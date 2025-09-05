Veszélyes vegyület található a pirított ételekben, kell aggódnunk?

Az akrilamid természetes melléktermék, amely nagy hőmérsékletű (120 °C feletti) sütés, pirítás vagy pörkölés során keletkezik, különösen keményítőtartalmú élelmiszerekben. Létrejöttéért a Maillard-reakció felelős – ugyanaz a folyamat, amely az ételek barnulását és jellegzetes ízét adja, például a lasagnén megpirult, finom részeket. Ebben a reakcióban a cukrok és az aminosavak – gyakran az aszparagin – reagálnak, és akrilamidot hoznak létre, amely szagtalan és vízben oldódó. A szervezetben az akrilamid egy másik molekulává, glicidamiddá bomlik.
Az akrilamid sokféle hőkezelt élelmiszerben előfordul, de az egyik legnagyobb forrásnak a sült burgonyatermékeket tartják (különösen a friss burgonyából készülteket), például a burgonyachipset, a hasábburgonyát és a tepsiben sült krumplit. Megtalálható továbbá a pirítósban – különösen, ha szereted jó alaposan megégetni –, a kekszekben, a gabonapelyhekben és a kávéban is.
Rengeteg olyan cím és cikk született (néha egyenesen kijelentve), hogy az ételeinkben lévő akrilamid ártalmas és rákot okoz. Sok ilyen a 2002-es év után jelent meg, amikor a Svéd Nemzeti Élelmiszer-ügynökség riasztást adott ki az élelmiszerekben található akrilamid jelenlétéről.
A bejelentés utáni héten Svédországban 40 százalékkal estek vissza a chipseladások, egy nagy chipsgyártó részvényei pedig zuhantak. Néhány hónappal később azonban minden visszatért a régi kerékvágásba. Jó példa ez arra, hogy a tudomány kommunikációja milyen valós hatással lehet az emberek viselkedésére.
A több mint 20 évvel ezelőtti aggodalmak ellenére egyszerűen nincs elég jó minőségű bizonyíték – legalábbis embereknél – arra, hogy az akrilamid közvetlenül rákot okozna.
Ennek több oka is lehet; az egyik, hogy nehéz pontosan meghatározni, mennyi akrilamidot visznek be az emberek a táplálkozásuk alapján.
Ott vannak az etikai korlátok is. „Ahhoz, hogy igazán ki lehessen mondani, hogy ez az anyag rákot okoz, klinikai vizsgálatokra lenne szükség” – mondta Rashmi Sinha, a National Cancer Institute (Nemzeti Rákkutató Intézet) vezető kutatója az Inverse-nek. „Csakhogy lehetséges karcinogénekkel nem végezhetsz klinikai vizsgálatokat.”
Mindezek ellenére az állatkísérletekben talált bizonyítékok elegendőek ahhoz, hogy egyes tekintélyes szervezetek további vizsgálatokat sürgessenek, és óvatosságra intsék a fogyasztást illetően.
Például patkánysejteken (és élő patkányokon) végzett vizsgálatok arra utalnak, hogy az akrilamid DNS- vagy kromoszómakárosodást, illetve a károsodás kijavításában fellépő zavarokat okozhat – ezek a rák kialakulásához vezető gyakori jelenségek.
Ugyanakkor vannak olyan toxikológiai vizsgálatok is, amelyek szerint az emberek és a rágcsálók eltérő ütemben szívják fel az akrilamidot, és különbözőképpen metabolizálják, így az állatkísérletek eredményei nem feltétlenül ültethetők át az emberre.
2015-ben az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) kockázatértékelést végzett az élelmiszerekben előforduló akrilamidról. A rendelkezésre álló tudományos adatok értékelése után a következő tudományos véleményt fogalmazta meg:
A jelenlegi, étrendi akrilamid-kitettségi szintek más egészségügyi problémák szempontjából nem jelentenek aggodalmat.
Miután felmerült az igény a következtetések új adatokkal történő felülvizsgálatára, az EFSA 2022-ben azonos tudományos véleményre jutott.
Míg az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) szerint a kockázat nem egyértelmű, az Egyesült Államok Nemzeti Toxikológiai Programja és az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (FAO) közös szakértői bizottsága az élelmiszer-adalékanyagokról (JECFA) úgy véli, hogy a táplálékkal bevitt akrilamid egészségügyi kockázatot jelent az emberre nézve.
A humán kockázatra vonatkozó bizonyítékok nem egyértelműek, de a szervezetek így is adnak tanácsokat arra, hogyan lehet csökkenteni az ételek akrilamidtartalmát.
Ez kezdődhet az alapanyagok megválasztásával; például a burgonyatésztából készült sült burgonyatermékek a becslések szerint mintegy 20 százalékkal kevesebb akrilamidot tartalmaznak, mint a friss burgonyából készültek.
A kávé esetében a pörkölés foka is számít – a világos pörkölésű kávék hajlamosak több akrilamidot tartalmazni, mint a közepes vagy sötét pörkölésűek.
Aztán ott van az otthoni sütés-főzés módja. A forrólevegős sütők, amelyek az utóbbi években óriási népszerűségre tettek szert, az EFSA szerint körülbelül 30–40 százalékkal több akrilamidot termelhetnek, mint a hagyományos olajsütők. A kockázataikról szóló aggodalmak gyakran bukkannak fel a hírekben és a közösségi médiában, de mivel nincs meggyőző bizonyíték az étrendi akrilamid egészségügyi kockázataira, valószínűleg nyugodtan tovább süthetjük így a csirkefalatokat.
A sütési módtól függetlenül az Egyesült Királyság Élelmiszer-szabványügyi Hivatala azt javasolja, hogy „igyekezzünk aranysárga vagy annál világosabb színt elérni a keményítőtartalmú ételek sütése, sütőben sütése, pirítása vagy pörkölése folyamán”.