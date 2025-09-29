Hírlevél

Mocskosul pofátlan: Zelenszkij durva jelzővel illette Putyint

Tüsszögés, köhögés, orrfolyás: nátha vagy allergia okozza?

Ősszel elég könnyen leszünk náthásak és ezekben a hetekben az új Covid variáns, a Nimbus is okozhat tüsszögést, orrfolyást és jellemzően erős torokfájást. Ugyanakkor, ha néhány napon, egy héten belül nem múlnak el a tünetek, érdemes kivizsgáltatni magunkat, ugyanis dr. Viszoki Mónika, az Allergiaközpont – Prima Medica allergológusa, fül-orr-gégész, klinikai immunológus szerint akár allergia is állhat a tartós panaszok mögött.
Honnan tudhatjuk, hogy megfázás vagy allergia miatt folyik az orrunk?

Ősszel, amikor újra kezdődik az iskola és mindenki visszatér a munkához is, megszokott, hogy gyorsan terjedni kezdenek a légúti fertőzések. Idén ősszel ugyancsak nagyon gyorsan (a korábbi variánsoknál 2,5-szer gyorsabban) terjed az új Covid variáns, a Nimbus is, így könnyen azt gondolhatjuk, hogy a gyakori betegeskedés a „gyenge” immunrendszerünk következménye, pedig valójában az elhúzódó tüneteinket allergia okozza. De honnan tudhatjuk, hogy légúti fertőzésről vagy allergiáról van szó?

  • A pollenallergia szénanáthás tüneteket okoz, melyek a következők lehetnek: vizes orrfolyás, tüsszögés, köhögés, orr- és szemviszketés.
  • A légúti fertőzéseknél, vagyis a náthánál, megfázásnál mindezek mellé csatlakozhatnak egyéb panaszok, úgy, mint a láz, rossz közérzet, étvágytalanság, esetleg hányás, hasmenés. 
  • A szénanáthás tünetek sokszor az év ugyanazon időszakában jelentkeznek ismételten, mindig az adott pollen, pollenek szórásakor – amennyiben a pollenek az allergének. Napos, szeles időben erősödhetnek a klinikai tünetek, esős időben sokszor csökkennek. 
  • A légúti fertőzésnél a panaszok általában egy hét elteltével javulnak. Az allergia azonban nem múlik el, amíg az allergén jelen van a levegőben.
A pollenallergia szénanáthás tüneteket okoz, melyek a következők lehetnek: vizes orrfolyás, tüsszögés, köhögés, orr- és szemviszketés.
A pollenallergia szénanáthás tüneteket okoz, melyek a következők lehetnek: vizes orrfolyás, tüsszögés, köhögés, orr- és szemviszketés. Fotó: Allergiaközpont

 

Vége a pollenszezonnak, mégsem csökkennek a tünetek?

Az is gyakori eset, hogy az allergiás tüneteket nem pollenek, hanem beltéri allergének okozzák, így a tünetek nyilván egész évben fennállhatnak. Mik a leggyakoribb beltéri allergének?

Állatszőr: ha a lakásban tartott állat okozza az allergiát, a panaszok az ő közelében jelentkeznek. A légúti tünetek mellett a simogatás, az állat megérintése kiütéseket, bőrpírt is okozhat az érintett területen. 

Háziporatka: a poratka az elhalt emberi hámsejtekkel táplálkozik, így elsősorban ott fordul elő, ahol a legtöbb időt töltjük: az ágyban, ágyneműben, matracban. De jelentős mennyiségben lehet jelen a szőnyegekben, ülőbútorokban, plüssállatokban is. Jellegzetesen inkább orrdugulást, mint orrfolyást okoz és bőrtüneteket is kiválthat. A különösen érzékenyeknél tartós érintkezés esetén – például az ágyban, alvás közben - a poratka kiütéseket, viszketést okozhat.

Penészgomba: a tipikus penészfolt nemcsak a szobák sarkaiban, fürdőszobában, konyhában vagy az ablak mellett, látható helyeken bukkanhat fel. Sok esetben nem is tudjuk, mi okozza a tüneteinket, mert a penész a külső falakra tolt szekrények mögött, vagy a szobanövények földjében is megjelenhet. 


Mit lehet tenni a panaszok ellen?

Az első legfontosabb lépés, hogy ha az orrfolyás, tüsszögés, köhögés, egyéb tünetek nem múlnak el egy-két hét alatt, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, aki elindíthat egy allergia irányú kivizsgálást, illetve kizárhat más, olyan jellegű betegségeket, mint például a gyakran orrdugulást okozó orrsövényferdülés vagy orrpolip. Az allergia pontos diagnózisának felállításához nem érdemes házi tesztekkel kísérletezni, erre csak az orvos által rendelt allergiavizsgálat alkalmas, amelynek eredményét a szakember összeveti a tünetekkel. Ha esetleg felmerül az asztma gyanúja is, akkor légzésfunkciós vizsgálatot is végeznek, amivel a tüdő állapotáról lehet képet kapni. A diagnózist követően az orvos személyre szabott terápiát állít össze. 

Az allergia kezelhető tüneti terápiával, vagyis antihisztamin tabletta és különböző hatóanyagú orrspray adásával, melyeket a tünetek és az allergia vizsgálat eredménye alapján javaslunk. A kezelést a tünetek csökkentése és megszüntetése érdekében adjuk, minden szezonban újra és újra alkalmazni kell – ismerteti dr. Viszoki Mónika (https://www.allergiakozpont.hu/munkatarsak/allergologus-es-klinikai-immunologus/dr-viszoki-monika), az Allergiaközpont – Prima Medica allergológusa, fül-orr-gégész, klinikai immunológus. - Emellett azonban oki terápiát is tudunk alkalmazni, amellyel befolyásolni lehet az allergiás betegség lefolyását, ez az allergén immunterápiás kezelés. Ez a terápia nem csak a tüneteket csillapítja vagy akár szünteti meg évekre, hanem az immunrendszer működésére hat, az adott allergénnel szemben immuntoleranciát alakít ki és csökkenti az allergia szövődményeként kialakuló asztma kockázatát is. 

(Forrás: Allergiaközpont – Prima Medica (www.allergiakozpont.hu))


 

 

