Veszélyes a hőség a túlsúlyosokra, inzulinrezisztensekre

Okosan építsük fel az étkezést

Az étkezés a cukorbetegség és az elhízás kezelésében is döntő jelentőségű. Szerencsére a nyár rengeteg gyümölcsöt és zöldséget kínál, amelyek segítenek megkönnyíteni a tápanyagban gazdag étrend összeállítását. De nem minden nyári csemege egészséges! A fagylaltok, cukros italok és sült rágcsálnivalók gyakran csábítóak a melegben, de nem segítik a célok elérését. A vércukorszint kordában tartása és a fogyás érdekében fogyasszunk hidratáló ételeket, például uborkát, paradicsomot és spenótot, amelyek alacsony kalóriatartalmúak és rostban gazdagok. Üdítők és energiaitalok helyett pedig természetes hűsítőket, például citromos vizet vagy cukrozatlan jeges gyümölcsteát kortyoljunk. Az alkoholfogyasztást is tudatosan kell kezelni. IR-esként, cukorbetegként kerülendők a tömény és a cukros italok, a likőrök, helyettük mértékkel fogyasztható jó minőségű száraz bor, vagy cukormentes sör. Ugyanakkor számoljunk a sör szénhidrát tartalmával, valamint azzal, hogy az alkoholok elősegítik a hipoglikémia kialakulását, így érdemes melléjük pl. teljes kiőrlésű kekszet, olajos magvakat, IR-barát szendvicseket enni.

Számos hormonális betegség oka és következménye is lehet a makacs túlsúly. Érdemes utánajárni, nincs-e pajzsmirigy betegség, inzulinrezisztencia, cukorbetegség, leptin rezisztencia, agyalapi mirigy probléma, policisztás ovárium szindróma vagy más endokrinológiai probléma a háttérben.

Vegyük komolyan a figyelmeztető jeleket

- A cukorbetegség és az elhízás – mindkettő a hőséggel összefüggő betegségek kockázati tényezője – esetén figyelni kell a hőkimerültség jeleire, mint a hányinger, a szapora szívverés, a kimerültség, a szédülés és a zavartság. Ha ugyanis nem kezeljük ezeket, hőguta, vagyis egy potenciálisan halálos állapot is kialakulhat. A glükózfogyasztás, a hidratálás és a laza ruházat mind egyszerű, de hatékony intézkedések a megelőzéshez – mondja dr. Mutnéfalvy Zoltán (https://www.endokrinkozpont.hu/munkatarsaink/endokrinologus/dr-mutnefalvy-zoltan), az Endokrinközpont – Prima Medica endokrinológusa, kóros elhízásra szakosodott specialista. - Nyáron nagyon fontosak a rendszeres orvosi ellenőrzések is. Előfordulhat, hogy a szervezet inzulinigényéhez alkalmazkodva a gyógyszereket is módosítani kell, és a hidratáltsági szint is napról napra változhat. Amennyiben frissen felfedezett a cukorbetegség, és inzulint használ a páciens, illetve hajlamos a vércukor hirtelen leesni, érdemes a nagy kánikulában külön is konzultálnia az orvossal, hogy hogyan állítsa be az inzulin kezelést, változtasson-e a dózison, mennyi mérésre van szüksége, mit tegyen, ha a hipoglikémia tüneteit tapasztalja.



