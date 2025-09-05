Itt a cukorbetegség legújabb formája: milliókat érint, könnyen halálos lehet

Az 5-ös típusú cukorbetegséggel kapcsolatos felfedezés nem teljesen új: elsőként 1955-ben Jamaicában írták le az orvosok, amikor olyan fiatal férfiakkal találkoztak, akik a klasszikus diabétesz tüneteit mutatták, de mégsem illettek bele az 1-es vagy a 2-es típus kereteibe.
A betegek nagyon soványak voltak, gyakran éheztek vagy fehérjehiányos állapotban éltek, vércukorszintjük rendkívül magas volt, mégsem jelentkezett náluk ketonúria, amely az 1-es típusú cukorbetegeknél szinte mindig megjelenik.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1985-ben ugyan külön kategóriaként elismerte az úgynevezett „alultápláltsággal összefüggő diabéteszt”, de 1999-ben visszavonta a besorolást, mivel akkor még nem volt elegendő bizonyíték arra, hogy a táplálkozási hiányosságok önmagukban cukorbetegséget okozhatnak. A döntés évtizedekre háttérbe szorította a jelenség tanulmányozását, pedig a fejlődő világban sokakat érintett.
A mostanában hivatalossá vált kategória leginkább alacsony jövedelmű országokban, Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában fordul elő. Az érintettek többsége fiatal férfi, akiknek a testtömegindexe (BMI) 19 alatti. Gyakran tévesen 1-es típusú cukorbetegnek diagnosztizálják őket, ám kezelésük bonyolultabb: bár magas az inzulinigényük, a túl sok inzulin beadása életveszélyes lehet számukra.
Az 5-ös típusú cukorbetegség lényege, hogy a szervezet nem képes elegendő inzulint előállítani. Korábban tévesen úgy gondolták, inkább inzulinrezisztencia áll a háttérben, vagyis a sejtek nem reagálnak megfelelően a hormonra. Az új kutatások azonban bebizonyították: az igazi probléma a drámai inzulinhiány, nem pedig az, hogy a szervezet ne tudná hasznosítani a meglévő mennyiséget.
Az elégtelen inzulintermelés mögött vélhetően az áll, hogy a tartós tápanyaghiány miatt a hasnyálmirigy a korai életszakaszban nem tudott rendesen kifejlődni.
Az áttörést Meredith Hawkins professzor és kollégái érték el, akik 2010-ben megalapították a Nemzetközi Diabétesz Intézetet. 2022-ben indiai férfiak körében részletes anyagcsere-vizsgálatokat végeztek. A résztvevők között voltak 1-es és 2-es típusú cukorbetegek, egészséges, de sovány és túlsúlyos férfiak, valamint olyanok is, akik a most már 5-ös típusnak nevezett diabéteszben szenvedtek.
Az eredmények azt mutatták, hogy az 5-ös típusú cukorbetegek jóval kevesebb inzulint termelnek, továbbá kevesebb zsír raktározódik a májukban és a hasüregükben, mint a 2-es típusúaknál. Ez teljesen új megvilágításba helyezte a betegséget, és annak kezelését.
Egyelőre nincsenek egységes terápiás irányelvek, de a kutatók szerint a túl sok inzulin adása végzetes következményekkel járhat.
Ígéretes lehetőségnek tűnik a kis mennyiségű inzulin és a szájon át szedhető vércukorszint-csökkentő gyógyszerek kombinációja. Emellett a táplálkozásnak is kulcsszerepe lehet: a fehérjében gazdag, szénhidrátban szegény étrend, valamint a vitamin- és ásványianyag-hiány pótlása hozzájárulhat a jobb állapothoz.
A következő években egy nemzetközi munkacsoport hivatalos diagnosztikai és kezelési protokollokat fog kidolgozni az 5-ös típusú cukorbetegségre. Ez hosszú távon nemcsak az érintettek életkilátásait javíthatja, hanem a fejlődő országok egészségügyi rendszereire nehezedő terheket is csökkentheti.
