vasútvonal

A nap, amely elhozta a magyar vasút forradalmát

1 órája
1932-ben történelmi pillanatnak lehettek szemtanúi a magyar vasúti közlekedés rajongói és szakemberei egyaránt. 93 évvel ezelőtt, augusztus 17-én adták át Magyarország első villamosított vasútvonalát, amely Budapest és Hegyeshalom között húzódott. Ez a jelentős műszaki fejlesztés nem csupán a hazai vasúti közlekedés fejlődésében jelentett mérföldkövet, hanem egész Európában figyelemre méltó technológiai áttörésnek számított.
A villamosított vasútvonal átadása több szempontból is forradalminak számított. Elsősorban környezetvédelmi szempontból jelentett előrelépést, hiszen a gőzmozdonyokhoz képest jóval tisztább üzemeltetést tett lehetővé. Másrészt gazdasági szempontból is előnyösnek bizonyult, mivel a villamos vontatás üzemeltetési költségei hosszú távon alacsonyabbak voltak a hagyományos megoldásoknál. Továbbá, a villamosított vonalak nagyobb sebességet és jobb menetdinamikát biztosítottak, ami a menetidő csökkenéséhez vezetett. 

vasút
A híres Kandó-mozdony, a magyar vasút-villamosítás ikonikus járműve
Fotó: Wikipedia/Riesz József

Kandó Kálmán: a magyar Edison, a vasút-villamosítás nagy alakja 

A magyar vasút-villamosítás történetének kétségkívül legnagyobb alakja Kandó Kálmán volt, akit méltán neveznek a „magyar Edison”-nak. Ez a kivételes tehetségű mérnök már az 1900-as évek elején úttörő munkát végzett az elektromos vontatás területén. 

Kandó zseniális találmánya, a fázisváltós rendszer forradalmasította a vasúti közlekedést, és nemzetközi elismerést szerzett a magyar mérnöki tudománynak. 

Sajnos Kandó Kálmán nem érhette meg a Budapest-Hegyeshalom vonal 1932-es teljes átadását, mivel 1931-ben elhunyt. Munkásságának gyümölcse azonban tovább élt, és alapvetően meghatározta a magyar vasút-villamosítás további fejlődését. 

Rendszere az 50 Hz-es, egyfázisú váltakozó áramot használta, amely akkoriban egyedülállónak számított a világon. A Kandó által tervezett mozdonyok nemcsak műszaki szempontból voltak kiemelkedőek, hanem gazdaságosságuk és megbízhatóságuk révén is. Ezek a gépek évtizedekig szolgálták a magyar vasúti közlekedést, bizonyítva tervezőjük zseniális előrelátását. 

Az 1932-es átadástól napjainkig 

Az 1932-es ünnepélyes átadás valódi nemzeti ünnepnek számított. A korabeli sajtó részletesen beszámolt az eseményről, kiemelve annak gazdasági és technológiai jelentőségét. A Budapest-Hegyeshalom vonal villamosításával Magyarország felzárkózott Európa technológiailag fejlett vasúti nemzeteihez. 

A villamosított vasútvonal nem csupán a személy-, hanem a teherforgalomban is jelentős javulást hozott, hiszen a villamos mozdonyok nagyobb terhelhetősége hatékonyabb áruszállítást tett lehetővé. 

Az első villamosított vonal sikere után a fejlesztés tovább folytatódott, bár a történelmi események, különösen a második világháború jelentősen hátráltatták a további munkálatokat.  

A háború után, az 1950-es és 60-as években újabb lendületet vett a vasút-villamosítás Magyarországon. Napjainkra a hazai fővonalak jelentős része villamosított, ami környezetvédelmi és gazdasági szempontból egyaránt előnyös. 

 

