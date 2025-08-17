Ezért lesznek sokan rosszul az elektromos autókban

Ahogy a villanyautók száma nő, úgy gyűlnek az adatok használatuk kevésbé ismert hátrányairól. A különböző fórumokon, közösségi oldalakon és egészségügyi szaklapokban is egyre gyakrabban bukkan fel egy tünetegyüttes: az utazási betegség elektromos autóban. A jelenség – amelyet szaknyelven kinetózisnak is neveznek – elsősorban az utasok körében okoz problémákat, nem pedig a sofőröknél.

Az utazási betegség elektromos autóban gyakoribb, mint hinnénk.

Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

A főbb panaszok közé tartozik a hányinger, a fejfájás, a verejtékezés, a szédülés, illetve az eltérő intenzitású rosszullét.

Utazási betegség elektromos autóban: megvan a pontos oka

A klasszikus autókban az utas érzékei folyamatosan visszajelzéseket kapnak: hallani a motor hangját, érezni a váltásokat, és a karosszéria is enyhén rezeg. Ezek a zajok és mozgások segítenek az agynak abban, hogy pontosan érzékelje, hogyan halad az autó, így kisebb az esélye az egyensúlyérzet felborulásának. Az elektromos autók egészen más élményt nyújtanak: szinte teljesen csendben és simán haladnak, alig érezni rázkódást, és a gyorsulás vagy fékezés is hangtalan. Emiatt az utas agya kevesebb jelet kap arról, hogy a jármű éppen mozog.

Ez könnyen megzavarhatja a belső fül helyzetérzékelésért felelős rendszerét, valamint a látást, és előidézheti az utazási betegséget.

A kutatók külön kiemelik a villanyautókra jellemző ún. rekuperációt vagy regeneratív fékezést is, mint lehetséges kiváltó tényezőt. Az úgynevezett „egypedálos vezetés” – ahol a gyorsítás és fékezés is ugyanazzal a pedállal történik – hosszú, folyamatos lassulást eredményez, amelyet az utasok gyakran nem észlelnek megfelelően. Ez a „láthatatlan fékezés” azonban épp elegendő ahhoz, hogy összezavarja az érzékszerveket, és rosszullétet okozzon.

Kellemetlen evolúciós örökség

Az agyunk folyamatosan próbálja összehangolni a látottakat és a test által érzékelt mozgásokat. Ám ha a látás nyugalmat érzékel, miközben a test lassul vagy gyorsul, akkor beindul a vészreakció: az agy „mérgezésre” gyanakszik, és beindítja a hányingert, szédülést vagy más rosszullétet okozó mechanizmusokat.

Ez a védelmi reakció régi evolúciós örökségünk, csakhogy a modern közlekedési körülmények között már nem segít, sőt, kifejezetten kellemetlen lehet.

Mit tehetünk, hogy megszokjuk?

A szakemberek több lehetséges megoldást javasolnak az utazási betegség megelőzésére vagy enyhítésére, ha elektromos autóban való utazás közben jön ránk a rosszullét.