akrilamid

Veszélyes vegyület található a pirított ételekben, kell aggódnunk?

Az akrilamid nevű vegyület újra és újra felbukkan a közbeszédben, többnyire az élelmiszerekben való jelenlétével és az egészségünkre gyakorolt feltételezett veszélyeivel kapcsolatos figyelmeztetésekkel. De mi ebből az igazság, és tényleg aggódnunk kell az akrilamid miatt?
Az akrilamid természetes melléktermék, amely nagy hőmérsékletű (120 °C feletti) sütés, pirítás vagy pörkölés során keletkezik, különösen keményítőtartalmú élelmiszerekben. Létrejöttéért a Maillard-reakció felelős – ugyanaz a folyamat, amely az ételek barnulását és jellegzetes ízét adja, például a lasagnén megpirult, finom részeket. Ebben a reakcióban a cukrok és az aminosavak – gyakran az aszparagin – reagálnak, és akrilamidot hoznak létre, amely szagtalan és vízben oldódó. A szervezetben az akrilamid egy másik molekulává, glicidamiddá bomlik. 

akrilamid A grilled chicken burger is served with sweet potato fries in Old Quebec City, Quebec, Canada, on June 24, 2025. (Photo by Creative Touch Imaging Ltd./NurPhoto) (Photo by Creative Touch Imaging Ltd / NurPhoto via AFP)
Sült krumpliban és grillezett ételekben is sok akrilamid található
Fotó: CREATIVE TOUCH IMAGING LTD / NurPhoto

Mely élelmiszerek tartalmaznak akrilamidot?

Az akrilamid sokféle hőkezelt élelmiszerben előfordul, de az egyik legnagyobb forrásnak a sült burgonyatermékeket tartják (különösen a friss burgonyából készülteket), például a burgonyachipset, a hasábburgonyát és a tepsiben sült krumplit. Megtalálható továbbá a pirítósban – különösen, ha szereted jó alaposan megégetni –, a kekszekben, a gabonapelyhekben és a kávéban is. 

Jelent-e egészségügyi kockázatot?

Rengeteg olyan cím és cikk született (néha egyenesen kijelentve), hogy az ételeinkben lévő akrilamid ártalmas és rákot okoz. Sok ilyen a 2002-es év után jelent meg, amikor a Svéd Nemzeti Élelmiszer-ügynökség riasztást adott ki az élelmiszerekben található akrilamid jelenlétéről.

A bejelentés utáni héten Svédországban 40 százalékkal estek vissza a chipseladások, egy nagy chipsgyártó részvényei pedig zuhantak. Néhány hónappal később azonban minden visszatért a régi kerékvágásba. Jó példa ez arra, hogy a tudomány kommunikációja milyen valós hatással lehet az emberek viselkedésére.

Germany: Lorenz Crunchips in store (Photo by Daniel Kalker / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: DANIEL KALKER / DPA

A több mint 20 évvel ezelőtti aggodalmak ellenére egyszerűen nincs elég jó minőségű bizonyíték – legalábbis embereknél – arra, hogy az akrilamid közvetlenül rákot okozna.

Ennek több oka is lehet; az egyik, hogy nehéz pontosan meghatározni, mennyi akrilamidot visznek be az emberek a táplálkozásuk alapján. 

Állatkísérletek

Ott vannak az etikai korlátok is. „Ahhoz, hogy igazán ki lehessen mondani, hogy ez az anyag rákot okoz, klinikai vizsgálatokra lenne szükség” – mondta Rashmi Sinha, a National Cancer Institute (Nemzeti Rákkutató Intézet) vezető kutatója az Inverse-nek. „Csakhogy lehetséges karcinogénekkel nem végezhetsz klinikai vizsgálatokat.”

Mindezek ellenére az állatkísérletekben talált bizonyítékok elegendőek ahhoz, hogy egyes tekintélyes szervezetek további vizsgálatokat sürgessenek, és óvatosságra intsék a fogyasztást illetően.

Például patkánysejteken (és élő patkányokon) végzett vizsgálatok arra utalnak, hogy az akrilamid DNS- vagy kromoszómakárosodást, illetve a károsodás kijavításában fellépő zavarokat okozhat – ezek a rák kialakulásához vezető gyakori jelenségek.

Ugyanakkor vannak olyan toxikológiai vizsgálatok is, amelyek szerint az emberek és a rágcsálók eltérő ütemben szívják fel az akrilamidot, és különbözőképpen metabolizálják, így az állatkísérletek eredményei nem feltétlenül ültethetők át az emberre.

Mit mondanak a hivatalok?

2015-ben az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) kockázatértékelést végzett az élelmiszerekben előforduló akrilamidról. A rendelkezésre álló tudományos adatok értékelése után a következő tudományos véleményt fogalmazta meg:

  • Az állatkísérletek azt mutatják, hogy az akrilamid és a glicidamid genotoxikus (DNS-t vagy kromoszómákat károsít) és karcinogén (potenciálisan rákkeltő).
  • Ugyanakkor az emberi vizsgálatokból származó bizonyítékok korlátozottak arra vonatkozóan, hogy a táplálékkal bevitt akrilamid növeli a rák kockázatát.
  • Az akrilamid táplálkozási kitettségének szintje közegészségügyi szempontból aggodalomra adhat okot – legalábbis a rendellenes sejtnövekedés kiváltása tekintetében –, ha a jövőbeni, jobb minőségű humán bizonyítékok ezt alátámasztják.

A jelenlegi, étrendi akrilamid-kitettségi szintek más egészségügyi problémák szempontjából nem jelentenek aggodalmat.

Miután felmerült az igény a következtetések új adatokkal történő felülvizsgálatára, az EFSA 2022-ben azonos tudományos véleményre jutott.

Álláspontok a világ más részein

Míg az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) szerint a kockázat nem egyértelmű, az Egyesült Államok Nemzeti Toxikológiai Programja és az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (FAO) közös szakértői bizottsága az élelmiszer-adalékanyagokról (JECFA) úgy véli, hogy a táplálékkal bevitt akrilamid egészségügyi kockázatot jelent az emberre nézve.

Az akrilamid csökkentése az ételekben

A humán kockázatra vonatkozó bizonyítékok nem egyértelműek, de a szervezetek így is adnak tanácsokat arra, hogyan lehet csökkenteni az ételek akrilamidtartalmát.

Ez kezdődhet az alapanyagok megválasztásával; például a burgonyatésztából készült sült burgonyatermékek a becslések szerint mintegy 20 százalékkal kevesebb akrilamidot tartalmaznak, mint a friss burgonyából készültek.

A kávé esetében a pörkölés foka is számít – a világos pörkölésű kávék hajlamosak több akrilamidot tartalmazni, mint a közepes vagy sötét pörkölésűek.

Aztán ott van az otthoni sütés-főzés módja. A forrólevegős sütők, amelyek az utóbbi években óriási népszerűségre tettek szert, az EFSA szerint körülbelül 30–40 százalékkal több akrilamidot termelhetnek, mint a hagyományos olajsütők. A kockázataikról szóló aggodalmak gyakran bukkannak fel a hírekben és a közösségi médiában, de mivel nincs meggyőző bizonyíték az étrendi akrilamid egészségügyi kockázataira, valószínűleg nyugodtan tovább süthetjük így a csirkefalatokat.

A sütési módtól függetlenül az Egyesült Királyság Élelmiszer-szabványügyi Hivatala azt javasolja, hogy „igyekezzünk aranysárga vagy annál világosabb színt elérni a keményítőtartalmú ételek sütése, sütőben sütése, pirítása vagy pörkölése folyamán”.

 

