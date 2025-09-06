Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kemény beszólás: "gnóm törpéknek" nevezték a Zelenszkijt támogató európai vezetőket

Alaszka-háromszög

Ez a hely a Bermuda-háromszögnél is ijesztőbb – több mint 20 000 embernek veszett itt nyoma

32 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Egyesült Államok egyik legrejtélyesebb térsége évtizedek óta számtalan ember eltűnésének helyszíne. Az Alaszka-háromszög nehezen megközelíthető vidékein legalább 20 000 embernek veszett nyoma az elmúlt évtizedekben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Alaszka-háromszögBermuda-háromszögeltűnésAlaszkai-félszigetrepülőbalesetrejtélyrepülőszerencsétlenség

A Bermuda-háromszög valószínűleg mindenki számára ismert, az Alaszka-háromszögről ugyanakkor jóval kevesebben hallottak. Pedig utóbbi térséghez sokkal több rejtélyes eltűnés köthető, mint híresebb társához.

Az Alaszka-háromszögben 1970 óta több mint 20 000-en tűntek el.
Az Alaszka-háromszögben 1970 óta több mint 20 000-en tűntek el.
Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P / VHB

Híres eltűntek az Alaszka-háromszögben

Az Alaszka-háromszög délen Anchorage és Juneau, északon pedig a távoli Utqiagvik városa között húzódik. 

Az 1970-es évek eleje óta több mint 20 000 ember tűnt el itt.

A népsűrűség rendkívül alacsony, ezért az eltűnések aránya meglepően magas. Alaszka-szerte évente átlagosan 2250 embert minősítenek eltűntnek, ami kétszerese az amerikai átlagnak. A bejelentett esetek többsége ebben a zord háromszögben történik.

Az Alaszka-háromszög legismertebb eltűntjei közé tartozik Thomas Hale Boggs, az Egyesült Államok Képviselőházának többségi vezetője, és Nick Begich, alaszkai kongresszusi képviselő. 1972. október 16-án tűntek el, amikor Anchorage-ból Juneau felé tartottak egy kisrepülőgéppel. Velük volt Begich asszisztense, Russell Brown és a pilóta, Don Jonz is.

Hatalmas keresőakció indult, de sem a holttesteket, sem a gépet nem találták meg. A titokzatos körülmények miatt számos összeesküvés-elmélet született. 

Boggs a Warren-bizottság tagja volt, amely a Kennedy-merényletet vizsgálta, és állítólag sok kérdésben nem értett egyet a bizottság következtetéseivel.

Egy másik eset Gary Frank Sotherdené. A 25 éves New York-i férfi az 1970-es évek közepén vadászni indult az alaszkai vadonba, de soha nem tért haza. 1997-ben egy vadász emberi koponyát talált a Porcupine folyó mentén, Alaszka északkeleti részén. 2022-ben sikerült DNS-mintát venni belőle, és az állami rendőrség megállapította, hogy Sotherden maradványai. Valószínűleg medvetámadás áldozata lett.

Miért tűnhet el annyi ember az Alaszka-háromszögben? 

A földöntúli magyarázatok helyett kézenfekvőbb okok állhatnak az eltűnések mögött. Alaszka távoli vidékein rendkívül könnyű nyomtalanul eltűnni. Az államban több rénszarvas kószál, mint ember. Alaszka az Egyesült Államok legritkábban lakott területe: mindössze 730 000 ember él itt, ami a területnek csupán 0,05 százalékát jelenti. A fennmaradó részt érintetlen vadon borítja. Hegyláncok, gleccserek, tavak, mély völgyek, hasadékok és rengeteg medve jellemzik. 

A régióban a hőmérséklet rendkívül alacsony, a látási viszonyok pedig gyengék, így a helyismerettel nem rendelkező utazó könnyen eltévedhet.

Mivel a havazás gyorsan befedheti a nyomokat, a túlélők vagy a roncsok felkutatása még a szakképzett keresőcsapatoknak is rendkívül nehéz.

Néhány elmélet 

  • szokatlan mágneses jelenségeket 
  • vagy földönkívülieket, 
  • esetleg emberevő mitikus szörnyeket emleget, 

de sokkal valószínűbb a hétköznapi magyarázat: ezen a hatalmas, üres és veszélyes vidéken könnyű nyomtalanul eltűnni.

A Bermuda-háromszög rejtélyének megfejtése

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Bermuda-háromszög rejtélyét is megoldhatták a szakemberek. A Southamptoni Egyetem oceanográfusa, Simon Boxall szerint a hajók és repülők eltűnése legtöbbször ún. szökőhullámokkal magyarázható. Amikor délről, északról és Floridából egyszerre érkeznek viharok, egyes helyeken hirtelen halálos erejű óriáshullámok keletkezhetnek, a Bermuda-háromszög térsége pedig ideális környezetet kínál ezek kialakulásához.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!