorban az utasok körében okoz problémákat, nem pedig a sofőröknél. 

Az utazási betegség elektromos autóban gyakoribb, mint hinnénk.
Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

A főbb panaszok közé tartozik a hányinger, a fejfájás, a verejtékezés, a szédülés, illetve az eltérő intenzitású rosszullét.

Utazási betegség elektromos autóban: megvan a pontos oka

A klasszikus autókban az utas érzékei folyamatosan visszajelzéseket kapnak: hallani a motor hangját, érezni a váltásokat, és a karosszéria is enyhén rezeg. Ezek a zajok és mozgások segítenek az agynak abban, hogy pontosan érzékelje, hogyan halad az autó, így kisebb az esélye az egyensúlyérzet felborulásának. Az elektromos autók egészen más élményt nyújtanak: szinte teljesen csendben és simán haladnak, alig érezni rázkódást, és a gyorsulás vagy fékezés is hangtalan. Emiatt az utas agya kevesebb jelet kap arról, hogy a jármű éppen mozog. 

Ez könnyen megzavarhatja a belső fül helyzetérzékelésért felelős rendszerét, valamint a látást, és előidézheti az utazási betegséget.

A kutatók külön kiemelik a villanyautókra jellemző ún. rekuperációt vagy regeneratív fékezést is, mint lehetséges kiváltó tényezőt. Az úgynevezett „egypedálos vezetés” – ahol a gyorsítás és fékezés is ugyanazzal a pedállal történik – hosszú, folyamatos lassulást eredményez, amelyet az utasok gyakran nem észlelnek megfelelően. Ez a „láthatatlan fékezés” azonban épp elegendő ahhoz, hogy összezavarja az érzékszerveket, és rosszullétet okozzon.

Kellemetlen evolúciós örökség

Az agyunk folyamatosan próbálja összehangolni a látottakat és a test által érzékelt mozgásokat. Ám ha a látás nyugalmat érzékel, miközben a test lassul vagy gyorsul, akkor beindul a vészreakció: az agy „mérgezésre” gyanakszik, és beindítja a hányingert, szédülést vagy más rosszullétet okozó mechanizmusokat. 

Ez a védelmi reakció régi evolúciós örökségünk, csakhogy a modern közlekedési körülmények között már nem segít, sőt, kifejezetten kellemetlen lehet.

Mit tehetünk, hogy megszokjuk?

A szakemberek több lehetséges megoldást javasolnak az utazási betegség megelőzésére vagy enyhítésére, ha elektromos autóban való utazás közben jön ránk a rosszullét. 

Néhány tipp utazási betegség ellen:

  • Üljünk előrébb: az első ülések közelebb vannak a mozgás irányához, így a vizuális és mozgásos jelek könnyebben összehangolódnak.   
  • Kerüljük a képernyőket: a kijelzőre meredés fokozza a térérzékelési zavart, főleg a villanyautó zárt, csendes terében.
  • Kérjük meg a sofőrt: a regeneratív fékezés intenzitása csökkenthető, ezzel kiszámíthatóbbá tehető az utazás menete.
  • Tervezzünk pihenőket: hosszabb elektromos autózás esetén érdemes gyakrabban megállni, kiszellőztetni az agyunkat és pihentetni a belső fülünket.

A jövőben sem biztos, hogy megszokjuk

Bár sokan bíznak abban, hogy a szervezet idővel alkalmazkodik az elektromos autókkal való utazáshoz, a kutatók szerint az érzékszervi disszonancia sok embernél tartós problémát okozhat. Ugyanakkor megkezdődtek a kísérletek olyan digitális hang- és rezgésvisszajelző rendszerek fejlesztésére, amelyek segíthetik az utasokat a mozgás pontosabb érzékelésében.

 

