Ez a hely a Bermuda-háromszögnél is ijesztőbb – több mint 20 000 embernek veszett itt nyoma

A Bermuda-háromszög valószínűleg mindenki számára ismert, az Alaszka-háromszögről ugyanakkor jóval kevesebben hallottak. Pedig utóbbi térséghez sokkal több rejtélyes eltűnés köthető, mint híresebb társához.
Az Alaszka-háromszög délen Anchorage és Juneau, északon pedig a távoli Utqiagvik városa között húzódik.
Az 1970-es évek eleje óta több mint 20 000 ember tűnt el itt.
A népsűrűség rendkívül alacsony, ezért az eltűnések aránya meglepően magas. Alaszka-szerte évente átlagosan 2250 embert minősítenek eltűntnek, ami kétszerese az amerikai átlagnak. A bejelentett esetek többsége ebben a zord háromszögben történik.
Az Alaszka-háromszög legismertebb eltűntjei közé tartozik Thomas Hale Boggs, az Egyesült Államok Képviselőházának többségi vezetője, és Nick Begich, alaszkai kongresszusi képviselő. 1972. október 16-án tűntek el, amikor Anchorage-ból Juneau felé tartottak egy kisrepülőgéppel. Velük volt Begich asszisztense, Russell Brown és a pilóta, Don Jonz is.
Hatalmas keresőakció indult, de sem a holttesteket, sem a gépet nem találták meg. A titokzatos körülmények miatt számos összeesküvés-elmélet született.
Boggs a Warren-bizottság tagja volt, amely a Kennedy-merényletet vizsgálta, és állítólag sok kérdésben nem értett egyet a bizottság következtetéseivel.
Egy másik eset Gary Frank Sotherdené. A 25 éves New York-i férfi az 1970-es évek közepén vadászni indult az alaszkai vadonba, de soha nem tért haza. 1997-ben egy vadász emberi koponyát talált a Porcupine folyó mentén, Alaszka északkeleti részén. 2022-ben sikerült DNS-mintát venni belőle, és az állami rendőrség megállapította, hogy Sotherden maradványai. Valószínűleg medvetámadás áldozata lett.
A földöntúli magyarázatok helyett kézenfekvőbb okok állhatnak az eltűnések mögött. Alaszka távoli vidékein rendkívül könnyű nyomtalanul eltűnni. Az államban több rénszarvas kószál, mint ember. Alaszka az Egyesült Államok legritkábban lakott területe: mindössze 730 000 ember él itt, ami a területnek csupán 0,05 százalékát jelenti. A fennmaradó részt érintetlen vadon borítja. Hegyláncok, gleccserek, tavak, mély völgyek, hasadékok és rengeteg medve jellemzik.
A régióban a hőmérséklet rendkívül alacsony, a látási viszonyok pedig gyengék, így a helyismerettel nem rendelkező utazó könnyen eltévedhet.
Mivel a havazás gyorsan befedheti a nyomokat, a túlélők vagy a roncsok felkutatása még a szakképzett keresőcsapatoknak is rendkívül nehéz.
Néhány elmélet
de sokkal valószínűbb a hétköznapi magyarázat: ezen a hatalmas, üres és veszélyes vidéken könnyű nyomtalanul eltűnni.
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Bermuda-háromszög rejtélyét is megoldhatták a szakemberek. A Southamptoni Egyetem oceanográfusa, Simon Boxall szerint a hajók és repülők eltűnése legtöbbször ún. szökőhullámokkal magyarázható. Amikor délről, északról és Floridából egyszerre érkeznek viharok, egyes helyeken hirtelen halálos erejű óriáshullámok keletkezhetnek, a Bermuda-háromszög térsége pedig ideális környezetet kínál ezek kialakulásához.