Atombombát vetnének be a Hold felé száguldó kisbolygó ellen

A 2024 decemberében felfedezett 2024 YR4 kisbolygó először csak egy apró fénypontként jelent meg az égboltot pásztázó műszerek felvételein. Az első pályaszámítások ijesztő lehetőséget vetettek fel: körülbelül három százalék esély mutatkozott arra, hogy az égitest 2032-ben a Földdel ütközik. A pontosabb mérések szerencsére kizárták ezt a forgatókönyvet, de egy másik, kevésbé megnyugtató változat került előtérbe.

A 2024 YR4 kisbolygó látványos illusztrációja, amint becsapódik a Holdba, hatalmas por- és törmelékfelhőt keltve.

Fotó: OpenAI DALL-E

Jelenlegi számítások szerint mintegy 4 százalék eséllyel csapódhat a Holdba.

A kisbolygó méretét a James Webb-űrteleszkóp adatai segítettek pontosabban meghatározni: átmérője körülbelül 60 ± 7 méter. Ez nem tűnik nagynak, de egy ilyen objektum a Hold felszínével ütközve hatalmas energiát szabadíthatna fel. A kutatók szerint a becsapódás ereje a Hiroshima felett ledobott atombomba több százszorosának felelne meg, és egy nagyobb, körülbelül egy kilométer átmérőjű krátert hagyna maga után.

Mi történne, ha a 2024 YR4 kisbolygó a Holddal ütközne?

Felmerülhet a kérdés: miért aggódjunk, ha nem is a Földet fenyegeti az ütközés? A válasz az, hogy a Hold felszínéről kiszabaduló törmelék nagy része elhagyhatja az égitest gravitációs vonzását, és mikrometeoroidok formájában szétszóródhat a Föld–Hold rendszerben.

A becsapódás következtében akár több tízmillió kilogrammnyi kőzet lökődhetne ki az űrbe. A modellek alapján ennek körülbelül tíz százaléka is elég ahhoz, hogy veszélyt jelentsen az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdakra, kommunikációs rendszerekre vagy éppen a Nemzetközi Űrállomásra. Ez azt jelenti, hogy egy holdi ütközés nem csupán csillagászati kuriózum lenne, hanem nagyon is kézzelfogható kockázatot hordozna a mindennapjainkhoz szorosan kötődő technológiákra nézve.

Hogyan fedezték fel a kisbolygót?

A 2024 YR4 felfedezése jól mutatja, mennyire kiterjedt és hatékony az utóbbi években kiépült földi és űrtávcsöves megfigyelőhálózat. Az égbolt folyamatos pásztázásával ma már képesek vagyunk időben észlelni a kisebb objektumokat is, amelyek potenciális veszélyt jelenthetnek.