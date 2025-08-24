Összetört orr, repedt szélvédő: brutális viharba került egy osztrák Airbus

Az Austrian gépének ijesztő esete 100 km-re Bécstől történt. A járat éppen a leszálláshoz ereszkedett, amikor a kapitány kiment a vécére. Ahogy elhagyta a pilótafülkét, az Airbus viharfelhőbe és komoly turbulenciába került, amelyben majdnem 2 G terhelés érte a gépet a viharos szél hatására. Ráadásul a zivatar egy olyan gócán repült át a gép, amelyben jégeső volt. Az iszonyatos rázkódásban a kapitány nem tudott visszatérni a pilótafülkébe.
Az Austrian gépének ijesztő esete 100 km-re Bécstől történt. A járat éppen a leszálláshoz ereszkedett, amikor a kapitány kiment a vécére. Ahogy elhagyta a pilótafülkét, az Airbus viharfelhőbe és komoly turbulenciába került, amelyben majdnem 2 G terhelés érte a gépet a viharos szél hatására. Ráadásul a zivatar egy olyan gócán repült át a gép, amelyben jégeső volt. Az iszonyatos rázkódásban a kapitány nem tudott visszatérni a pilótafülkébe.
Amikor végre sikerült bejutnia, döbbenten látta, hogy a szélvédő egyik fele berepedt a jégdarabok becsapódása nyomán.
Kiderült az is, hogy olyan sérülések érték az Airbust, amelyek miatt lekapcsolódott a beépített számítógépes védelem számos eleme. Vagyis a gép irányítórendszere majdnem annyira védtelen lett, mint az Air France 447-es járatának katasztrófájakor, 2009-ben, és csak manuálisan lehetett vezetni. A kapitány azonnal átvette az Airbus irányítását, majd sikeresen leszállt.
2023 nyarán a Delta Milánó-New York járata került zivatarba és jégesőbe, alig 15 perccel a felszállás után. A fedélzeten 226 ember utazott.
Az utasok azt mondták, olyan hangot hallottak, amilyet még soha egy repülőn.
A dübörgést a jégdarabok becsapódása okozta. A gép súlyos sérülésekkel tért vissza Milánóba.
2006 nyarán Kanada fölött, 9 ezer méter magasságban teniszlabda méretű jégdarabok zúdultak egy helyi teherszállító cég, a BAX Global járatára. A Boeing 727 típusú gépen olyan sérülések keletkeztek, hogy a pilóták kénytelen voltak félig vakon leszállni.
Egyes sajtóhírek szerint az eset olyan ijesztő volt, hogy a másodtiszt és a fedélzeti mérnök felmondott.
2003 nyarán az easyjet egy Boeing 737-ese került jégesőbe a genfi felszállás után, a jég berepesztette a másodtiszt előtti szélvédőt. A kapitány azonnal vészhelyzetet jelentett és kérte, hogy visszatérhessenek a repülőtérre. Bár a repülőtér egyik irányító-antennája épp nem működött, a kapitány műszeres irányítás nélkül is le tudta tenni a Boeingot a leszállópályára, mert az ő szélvédőjén még épp ki lehetett látni. Az alábbi fotó a gép vízszintes vezérsíkjáról készült, a képen látni, hogy a lyukak keletkeztek a fémborításon.
Szakértők szerint a klímaváltozás következtében egyre több olyan extrém időjárási eseményre kell számítani, amely súlyos veszélyt jelent a légiközlekedésre. Utoljára egy hónapja hajtott végre kényszerleszállást utasszállító repülőgép viharban megsérült utasok miatt. A Delta légitársaság járata Salt Lake Cityből repült Amszterdamba, és még Amerika felett turbulenciába került. Az Airbus A330 típusú gép Minneapolisban megszakította az útját, mert a fedélzetén huszonöten megsérültek egy heves viharban.
Alig két hónappal ezelőtt az indiai IndiGo egy belföldi járata került súlyos turbulenciába és jégesőbe, ahogy az Origo is megírta. Itt „csak” pánikba estek az utasok, de senki nem sérült meg közülük.
Az alábbi összeállítást csak azoknak ajánljuk, akik nem félnek a repüléstől:
A zivatarok nem csak a jégeső, hanem az erős légáramlások miatt veszélyes a repülőgépek számára, amelyek akár a gép szárnyának vagy törzsének károsodását is okozhatják. Ezért a pilóták kikerülik a zivatarfelhőket, vagy felette repülnek el. Azt is fontos tudni, hogy bár az utasok gyakran megijednek a turbulenciában, a repülőgép dobáló mozgása nem jelenti automatikusan azt, hogy viharban repül az adott járat. A turbulencia ugyanis tiszta időben is kialakulhat, és ez csak azokra az utasokra jelent veszélyt, akik nem kapcsolták be a biztonsági öveiket.