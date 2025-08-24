Mindeközben ifjabb Plinius levelei a kortárs, szemtanú által rögzített részletek páratlan forrásai maradtak. Leírásai szerint a vulkánkitörés magasra tornyosuló hamufelhővel vette kezdetét, amely fenyőfához hasonlatosan terült szét az égen. Az első órákban még senki sem sejthette, hogy Pompeii és a környék települései milyen gyorsan és véglegesen tűnnek el a hamu és kőzápor alatt.
Az utóbbi évek kutatásai – köztük a Science részletes beszámolója – percről percre rekonstruálják a katasztrófa menetét.
A friss eredmények szerint az első, úgynevezett pliniusi fázis során órákon át tartó, fehéres, majd szürkés habkő (lapilli) hullott, miközben a több tíz kilométer magasba emelkedő kitörési oszlop időről időre ingadozott. Ennek hatására a környék városaira, elsősorban Pompeii-re, megállíthatatlan hamueső zúdult.
Ezek a rekonstrukciók azt is mutatják, hogy a kitörés nem egyetlen végzetes pillanatból állt. Ellenkezőleg: jól elkülöníthető epizódok követték egymást. Először az órákig tartó kő- és hamuhullás bénította meg a várost, majd a következő hajnalon, amikor a kitörési oszlop összeomlott, piroklasztikus árak rohantak végig a hegy lejtőin, végül elérve Pompeii-t is.
Az első fázisban a lakosok jelentős része megpróbált menedéket találni. Sokan a házaikban maradtak, ablakokat és ajtókat torlaszoltak el, míg mások a kapukhoz rohantak, hogy elhagyják a várost. Ugyanakkor a több méter vastag habkő gyorsan megbénította az utcákat és beomlasztotta a tetőket. A régészeti leletek szerint számtalan áldozatot éppen a szerkezeti összeomlások sebesítettek halálra.
Eközben a hamu a mindennapi élet apró részleteit is megőrizte. A műhelyek eszközei, a piacok mérlegei, sőt, a félbehagyott étkezések is megmaradtak.
Mindez példa nélküli betekintést enged egy római város gazdaságába és társadalmába – a végzetes órák lenyomataként, mégis páratlanul részletgazdagon.
A következő hajnali órákban a kitörési oszlop instabillá vált és több egymást követő piroklasztikus sűrűségár zúdult le. Ezek a rendkívül forró, nagy sebességgel mozgó gáz- és törmelékárak kezdetben a hegy lábát söpörték el, majd – ahogy a Science elemzése is jelzi – a későbbi hullámok már elérték Pompeii-t. A negyedik-ötödik roham lehetett az, amely végzetesen érintette a várost.
A hőmérséklet helyenként a több száz Celsius-fokot is elérhette, ami azonnali, hő okozta halált eredményezett. Ráadásul az oxigénszegény, mérgező gázok percek alatt életveszélyes körülményeket teremtettek.
Végül a hamu és a finom szemcséjű anyag mindent beborított, így zárult le Pompeii tragikus története – csendben, de végérvényesen.
A feltárások nemcsak a pusztulás mechanizmusát, hanem az időpontot is újraértelmezik. Hagyományosan augusztushoz (nevezetesen augusztus 24-éhez) kötötték az eseményt, azonban több bizonyíték – például idénygyümölcsök maradványai, melegítő edények használata és egy őszre utaló felirat – inkább egy őszi dátumot valószínűsít. Így, bár a közkeletű dátum él, az Kr.u. 79. év pusztítása valószínűleg a késő nyár–kora ősz fordulóján történt.
Mindazonáltal a legmegrázóbbak az emberi történetek.
A házakban egymásra borulva talált családok, a menekülés közben összerogyott alakok és a kétségbeesés mozdulatai mind arról tanúskodnak, hogy a végső órák gyorsan és kérlelhetetlenül zajlottak le.
A gipszöntvények a pillanatnyi szenvedés nyomát őrzik, ugyanakkor páratlan lehetőséget adnak az orvostudomány, a demográfia és az antropológiához kapcsolódó kérdések vizsgálatára.
Pompeii tanulságai messze túlmutatnak az ókoron. A Vezúv ma is aktív vulkán, a környéken pedig több millió ember él. Ezért a történeti rekonstrukciók nem csupán a múlt megértését szolgálják, hanem a kockázatkezelés, a vészhelyzeti tervezés és a lakossági felkészítés alapjai is.
A részletes kronológia segít modellezni, mennyi idő áll rendelkezésre az evakuálásra különböző kitörési forgatókönyvek esetén.
Ezenfelül a multidiszciplináris kutatás – geológia, geofizika, régészet és történettudomány együttműködése – mintát ad más veszélyeztetett térségek számára is. Végül a Science által bemutatott percről percre rekonstrukció nemcsak a katasztrófa menetét teszi kézzelfoghatóvá, hanem rámutat arra is, hogy a tudomány képes új fényt vetni a legrégebbi tragédiákra, ezáltal életeket menthet a jövőben.