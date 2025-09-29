Tüsszögés, köhögés, orrfolyás: nátha vagy allergia okozza?

Honnan tudhatjuk, hogy megfázás vagy allergia miatt folyik az orrunk?

Ősszel, amikor újra kezdődik az iskola és mindenki visszatér a munkához is, megszokott, hogy gyorsan terjedni kezdenek a légúti fertőzések. Idén ősszel ugyancsak nagyon gyorsan (a korábbi variánsoknál 2,5-szer gyorsabban) terjed az új Covid variáns, a Nimbus is, így könnyen azt gondolhatjuk, hogy a gyakori betegeskedés a „gyenge” immunrendszerünk következménye, pedig valójában az elhúzódó tüneteinket allergia okozza. De honnan tudhatjuk, hogy légúti fertőzésről vagy allergiáról van szó?

A pollenallergia szénanáthás tüneteket okoz, melyek a következők lehetnek: vizes orrfolyás, tüsszögés, köhögés, orr- és szemviszketés.

A légúti fertőzéseknél, vagyis a náthánál, megfázásnál mindezek mellé csatlakozhatnak egyéb panaszok, úgy, mint a láz, rossz közérzet, étvágytalanság, esetleg hányás, hasmenés.

A szénanáthás tünetek sokszor az év ugyanazon időszakában jelentkeznek ismételten, mindig az adott pollen, pollenek szórásakor – amennyiben a pollenek az allergének. Napos, szeles időben erősödhetnek a klinikai tünetek, esős időben sokszor csökkennek.

A légúti fertőzésnél a panaszok általában egy hét elteltével javulnak. Az allergia azonban nem múlik el, amíg az allergén jelen van a levegőben.

Vége a pollenszezonnak, mégsem csökkennek a tünetek?

Az is gyakori eset, hogy az allergiás tüneteket nem pollenek, hanem beltéri allergének okozzák, így a tünetek nyilván egész évben fennállhatnak. Mik a leggyakoribb beltéri allergének?

Állatszőr: ha a lakásban tartott állat okozza az allergiát, a panaszok az ő közelében jelentkeznek. A légúti tünetek mellett a simogatás, az állat megérintése kiütéseket, bőrpírt is okozhat az érintett területen.

Háziporatka: a poratka az elhalt emberi hámsejtekkel táplálkozik, így elsősorban ott fordul elő, ahol a legtöbb időt töltjük: az ágyban, ágyneműben, matracban. De jelentős mennyiségben lehet jelen a szőnyegekben, ülőbútorokban, plüssállatokban is. Jellegzetesen inkább orrdugulást, mint orrfolyást okoz és bőrtüneteket is kiválthat. A különösen érzékenyeknél tartós érintkezés esetén – például az ágyban, alvás közben - a poratka kiütéseket, viszketést okozhat.