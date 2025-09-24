Atombombát vetnének be a Hold felé száguldó kisbolygó ellen

A 2024 decemberében felfedezett 2024 YR4 kisbolygó először csak egy apró fénypontként jelent meg az égboltot pásztázó műszerek felvételein. Az első pályaszámítások ijesztő lehetőséget vetettek fel: körülbelül három százalék esély mutatkozott arra, hogy az égitest 2032-ben a Földdel ütközik. A pontosabb mérések szerencsére kizárták ezt a forgatókönyvet, de egy másik, kevésbé megnyugtató változat került előtérbe.
Jelenlegi számítások szerint mintegy 4 százalék eséllyel csapódhat a Holdba.
A kisbolygó méretét a James Webb-űrteleszkóp adatai segítettek pontosabban meghatározni: átmérője körülbelül 60 ± 7 méter. Ez nem tűnik nagynak, de egy ilyen objektum a Hold felszínével ütközve hatalmas energiát szabadíthatna fel. A kutatók szerint a becsapódás ereje a Hiroshima felett ledobott atombomba több százszorosának felelne meg, és egy nagyobb, körülbelül egy kilométer átmérőjű krátert hagyna maga után.
Felmerülhet a kérdés: miért aggódjunk, ha nem is a Földet fenyegeti az ütközés? A válasz az, hogy a Hold felszínéről kiszabaduló törmelék nagy része elhagyhatja az égitest gravitációs vonzását, és mikrometeoroidok formájában szétszóródhat a Föld–Hold rendszerben.
A becsapódás következtében akár több tízmillió kilogrammnyi kőzet lökődhetne ki az űrbe. A modellek alapján ennek körülbelül tíz százaléka is elég ahhoz, hogy veszélyt jelentsen az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdakra, kommunikációs rendszerekre vagy éppen a Nemzetközi Űrállomásra. Ez azt jelenti, hogy egy holdi ütközés nem csupán csillagászati kuriózum lenne, hanem nagyon is kézzelfogható kockázatot hordozna a mindennapjainkhoz szorosan kötődő technológiákra nézve.
A 2024 YR4 felfedezése jól mutatja, mennyire kiterjedt és hatékony az utóbbi években kiépült földi és űrtávcsöves megfigyelőhálózat. Az égbolt folyamatos pásztázásával ma már képesek vagyunk időben észlelni a kisebb objektumokat is, amelyek potenciális veszélyt jelenthetnek.
A pályaszámítások azonban bonyolultak. Egy frissen felfedezett kisbolygónál nagyon kevés adat áll rendelkezésre, így a pálya előrejelzése sok bizonytalanságot hordoz. Ezért fordulhatott elő, hogy először a Földdel való ütközés lehetősége merült fel, majd a pontosítás után a Hold vált potenciális célponttá. A következő években további megfigyelések segíthetnek szűkíteni a hibahatárokat.
A kutatók úgy vélik, legkorábban 2028 körül kaphatunk elég pontos adatokat ahhoz, hogy biztosan kijelenthessük: valóban fennáll-e a holdi becsapódás veszélye.
A számítások szerint a 2024 YR4 Holdba csapódása körülbelül 6,5 megatonna TNT-nek megfelelő energiát szabadítana fel. Ez akkora robbanás, amely jelentősen átrendezné a becsapódás helyszínének környezetét. Bár a Holdon nincs légkör, amely felfoghatná a lökéshullámokat, a kiszabaduló anyag szökőkútszerűen lövellne ki a világűrbe.
Az így keletkező por- és törmelékfelhő hetekig, hónapokig, sőt, akár évekig is veszélyt jelenthetne az űrtevékenységekre.
Az emberiség egyre nagyobb figyelmet fordít a Holdra, hiszen a következő évtizedben több nemzet – köztük az Egyesült Államok, Kína és India – tervez bázisokat, kutatóállomásokat építeni a felszínén. Egy ekkora erejű becsapódás komolyan hátráltathatná ezeket a terveket.
A szakértők két fő stratégiát vizsgálnak: az eltérítést és a megsemmisítést.
A helyzet sürgető: a tudósok szerint legkésőbb 2028-ig el kell dönteni, hogy szükséges-e a beavatkozás.
Ez azért fontos, mert az indítási ablakok szűkösek: a rakétáknak a megfelelő időpontban kell indulniuk ahhoz, hogy elérjék a kisbolygót.
Ha valóban szükség lesz egy küldetésre, a nemzetközi együttműködés is elengedhetetlen lesz. Nem mindennapi döntésről van szó, hiszen egy nukleáris eszköz bevetése az űrben nemcsak technikai, hanem politikai és jogi kérdéseket is felvet. Az azonban biztos, hogy a világűr biztonsága minden ország közös érdeke.
A 2024 YR4 esete mutatja, hogy a bolygóvédelem nem csupán a Földre korlátozódik. A Holdba csapódó égitestek hatásai ugyanis közvetve a Föld körüli űrtevékenységet is veszélyeztetik. Ez új szempontokat hozhat a jövő kutatásában: a “planetáris védelem” kifejezés helyett talán inkább “ciszlunáris védelemről” kell majd beszélnünk, amely magában foglalja a Föld és a Hold közötti tér biztonságát is.
Összességében tehát a 2024 YR4 kisbolygó jelenleg nem fenyegeti közvetlenül a Földet, de reális esély van arra, hogy a Holdba csapódjon. Egy ilyen esemény jelentős mennyiségű törmeléket lökne az űrbe, veszélyeztetve a műholdakat és az emberiség jövőbeli holdbéli terveit. A tudósok ezért úgy vélik, a legbiztosabb megoldás a kisbolygó totális megsemmisítése lehet. A következő években a pontosabb megfigyelések és a nemzetközi összefogás döntik majd el, hogy valóban szükség lesz-e ilyen drasztikus lépésre.