Nem várt összefüggés a videójátékok és a gyermekek IQ fejlődése között

Bár a kicsi volt az eltérés a kognitív képességekben, és nem elegendő ahhoz, hogy bizonyítsa az okozati kapcsolatot, eléggé figyelemre méltó. A Scientific Reports magazinban megjelent 2022-es tanulmány gondosan figyelembe vette a változókban lévő különbségeket, beleértve a genetikát és a gyermek társadalmi-gazdasági hátterét. Úgy tűnik, hogy a televíziónézésnek és a közösségi média használatnak nincs sem pozitív, sem negatív hatása az intelligenciára. A kutatás hasznosnak bizonyulhat abban a vitában, hogy mennyi képernyő előtt töltött idő megfelelő a fiatalok intelligenciájának. A mai gyermekkort meghatározza a digitális média, de kognitív hatásai nem ismertek és heves vita tárgya.

A kutatók azt találták, hogy azoknak a gyerekeknek, akik sok időt töltenek videójátékokkal, magasabb az intelligenciájuk, ami ellentmond annak a narratívának, hogy a a videójáték rosszat tesz a gyermekek intelligenciájának.

Fotó: ScienceAlert

A kutatók 9.855 amerikai 9-10 éves gyermek feljegyzett, képernyő előtt töltött idejét vizsgálta meg. A gyermekek átlagosan 2.5 órát töltenek naponta televízió- vagy online videónézéssel, 1 órát videójátékokkal és félórát az interneten szocializálódva. Két évvel később megnézték ezek közül több, mint 5.000 gyermek adatait. A közbeeső idő alatt azoknak, akikről a tanulmányban azt jegyezték fel, hogy a normálisnál több időt töltenek videójátékokkal, intelligenciájuk 2.5 ponttal az átlagos növekedés fölé növekedett.

Bár a tanulmány csak amerikai gyermekeket vizsgált és nem tett különbséget a videójáték-fajták között, értékes bepillantást nyújt a játék és az intelligencia közti kapcsolatba és alátámasztja azt az elméletet, hogy az intelligencia nem egy fix állandó, amivel az ember születik.

Az eredmények alátámasztják azt, hogy a képernyő előtt töltött idő általában nem károsítja a gyermekek kognitív képességeit, és, hogy a videójátékok javítják az intelligenciát.

A tanulmány nem vizsgálta azt, hogy milyen hatással van a képernyő előtt töltött idő a fizikai aktivitásra, az alvásra, a jóllétre, vagy az iskolai teljesítményre.

(Forrás: ScienceAlert: https://www.sciencealert.com/)












