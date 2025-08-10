Történelmi esemény a Vadasparkban! – Vörös mókusok születtek

Lily, a vörös mókus 4,5 évvel ezelőtt, elárvult kölyökként, alig 1,5-2 hetesen került a Budakeszi Vadasparkba testvéreivel együtt. A Vadaspark munkatársai nevelték fel, testvéreit sikeresen visszaengedték a természetbe, azonban Lily különösen barátságos és ragaszkodó természetű maradt, így ő végül a park lakója lett. Az évek során igazi „sztárrá” vált a látogatók körében, gyakran találkozhattak vele edukációs programokon, környezeti nevelési foglalkozásokon, sőt a nyári táborok résztvevői is megismerhették őt.

Vörös mókus szaporulat a Budakeszi Vadasparkban.

Fotó: Nagy Ingrid / Greenfo

A vörös mókus fogságban ritkán szaporodik

Habár a Budakeszi Vadaspark közel 50 éve tart vörös mókusokat (Sciurus vulgaris) eddig sosem volt szaporulat egyiküknél sem. Ez részben annak tudható be, hogy a mókusok fogságban csak ritkán szaporodnak – a közös térben élő állatok gyakran „családtagnak” tekintik egymást, így nem jön létre párosodás. Más állatkertekben is ritka a hasonló esemény, Magyarországon is csak kevés helyen jegyeztek fel hasonló sikeres ellést.

Vörös mókus a Budakeszi Vadasparkban.

Fotó: Nagy Ingrid / Greenfo

A változást egy különleges új jövevény, Kázmér, hozta el, aki tavaly, 2024-ben került a Vadasparkba mentett mókusként, körülbelül 5 hetes korában. Testi sérülése – három lábbal érkezett – kizárta a természetbe való visszavadítás lehetőségét. Mivel Kázmér is barátságos és szelíd természetű, Lilyvel közös kifutóba került, és részt vett az ismeretterjesztő programokban. Az összeszoktatás kezdetben kihívást jelentett. Lily, aki addig egyedül élvezte „királylányi lakosztályát”, nem fogadta azonnal örömmel Kázmér közeledését. Kázmér azonban igazi úriemberként türelemmel próbálta elnyerni Lily bizalmát, míg végül egy kedves barátság, majd romantikus kapcsolat alakult ki közöttük. A kapcsolat hamar meghozta gyümölcsét: a szaporodás jelei egyértelműek voltak.

Az európai vörös mókusok vemhességi ideje általában 38–42 nap, és a számításaink alapján a 40. napon Lily világra hozta öt kölykét. Az ellés komplikációmentesen zajlott, végig mellette volt nevelőmamája, akinek jelenléte megnyugtatta Lilyt.

Általában 2–4 kölyök születik, de Lily kivételesen öt apróságnak adott életet.

Nem csak a kismókusok születése ritka esemény, hanem az is, hogy Lily olyan közeli bizalmi kapcsolatban van pótmamájával, hogy ennek köszönhetően napról napra bepillantást nyerhetünk a kismókusok cseperedésébe és szemtanúi lehetünk, hogyan is gondozza egy mókusmama a kölykeit.