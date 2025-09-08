Kiderült az igazság: halálos veszélyt rejtenek ezek az adalékanyagok

A brit kutatók közel 187 ezer, 40 és 75 év közötti ember étrendjét és egészségét vizsgálták több mint egy évtizeden át. Az eredményeket az eClinicalMedicine folyóirat közölte. A résztvevők részletes étkezési naplókat vezettek, ezek alapján a szakemberek feltérképezték, milyen arányban szerepeltek az étrendben az ultrafeldolgozott élelmiszerek és az adalékanyagok. A vizsgálat során több mint ötven összetevőt azonosítottak, köztük ételízesítőket, színezékeket, édesítőszereket és különféle cukrokat.

Minél több adalékanyagot eszünk, annál nagyobb a halálozási kockázat.

Fotó: SEBASTIAN KAHNERT / DPA

Minél több adalékanyag, annál nagyobb a veszély

A kutatás egyértelmű kapcsolatot mutatott ki az ultrafeldolgozott ételek aránya és a halálozás között. Már akkor is nőtt a kockázat, ha az étrend 18 százalékát ezek a termékek tették ki. 30 százaléknál 6, 40 százaléknál 14, 50 százaléknál pedig 19 százalékos emelkedést mértek.

A részletes elemzés szerint különösen kockázatosnak bizonyultak:

Az ételízesítők: minél több volt belőlük az étrendben, annál nagyobb lett a halálozás kockázata.

minél több volt belőlük az étrendben, annál nagyobb lett a halálozás kockázata. A színezékek: ha az elfogyasztott ételek ötödében megtalálhatók, 24 százalékkal nő a kockázat.

ha az elfogyasztott ételek ötödében megtalálhatók, 24 százalékkal nő a kockázat. A mesterséges édesítőszerek: többek között a szacharin , a szukralóz vagy az aceszulfám is veszélyesnek bizonyultak.

többek között a , a vagy az is veszélyesnek bizonyultak. Bizonyos cukorfajták: ilyen a fruktóz és a maltodextrin, amelyek szintén emelték a kockázatot.

Egyetlen adalékanyag-csoport számított kivételnek: a zselésítők valamiért alacsonyabb halálozási kockázattal jártak együtt.

Mit érdemes akkor enni, és mit kerüljünk?

A kutatás megfigyelésen alapult, így nem bizonyítja, hogy közvetlenül az ultrafeldolgozott élelmiszerek okozzák a korai halált. A kutatók számos tényezőt – például életkort, dohányzást, testtömegindexet vagy alkoholfogyasztást – figyelembe vettek, de a torzító hatások így sem zárhatók ki teljesen. Szakértők szerint mégis érdemes visszafogni az ultrafeldolgozott ételek fogyasztását.

A Mayo Klinika és az Amerikai Szívtársaság azt tanácsolja, inkább