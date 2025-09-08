Kiderült az igazság: halálos veszélyt rejtenek ezek az adalékanyagok

A brit kutatók közel 187 ezer, 40 és 75 év közötti ember étrendjét és egészségét vizsgálták több mint egy évtizeden át. Az eredményeket az eClinicalMedicine folyóirat közölte. A résztvevők részletes étkezési naplókat vezettek, ezek alapján a szakemberek feltérképezték, milyen arányban szerepeltek az étrendben az ultrafeldolgozott élelmiszerek és az adalékanyagok. A vizsgálat során több mint ötven összetevőt azonosítottak, köztük ételízesítőket, színezékeket, édesítőszereket és különféle cukrokat.
A kutatás egyértelmű kapcsolatot mutatott ki az ultrafeldolgozott ételek aránya és a halálozás között. Már akkor is nőtt a kockázat, ha az étrend 18 százalékát ezek a termékek tették ki. 30 százaléknál 6, 40 százaléknál 14, 50 százaléknál pedig 19 százalékos emelkedést mértek.
A részletes elemzés szerint különösen kockázatosnak bizonyultak:
Egyetlen adalékanyag-csoport számított kivételnek: a zselésítők valamiért alacsonyabb halálozási kockázattal jártak együtt.
A kutatás megfigyelésen alapult, így nem bizonyítja, hogy közvetlenül az ultrafeldolgozott élelmiszerek okozzák a korai halált. A kutatók számos tényezőt – például életkort, dohányzást, testtömegindexet vagy alkoholfogyasztást – figyelembe vettek, de a torzító hatások így sem zárhatók ki teljesen. Szakértők szerint mégis érdemes visszafogni az ultrafeldolgozott ételek fogyasztását.
A Mayo Klinika és az Amerikai Szívtársaság azt tanácsolja, inkább