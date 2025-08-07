Egészen hihetetlen dolog derült ki a repülőgépekről

Nem olyan ritka eset, hogy villámcsapás éri a repülőgépeket, de a modern repülőgépek kiállnak egy erőteljes villámcsapást. A legtöbb kereskedelmi repülőgépet évente 1-2 alkalommal éri villámcsapás és van, hogy maga a repülőgép okozza, mert növeli az elektromos mezőt. A legtöbb esetben akkor éri villámcsapás a repülőgépet, amikor az keresztülrepül egy felhőn a felszállás és leszállás alatt, és a villámcsapások kevesebb, mint 10%-a történik a felhő felett, vagy alatt. Óriási csattanással jár, amikor több millió voltos csapás éri a gépet.

Az évek során javult a repülőgép technológia és csak ritkán fordul elő, hogy károsodás éri a repülőgépet, vagy, hogy veszélyezteti az utasok biztonságát. Bár a legtöbb repülőgép normálisan működik miután villámcsapás érte, van, hogy a pilóták úgy döntenek, hogy kényszerleszállást hajtanak végre, ha a villámcsapás kihat a kijelzőkre, vagy a rendszerekre. A villámlás általában a repülőgép kiálló részeit éri, pl. a szárnyvégeket, vagy az orrot, aztán egy másik kiálló részből ép ki.

A repülőgépek kitűnő elektromos vezetők, mivel fémből készülnek, például alumíniumból, vörös rézből. A repülőgép, akárcsak az autó egy Faraday-kalitka, ami védi az utasokat a hatalmas mennyiségű elektromosságtól. Fémkarosszériájú, zárt autóban ülő utasoknak nem lehet baja, ha villámcsapás éri az autót.

A fémváz levezeti az elektromos töltést és az autó belseje mentes marad az elektromosságtól. A Faraday-kalitkát úgy tervezik, hogy blokkolja az elektromágneses mezőt: a kalitkát vezető anyaggal borítják, ami megszakítás nélkül beburkolja a járművet, így a bent lévő emberek biztonságban vannak. A töltés belép a repülőgépbe és kilép belőle úgy, hogy a belső részt és a fedélzeten lévők biztonságát nem érinti.

Míg a repülőgépet érő villámcsapás miatt általában nem kell aggódni, a földön, a leszállópályán történő villámcsapás veszélyes. A villámlás jelentős biztonsági probléma és rendkívül veszélyes a leszállópályán dolgozó földi személyzet számára, ezért amikor a reptérhez közel villámlik, a földi személyzetnek el kell hagynia a leszállópályát.