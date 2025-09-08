Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas botrány: elért egy NATO-tagországot a háború

adalékanyag

Kiderült az igazság: halálos veszélyt rejtenek ezek az adalékanyagok

46 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy nagyszabású kutatás szerint az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása összefügghet a magasabb halálozási kockázattal. A legnagyobb veszélyt az olyan adalékanyagok jelentik, mint például az édesítőszerek, a színezékek és az ízfokozók.
Link másolása
Vágólapra másolva!
adalékanyagultrafeldolgozott élelmiszerszínezékédesítőszerkorai halál

A brit kutatók közel 187 ezer, 40 és 75 év közötti ember étrendjét és egészségét vizsgálták több mint egy évtizeden át. Az eredményeket az eClinicalMedicine folyóirat közölte. A résztvevők részletes étkezési naplókat vezettek, ezek alapján a szakemberek feltérképezték, milyen arányban szerepeltek az étrendben az ultrafeldolgozott élelmiszerek és az adalékanyagok. A vizsgálat során több mint ötven összetevőt azonosítottak, köztük ételízesítőket, színezékeket, édesítőszereket és különféle cukrokat.

Minél több adalékanyagot eszünk, annál nagyobb a halálozási kockázat.
Minél több adalékanyagot eszünk, annál nagyobb a halálozási kockázat.
Fotó: SEBASTIAN KAHNERT / DPA

Minél több adalékanyag, annál nagyobb a veszély

A kutatás egyértelmű kapcsolatot mutatott ki az ultrafeldolgozott ételek aránya és a halálozás között. Már akkor is nőtt a kockázat, ha az étrend 18 százalékát ezek a termékek tették ki. 30 százaléknál 6, 40 százaléknál 14, 50 százaléknál pedig 19 százalékos emelkedést mértek.

A részletes elemzés szerint különösen kockázatosnak bizonyultak:

  • Az ételízesítők: minél több volt belőlük az étrendben, annál nagyobb lett a halálozás kockázata.
  • A színezékek: ha az elfogyasztott ételek ötödében megtalálhatók, 24 százalékkal nő a kockázat.
  • A mesterséges édesítőszerek: többek között a szacharin, a szukralóz vagy az aceszulfám is veszélyesnek bizonyultak.
  • Bizonyos cukorfajták: ilyen a fruktóz és a maltodextrin, amelyek szintén emelték a kockázatot.

Egyetlen adalékanyag-csoport számított kivételnek: a zselésítők valamiért alacsonyabb halálozási kockázattal jártak együtt.

Mit érdemes akkor enni, és mit kerüljünk?

A kutatás megfigyelésen alapult, így nem bizonyítja, hogy közvetlenül az ultrafeldolgozott élelmiszerek okozzák a korai halált. A kutatók számos tényezőt – például életkort, dohányzást, testtömegindexet vagy alkoholfogyasztást – figyelembe vettek, de a torzító hatások így sem zárhatók ki teljesen. Szakértők szerint mégis érdemes visszafogni az ultrafeldolgozott ételek fogyasztását. 

A Mayo Klinika és az Amerikai Szívtársaság azt tanácsolja, inkább 

  • zöldségekből, 
  • gyümölcsökből, 
  • teljes kiőrlésű gabonákból, 
  • hüvelyesekből, 
  • magvakból 
  • és sovány fehérjékből álljon a napi étrend.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!