Miért változhat hirtelen a pisilés gyakorisága?

A vizelet mennyisége és a vizelés gyakorisága emberenként eltérhet, de az orvosok szerint napi 6–8 alkalom teljesen normális.

Az vizelet mennyisége és színe sokat elárul a hólyag, a vesék és a szervezet állapotáról – eltérés esetén érdemes orvoshoz fordulni.

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Ebbe beleszámít, hogy

mennyit iszol,

mennyit mozogsz,

mennyire vagy stresszes,

milyen az időjárás

és persze az egészségi állapotod is.

Egy friss kutatás szerint a legtöbb egészséges ember napi 2–10 alkalommal, éjszaka pedig 0–4 alkalommal megy ki vécére. Az idősebbek gyakrabban, a férfiak jellemzően ritkábban látogatják a mosdót.

A vizelet mennyisége: mennyi vizelet fér a hólyagba?

A hólyagkapacitás

átlagosan 300–400 milliliter.

Ha napközben rendesen iszol, teljesen természetes, hogy 3–4 óránként jön az inger. Az urológia szerint ez a normál működés egyik jele.

Mit árul el a vizelet színe és szaga?

Az egészséges vizelet halványsárga. Ha nagyon sok vizet iszol, szinte átlátszó lehet, dehidratáció esetén viszont sötétebbé és koncentráltabbá válik. A szín megváltozhat vitaminok vagy gyógyszerek hatására is. A kellemetlen szag figyelmeztető jel: a hólyagfertőzés tipikus kísérője. A megfelelő hidratáltság és a tested jelzéseinek figyelése sokat segít, hogy időben észrevedd a problémát.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

A véres vagy zavaros vizelet, az újonnan jelentkező szag, a nehézkes vizelés, a hólyag környékén tapasztalható fájdalom vagy csípő érzés mind figyelmeztető jelek.

Ha naponta 8 alkalomnál többször mész vécére, az már szokatlanul soknak számít.

A túl sok vizelet hátterében állhat például magas vércukorszint, amit gyakran fokozott szomjúság kísér.

Inkontinencia – nem csak az időseket érinti

Ha köhögés, nevetés vagy sport közben akaratlanul elcseppen a vizelet, az úgynevezett stressz inkontinenciára utalhat. Ha viszont hirtelen, erős vizelési inger tör rád, és még a mosdóig sem mindig sikerül eljutni, az inkább a sürgősségi inkontinencia jele. Mindkettő gyakori probléma, de szerencsére jól kezelhető; az urológia ma már számos hatékony megoldást kínál.

Éjszakai mosdómenetek – a noktúria

Ha éjjel kétszer vagy többször is felkelsz pisilni, az a noktúria jele. Harminc éves kor felett minden harmadik felnőttnél előfordul, és 70 százalékukat zavarja. Az alvásmegszakítás miatt a másnapi teljesítmény és közérzet is romolhat.