Mindeközben ifjabb Plinius levelei a kortárs, szemtanú által rögzített részletek páratlan forrásai maradtak. Leírásai szerint a vulkánkitörés magasra tornyosuló hamufelhővel vette kezdetét, amely fenyőfához hasonlatosan terült szét az égen. Az első órákban még senki sem sejthette, hogy Pompeii és a környék települései milyen gyorsan és véglegesen tűnnek el a hamu és kőzápor alatt.

Pompeiit Kr. u. 79-ben pusztította el a Vezúv vulkánkitörése

Fotó: TONY WALTHAM / Robert Harding Premium

Percről percre: a vulkánkitörés új olvasata

Az utóbbi évek kutatásai – köztük a Science részletes beszámolója – percről percre rekonstruálják a katasztrófa menetét.

A friss eredmények szerint az első, úgynevezett pliniusi fázis során órákon át tartó, fehéres, majd szürkés habkő (lapilli) hullott, miközben a több tíz kilométer magasba emelkedő kitörési oszlop időről időre ingadozott. Ennek hatására a környék városaira, elsősorban Pompeii-re, megállíthatatlan hamueső zúdult.

Ezek a rekonstrukciók azt is mutatják, hogy a kitörés nem egyetlen végzetes pillanatból állt. Ellenkezőleg: jól elkülöníthető epizódok követték egymást. Először az órákig tartó kő- és hamuhullás bénította meg a várost, majd a következő hajnalon, amikor a kitörési oszlop összeomlott, piroklasztikus árak rohantak végig a hegy lejtőin, végül elérve Pompeii-t is.

Hamueső alatt: Pompeii első napja

Az első fázisban a lakosok jelentős része megpróbált menedéket találni. Sokan a házaikban maradtak, ablakokat és ajtókat torlaszoltak el, míg mások a kapukhoz rohantak, hogy elhagyják a várost. Ugyanakkor a több méter vastag habkő gyorsan megbénította az utcákat és beomlasztotta a tetőket. A régészeti leletek szerint számtalan áldozatot éppen a szerkezeti összeomlások sebesítettek halálra.

Eközben a hamu a mindennapi élet apró részleteit is megőrizte. A műhelyek eszközei, a piacok mérlegei, sőt, a félbehagyott étkezések is megmaradtak.

Mindez példa nélküli betekintést enged egy római város gazdaságába és társadalmába – a végzetes órák lenyomataként, mégis páratlanul részletgazdagon.

Freskó a pompeii Vénusz házában

Fotó: ETHEL DAVIES / Robert Harding Heritage

A halál vihara: piroklasztikus sűrűségárak

A következő hajnali órákban a kitörési oszlop instabillá vált és több egymást követő piroklasztikus sűrűségár zúdult le. Ezek a rendkívül forró, nagy sebességgel mozgó gáz- és törmelékárak kezdetben a hegy lábát söpörték el, majd – ahogy a Science elemzése is jelzi – a későbbi hullámok már elérték Pompeii-t. A negyedik-ötödik roham lehetett az, amely végzetesen érintette a várost.

A hőmérséklet helyenként a több száz Celsius-fokot is elérhette, ami azonnali, hő okozta halált eredményezett. Ráadásul az oxigénszegény, mérgező gázok percek alatt életveszélyes körülményeket teremtettek.

Végül a hamu és a finom szemcséjű anyag mindent beborított, így zárult le Pompeii tragikus története – csendben, de végérvényesen.