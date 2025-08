A meleg fokozza a vérrögképződés kockázatát – kik a veszélyeztetettek?

Dohányzás

A dohányzás az egész szervezetre negatív hatást gyakorol és jelentősen megnöveli a trombózis kockázatát is! Ennek oka, hogy súlyosbítja a keringési betegségeket, károsítja az érfalat, növeli a vérlemezkék összecsapódását (aggregációját), így mind a vénás, mind az artériás oldalon hozzájárul a vérrögök kialakulásához.

Terhesség, gyermekágyi időszak

A terhesség és szülés után kialakuló hormonális változások nyilvánvalóan a kismama és a baba érdekét szolgálják, ám sajnos hordoznak bizonyos rizikótényezőket is. Ilyen például az, hogy ebben az időszakban fokozódik a vér alvadékonysága (fiziológiásan nő a vérben a fibrinogen koncentráció), ráadásul a kialakult fizikai hatások (pl. növekvő méh, magzati nyomás a medence erein) miatt sokkal könnyebben lép fel trombózis a kismamáknál. A korábbi császármetszés tovább növeli a veszélyeztetettséget.

Fogamzásgátló, hormon tartalmú gyógyszerek

A hormontartalmú fogamzásgátlók és az egyéb hormonterápiában részesülők is nagyobb veszélynek vannak kitéve, ugyanis ezek a szerek fokozzák a véralvadást. Ezért is nagyon fontos, hogy az ilyen gyógyszerek, fogamzásgátlók elrendelése előtt történjen rizikóbecslés trombózis szempontjából, ami magában foglalja a trombofília szűrést is. Ha a rizikó magas, úgy más védekezési módszert kell választani, és ha lehet, kerülendő más hormonális készítmények szedése is. Ebben a kérdésben a kezelőorvossal és endokrinológussal kell konzultálni.

Bizonyos kórképek és a betegségek miatti immobilitás

Vannak olyan betegségek, melyek megléte szintén megnöveli a trombózis rizikóját, így nem ritka, amikor már eleve véralvadásgátlót kapnak prevenció gyanánt, főleg, ha mellette más alvadást fokozó tényező is jelen van. Ilyen betegség többek közt a cukorbetegség, a pitvarfibrilláció, bizonyos daganatok, a súlyos visszértágulatok és a magas vérnyomás, a gyulladásos bélbetegségek, a vesebetegségek. Más betegségek azért kockázatosak ebből a szempontból, mert ágyhoz kötik a beteget, és az immobilitás önmagában is rizikófaktor. Ilyen lehet például egy törés utáni gipszelés vagy egyes neurológiai betegségek.