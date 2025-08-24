Hírlevél

A Vezúv Kr.u. 79. évi kitörése nem csupán egy természeti katasztrófa volt, hanem egy olyan történelmi pillanat, amely egyszerre dermesztő és tanulságos. A vulkánkitörés egyetlen nap alatt változtatta Pompeii virágzó városát nyüzsgő központból megkövült időkapszulává. A látszólag hétköznapi élet mozdulatlan képkockáivá dermedt: kenyér a kemencében, pénz a pulton, ajtók félig nyitva.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mindeközben ifjabb Plinius levelei a kortárs, szemtanú által rögzített részletek páratlan forrásai maradtak. Leírásai szerint a vulkánkitörés magasra tornyosuló hamufelhővel vette kezdetét, amely fenyőfához hasonlatosan terült szét az égen. Az első órákban még senki sem sejthette, hogy Pompeii és a környék települései milyen gyorsan és véglegesen tűnnek el a hamu és kőzápor alatt.

vulkánkitörés Pompeii, Mt. Vesuvius behind, Campania, Italy, Europe (Photo by Tony Waltham / Robert Harding Premium / robertharding via AFP)
Pompeiit Kr. u. 79-ben pusztította el a Vezúv vulkánkitörése
Fotó: TONY WALTHAM / Robert Harding Premium

Percről percre: a vulkánkitörés új olvasata

Az utóbbi évek kutatásai – köztük a Science részletes beszámolója – percről percre rekonstruálják a katasztrófa menetét. 

A friss eredmények szerint az első, úgynevezett pliniusi fázis során órákon át tartó, fehéres, majd szürkés habkő (lapilli) hullott, miközben a több tíz kilométer magasba emelkedő kitörési oszlop időről időre ingadozott. Ennek hatására a környék városaira, elsősorban Pompeii-re, megállíthatatlan hamueső zúdult.

 Ezek a rekonstrukciók azt is mutatják, hogy a kitörés nem egyetlen végzetes pillanatból állt. Ellenkezőleg: jól elkülöníthető epizódok követték egymást. Először az órákig tartó kő- és hamuhullás bénította meg a várost, majd a következő hajnalon, amikor a kitörési oszlop összeomlott, piroklasztikus árak rohantak végig a hegy lejtőin, végül elérve Pompeii-t is. 

Hamueső alatt: Pompeii első napja

Az első fázisban a lakosok jelentős része megpróbált menedéket találni. Sokan a házaikban maradtak, ablakokat és ajtókat torlaszoltak el, míg mások a kapukhoz rohantak, hogy elhagyják a várost. Ugyanakkor a több méter vastag habkő gyorsan megbénította az utcákat és beomlasztotta a tetőket. A régészeti leletek szerint számtalan áldozatot éppen a szerkezeti összeomlások sebesítettek halálra. 

Eközben a hamu a mindennapi élet apró részleteit is megőrizte. A műhelyek eszközei, a piacok mérlegei, sőt, a félbehagyott étkezések is megmaradtak. 

Mindez példa nélküli betekintést enged egy római város gazdaságába és társadalmába – a végzetes órák lenyomataként, mégis páratlanul részletgazdagon.

Pompeii Fresco from the House of Venus, Pompeii, a large Roman town destroyed in 79AD by a volcanic eruption from Mount Vesuvius, near Naples, Campania, Italy, Europe (Photo by Ethel Davies / Robert Harding Heritage / robertharding via AFP)
Freskó a pompeii Vénusz házában
Fotó: ETHEL DAVIES / Robert Harding Heritage

A halál vihara: piroklasztikus sűrűségárak

A következő hajnali órákban a kitörési oszlop instabillá vált és több egymást követő piroklasztikus sűrűségár zúdult le. Ezek a rendkívül forró, nagy sebességgel mozgó gáz- és törmelékárak kezdetben a hegy lábát söpörték el, majd – ahogy a Science elemzése is jelzi – a későbbi hullámok már elérték Pompeii-t. A negyedik-ötödik roham lehetett az, amely végzetesen érintette a várost.

A hőmérséklet helyenként a több száz Celsius-fokot is elérhette, ami azonnali, hő okozta halált eredményezett. Ráadásul az oxigénszegény, mérgező gázok percek alatt életveszélyes körülményeket teremtettek. 

Végül a hamu és a finom szemcséjű anyag mindent beborított, így zárult le Pompeii tragikus története – csendben, de végérvényesen.

Nyomok a romokban

A feltárások nemcsak a pusztulás mechanizmusát, hanem az időpontot is újraértelmezik. Hagyományosan augusztushoz (nevezetesen augusztus 24-éhez) kötötték az eseményt, azonban több bizonyíték – például idénygyümölcsök maradványai, melegítő edények használata és egy őszre utaló felirat – inkább egy őszi dátumot valószínűsít. Így, bár a közkeletű dátum él, az Kr.u. 79. év pusztítása valószínűleg a késő nyár–kora ősz fordulóján történt. 

Pompeii Tis picture taken on November 9, 2012 through the protective glass of the Orto dei fuggiaschi (The garden of the Fugitives) shows some of the13 bodies of victims who were buried by the ashes as they attempted to flee Pompeii during the 79 AD eruption of the Vesuvius volcano. The garden of the fugitives reoponed the same day to public after about a year of restoration works. AFP PHOTO / CARLO HERMANN (Photo by CARLO HERMANN / AFP)
Pompeii áldozatok gipszöntvényei
Fotó: CARLO HERMANN / AFP

Mindazonáltal a legmegrázóbbak az emberi történetek. 

A házakban egymásra borulva talált családok, a menekülés közben összerogyott alakok és a kétségbeesés mozdulatai mind arról tanúskodnak, hogy a végső órák gyorsan és kérlelhetetlenül zajlottak le. 

A gipszöntvények a pillanatnyi szenvedés nyomát őrzik, ugyanakkor páratlan lehetőséget adnak az orvostudomány, a demográfia és az antropológiához kapcsolódó kérdések vizsgálatára.

Örökség és előretekintés

Pompeii tanulságai messze túlmutatnak az ókoron. A Vezúv ma is aktív vulkán, a környéken pedig több millió ember él. Ezért a történeti rekonstrukciók nem csupán a múlt megértését szolgálják, hanem a kockázatkezelés, a vészhelyzeti tervezés és a lakossági felkészítés alapjai is. 

A részletes kronológia segít modellezni, mennyi idő áll rendelkezésre az evakuálásra különböző kitörési forgatókönyvek esetén.

Ezenfelül a multidiszciplináris kutatás – geológia, geofizika, régészet és történettudomány együttműködése – mintát ad más veszélyeztetett térségek számára is. Végül a Science által bemutatott percről percre rekonstrukció nemcsak a katasztrófa menetét teszi kézzelfoghatóvá, hanem rámutat arra is, hogy a tudomány képes új fényt vetni a legrégebbi tragédiákra, ezáltal életeket menthet a jövőben.

 

