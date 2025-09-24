Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb információk derültek ki az orosz-amerikai csúcsról

aszteroida

Atombombát vetnének be a Hold felé száguldó kisbolygó ellen

47 perce
Olvasási idő: 11 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bár a Földet ezúttal nem fenyegeti közvetlen veszély, a kutatók komolyan aggódnak egy nemrég felfedezett égitest miatt. A 2024 YR4 kisbolygó ugyanis 2032-ben akár a Holdba is becsapódhat, és a szakértők szerint a legjobb védekezés az objektum megsemmisítése lehet. A kutatásokat vezető csillagászok szerint most először állhat elő olyan helyzet, amikor nem csak a Föld védelméről kell gondoskodnunk, hanem a Holdra gyakorolt hatásokkal is számolnunk kell.
Link másolása
Vágólapra másolva!
aszteroidaHoldbecsapódásaszteroida becsapódás

A 2024 decemberében felfedezett 2024 YR4 kisbolygó először csak egy apró fénypontként jelent meg az égboltot pásztázó műszerek felvételein. Az első pályaszámítások ijesztő lehetőséget vetettek fel: körülbelül három százalék esély mutatkozott arra, hogy az égitest 2032-ben a Földdel ütközik. A pontosabb mérések szerencsére kizárták ezt a forgatókönyvet, de egy másik, kevésbé megnyugtató változat került előtérbe. 

A 2024 YR4 kisbolygó látványos illusztrációja, amint becsapódik a Holdba, hatalmas por- és törmelékfelhőt keltve.
A 2024 YR4 kisbolygó látványos illusztrációja, amint becsapódik a Holdba, hatalmas por- és törmelékfelhőt keltve.
Fotó: OpenAI DALL-E

Jelenlegi számítások szerint mintegy 4 százalék eséllyel csapódhat a Holdba.

A kisbolygó méretét a James Webb-űrteleszkóp adatai segítettek pontosabban meghatározni: átmérője körülbelül 60 ± 7 méter. Ez nem tűnik nagynak, de egy ilyen objektum a Hold felszínével ütközve hatalmas energiát szabadíthatna fel. A kutatók szerint a becsapódás ereje a Hiroshima felett ledobott atombomba több százszorosának felelne meg, és egy nagyobb, körülbelül egy kilométer átmérőjű krátert hagyna maga után.

Mi történne, ha a 2024 YR4 kisbolygó a Holddal ütközne?

Felmerülhet a kérdés: miért aggódjunk, ha nem is a Földet fenyegeti az ütközés? A válasz az, hogy a Hold felszínéről kiszabaduló törmelék nagy része elhagyhatja az égitest gravitációs vonzását, és mikrometeoroidok formájában szétszóródhat a Föld–Hold rendszerben.

A becsapódás következtében akár több tízmillió kilogrammnyi kőzet lökődhetne ki az űrbe. A modellek alapján ennek körülbelül tíz százaléka is elég ahhoz, hogy veszélyt jelentsen az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdakra, kommunikációs rendszerekre vagy éppen a Nemzetközi Űrállomásra. Ez azt jelenti, hogy egy holdi ütközés nem csupán csillagászati kuriózum lenne, hanem nagyon is kézzelfogható kockázatot hordozna a mindennapjainkhoz szorosan kötődő technológiákra nézve.

Hogyan fedezték fel a kisbolygót?

A 2024 YR4 felfedezése jól mutatja, mennyire kiterjedt és hatékony az utóbbi években kiépült földi és űrtávcsöves megfigyelőhálózat. Az égbolt folyamatos pásztázásával ma már képesek vagyunk időben észlelni a kisebb objektumokat is, amelyek potenciális veszélyt jelenthetnek.

A pályaszámítások azonban bonyolultak. Egy frissen felfedezett kisbolygónál nagyon kevés adat áll rendelkezésre, így a pálya előrejelzése sok bizonytalanságot hordoz. Ezért fordulhatott elő, hogy először a Földdel való ütközés lehetősége merült fel, majd a pontosítás után a Hold vált potenciális célponttá. A következő években további megfigyelések segíthetnek szűkíteni a hibahatárokat. 

A kutatók úgy vélik, legkorábban 2028 körül kaphatunk elég pontos adatokat ahhoz, hogy biztosan kijelenthessük: valóban fennáll-e a holdi becsapódás veszélye.

Kicsi az aszteroida, de erős

A számítások szerint a 2024 YR4 Holdba csapódása körülbelül 6,5 megatonna TNT-nek megfelelő energiát szabadítana fel. Ez akkora robbanás, amely jelentősen átrendezné a becsapódás helyszínének környezetét. Bár a Holdon nincs légkör, amely felfoghatná a lökéshullámokat, a kiszabaduló anyag szökőkútszerűen lövellne ki a világűrbe.

Az így keletkező por- és törmelékfelhő hetekig, hónapokig, sőt, akár évekig is veszélyt jelenthetne az űrtevékenységekre.

Az emberiség egyre nagyobb figyelmet fordít a Holdra, hiszen a következő évtizedben több nemzet – köztük az Egyesült Államok, Kína és India – tervez bázisokat, kutatóállomásokat építeni a felszínén. Egy ekkora erejű becsapódás komolyan hátráltathatná ezeket a terveket.

A 2024 YR4 kisbolygó a James Webb-űrteleszkóp felvételén.
A 2024 YR4 kisbolygó a James Webb-űrteleszkóp felvételén.
Fotó: NASA

Mit lehet tenni ellene?

A szakértők két fő stratégiát vizsgálnak: az eltérítést és a megsemmisítést.

  • Eltérítés: az ideális megoldás az lenne, ha a kisbolygó pályáját enyhén módosítanánk, hogy elkerülje a Holdat. Ehhez azonban pontosan kellene ismernünk a tömegét és sűrűségét, ám ezek jelenleg csak becsült értékek. Egy rosszul kiszámolt beavatkozás akár még rosszabb pályára is állíthatná az objektumot.
  • Megsemmisítés: a kutatók szerint nagyobb esély van arra, hogy a teljes szétrobbantás jelent megoldást. Ez történhetne egy kinetikus ütközéssel – vagyis egy mesterségesen felgyorsított eszközt irányítanának a kisbolygóba, hogy darabokra törje –, de sokan a nukleáris robbantást tartják a leghatékonyabb módszernek. Egy körülbelül 1 megatonnás nukleáris töltet elég lehet ahhoz, hogy a 2024 YR4 darabjait szétszórja, így azok már ne veszélyeztessék a Holdat.

Mikor kell meghozni a végleges döntést?

A helyzet sürgető: a tudósok szerint legkésőbb 2028-ig el kell dönteni, hogy szükséges-e a beavatkozás. 

Ez azért fontos, mert az indítási ablakok szűkösek: a rakétáknak a megfelelő időpontban kell indulniuk ahhoz, hogy elérjék a kisbolygót.

Ha valóban szükség lesz egy küldetésre, a nemzetközi együttműködés is elengedhetetlen lesz. Nem mindennapi döntésről van szó, hiszen egy nukleáris eszköz bevetése az űrben nemcsak technikai, hanem politikai és jogi kérdéseket is felvet. Az azonban biztos, hogy a világűr biztonsága minden ország közös érdeke.

Ha a Hold meghódítását komolyan gondoljuk, nem csak a Földet kell óvnunk az égi veszedelmektől

A 2024 YR4 esete mutatja, hogy a bolygóvédelem nem csupán a Földre korlátozódik. A Holdba csapódó égitestek hatásai ugyanis közvetve a Föld körüli űrtevékenységet is veszélyeztetik. Ez új szempontokat hozhat a jövő kutatásában: a “planetáris védelem” kifejezés helyett talán inkább “ciszlunáris védelemről” kell majd beszélnünk, amely magában foglalja a Föld és a Hold közötti tér biztonságát is.

Összességében tehát a 2024 YR4 kisbolygó jelenleg nem fenyegeti közvetlenül a Földet, de reális esély van arra, hogy a Holdba csapódjon. Egy ilyen esemény jelentős mennyiségű törmeléket lökne az űrbe, veszélyeztetve a műholdakat és az emberiség jövőbeli holdbéli terveit. A tudósok ezért úgy vélik, a legbiztosabb megoldás a kisbolygó totális megsemmisítése lehet. A következő években a pontosabb megfigyelések és a nemzetközi összefogás döntik majd el, hogy valóban szükség lesz-e ilyen drasztikus lépésre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!