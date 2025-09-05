Itt a cukorbetegség legújabb formája: milliókat érint, könnyen halálos lehet

Az 5-ös típusú cukorbetegséggel kapcsolatos felfedezés nem teljesen új: elsőként 1955-ben Jamaicában írták le az orvosok, amikor olyan fiatal férfiakkal találkoztak, akik a klasszikus diabétesz tüneteit mutatták, de mégsem illettek bele az 1-es vagy a 2-es típus kereteibe.

Az 5-ös típusú cukorbetegség már korábban is létezett, de csak mostanában kezdtek komolyabban foglalkozni vele.

Fotó: SCIENCE PHOTO LIBRARY / R3F

A betegek nagyon soványak voltak, gyakran éheztek vagy fehérjehiányos állapotban éltek, vércukorszintjük rendkívül magas volt, mégsem jelentkezett náluk ketonúria, amely az 1-es típusú cukorbetegeknél szinte mindig megjelenik.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1985-ben ugyan külön kategóriaként elismerte az úgynevezett „alultápláltsággal összefüggő diabéteszt”, de 1999-ben visszavonta a besorolást, mivel akkor még nem volt elegendő bizonyíték arra, hogy a táplálkozási hiányosságok önmagukban cukorbetegséget okozhatnak. A döntés évtizedekre háttérbe szorította a jelenség tanulmányozását, pedig a fejlődő világban sokakat érintett.

Az 5-ös típusú cukorbetegség sajátosságai

A mostanában hivatalossá vált kategória leginkább alacsony jövedelmű országokban, Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában fordul elő. Az érintettek többsége fiatal férfi, akiknek a testtömegindexe (BMI) 19 alatti. Gyakran tévesen 1-es típusú cukorbetegnek diagnosztizálják őket, ám kezelésük bonyolultabb: bár magas az inzulinigényük, a túl sok inzulin beadása életveszélyes lehet számukra.

Az 5-ös típusú cukorbetegség lényege, hogy a szervezet nem képes elegendő inzulint előállítani. Korábban tévesen úgy gondolták, inkább inzulinrezisztencia áll a háttérben, vagyis a sejtek nem reagálnak megfelelően a hormonra. Az új kutatások azonban bebizonyították: az igazi probléma a drámai inzulinhiány, nem pedig az, hogy a szervezet ne tudná hasznosítani a meglévő mennyiséget.

Az elégtelen inzulintermelés mögött vélhetően az áll, hogy a tartós tápanyaghiány miatt a hasnyálmirigy a korai életszakaszban nem tudott rendesen kifejlődni.

A fordulatot hozó kutatások

Az áttörést Meredith Hawkins professzor és kollégái érték el, akik 2010-ben megalapították a Nemzetközi Diabétesz Intézetet. 2022-ben indiai férfiak körében részletes anyagcsere-vizsgálatokat végeztek. A résztvevők között voltak 1-es és 2-es típusú cukorbetegek, egészséges, de sovány és túlsúlyos férfiak, valamint olyanok is, akik a most már 5-ös típusnak nevezett diabéteszben szenvedtek.