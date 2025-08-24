Összetört orr, repedt szélvédő: brutális viharba került egy osztrák Airbus

Az Austrian gépének ijesztő esete 100 km-re Bécstől történt. A járat éppen a leszálláshoz ereszkedett, amikor a kapitány kiment a vécére. Ahogy elhagyta a pilótafülkét, az Airbus viharfelhőbe és komoly turbulenciába került, amelyben majdnem 2 G terhelés érte a gépet a viharos szél hatására. Ráadásul a zivatar egy olyan gócán repült át a gép, amelyben jégeső volt. Az iszonyatos rázkódásban a kapitány nem tudott visszatérni a pilótafülkébe.

When you send off four besties and they end up being „attacked“ by hail, lose half of the cockpit nose and have their front windows shattered prior to arrival. #OS434 Palma to Vienna. Very pleased you all touched ground - alive. Thanks #austrian #aua #airlines pic.twitter.com/SHOUsUY5Wg — Exithamster (@exithamster) June 9, 2024

A jégesőt hozó zivatar veszélye

Az Austrian gépének ijesztő esete 100 km-re Bécstől történt. A járat éppen a leszálláshoz ereszkedett, amikor a kapitány kiment a vécére. Ahogy elhagyta a pilótafülkét, az Airbus viharfelhőbe és komoly turbulenciába került, amelyben majdnem 2 G terhelés érte a gépet a viharos szél hatására. Ráadásul a zivatar egy olyan gócán repült át a gép, amelyben jégeső volt. Az iszonyatos rázkódásban a kapitány nem tudott visszatérni a pilótafülkébe.

Amikor végre sikerült bejutnia, döbbenten látta, hogy a szélvédő egyik fele berepedt a jégdarabok becsapódása nyomán.

Kiderült az is, hogy olyan sérülések érték az Airbust, amelyek miatt lekapcsolódott a beépített számítógépes védelem számos eleme. Vagyis a gép irányítórendszere majdnem annyira védtelen lett, mint az Air France 447-es járatának katasztrófájakor, 2009-ben, és csak manuálisan lehetett vezetni. A kapitány azonnal átvette az Airbus irányítását, majd sikeresen leszállt.

Vészhelyzet a levegőben

2023 nyarán a Delta Milánó-New York járata került zivatarba és jégesőbe, alig 15 perccel a felszállás után. A fedélzeten 226 ember utazott.

Az utasok azt mondták, olyan hangot hallottak, amilyet még soha egy repülőn.

A dübörgést a jégdarabok becsapódása okozta. A gép súlyos sérülésekkel tért vissza Milánóba.

A Boeing 727 teherszállító gép szélvédője a jégesőben történt repülés után

Fotó: Reddit

2006 nyarán Kanada fölött, 9 ezer méter magasságban teniszlabda méretű jégdarabok zúdultak egy helyi teherszállító cég, a BAX Global járatára. A Boeing 727 típusú gépen olyan sérülések keletkeztek, hogy a pilóták kénytelen voltak félig vakon leszállni.

Egyes sajtóhírek szerint az eset olyan ijesztő volt, hogy a másodtiszt és a fedélzeti mérnök felmondott.

2003 nyarán az easyjet egy Boeing 737-ese került jégesőbe a genfi felszállás után, a jég berepesztette a másodtiszt előtti szélvédőt. A kapitány azonnal vészhelyzetet jelentett és kérte, hogy visszatérhessenek a repülőtérre. Bár a repülőtér egyik irányító-antennája épp nem működött, a kapitány műszeres irányítás nélkül is le tudta tenni a Boeingot a leszállópályára, mert az ő szélvédőjén még épp ki lehetett látni. Az alábbi fotó a gép vízszintes vezérsíkjáról készült, a képen látni, hogy a lyukak keletkeztek a fémborításon.