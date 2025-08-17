A nap, amely elhozta a magyar vasút forradalmát

A villamosított vasútvonal átadása több szempontból is forradalminak számított. Elsősorban környezetvédelmi szempontból jelentett előrelépést, hiszen a gőzmozdonyokhoz képest jóval tisztább üzemeltetést tett lehetővé. Másrészt gazdasági szempontból is előnyösnek bizonyult, mivel a villamos vontatás üzemeltetési költségei hosszú távon alacsonyabbak voltak a hagyományos megoldásoknál. Továbbá, a villamosított vonalak nagyobb sebességet és jobb menetdinamikát biztosítottak, ami a menetidő csökkenéséhez vezetett.

A híres Kandó-mozdony, a magyar vasút-villamosítás ikonikus járműve

Fotó: Wikipedia/Riesz József

Kandó Kálmán: a magyar Edison, a vasút-villamosítás nagy alakja

A magyar vasút-villamosítás történetének kétségkívül legnagyobb alakja Kandó Kálmán volt, akit méltán neveznek a „magyar Edison”-nak. Ez a kivételes tehetségű mérnök már az 1900-as évek elején úttörő munkát végzett az elektromos vontatás területén.

Kandó zseniális találmánya, a fázisváltós rendszer forradalmasította a vasúti közlekedést, és nemzetközi elismerést szerzett a magyar mérnöki tudománynak.

Sajnos Kandó Kálmán nem érhette meg a Budapest-Hegyeshalom vonal 1932-es teljes átadását, mivel 1931-ben elhunyt. Munkásságának gyümölcse azonban tovább élt, és alapvetően meghatározta a magyar vasút-villamosítás további fejlődését.

Rendszere az 50 Hz-es, egyfázisú váltakozó áramot használta, amely akkoriban egyedülállónak számított a világon. A Kandó által tervezett mozdonyok nemcsak műszaki szempontból voltak kiemelkedőek, hanem gazdaságosságuk és megbízhatóságuk révén is. Ezek a gépek évtizedekig szolgálták a magyar vasúti közlekedést, bizonyítva tervezőjük zseniális előrelátását.

Az 1932-es átadástól napjainkig

Az 1932-es ünnepélyes átadás valódi nemzeti ünnepnek számított. A korabeli sajtó részletesen beszámolt az eseményről, kiemelve annak gazdasági és technológiai jelentőségét. A Budapest-Hegyeshalom vonal villamosításával Magyarország felzárkózott Európa technológiailag fejlett vasúti nemzeteihez.

A villamosított vasútvonal nem csupán a személy-, hanem a teherforgalomban is jelentős javulást hozott, hiszen a villamos mozdonyok nagyobb terhelhetősége hatékonyabb áruszállítást tett lehetővé.

Az első villamosított vonal sikere után a fejlesztés tovább folytatódott, bár a történelmi események, különösen a második világháború jelentősen hátráltatták a további munkálatokat.