Tüsszögés, köhögés, orrfolyás: nátha vagy allergia okozza?

Ősszel, amikor újra kezdődik az iskola és mindenki visszatér a munkához is, megszokott, hogy gyorsan terjedni kezdenek a légúti fertőzések. Idén ősszel ugyancsak nagyon gyorsan (a korábbi variánsoknál 2,5-szer gyorsabban) terjed az új Covid variáns, a Nimbus is, így könnyen azt gondolhatjuk, hogy a gyakori betegeskedés a „gyenge” immunrendszerünk következménye, pedig valójában az elhúzódó tüneteinket allergia okozza. De honnan tudhatjuk, hogy légúti fertőzésről vagy allergiáról van szó?
Az is gyakori eset, hogy az allergiás tüneteket nem pollenek, hanem beltéri allergének okozzák, így a tünetek nyilván egész évben fennállhatnak. Mik a leggyakoribb beltéri allergének?
Állatszőr: ha a lakásban tartott állat okozza az allergiát, a panaszok az ő közelében jelentkeznek. A légúti tünetek mellett a simogatás, az állat megérintése kiütéseket, bőrpírt is okozhat az érintett területen.
Háziporatka: a poratka az elhalt emberi hámsejtekkel táplálkozik, így elsősorban ott fordul elő, ahol a legtöbb időt töltjük: az ágyban, ágyneműben, matracban. De jelentős mennyiségben lehet jelen a szőnyegekben, ülőbútorokban, plüssállatokban is. Jellegzetesen inkább orrdugulást, mint orrfolyást okoz és bőrtüneteket is kiválthat. A különösen érzékenyeknél tartós érintkezés esetén – például az ágyban, alvás közben - a poratka kiütéseket, viszketést okozhat.
Penészgomba: a tipikus penészfolt nemcsak a szobák sarkaiban, fürdőszobában, konyhában vagy az ablak mellett, látható helyeken bukkanhat fel. Sok esetben nem is tudjuk, mi okozza a tüneteinket, mert a penész a külső falakra tolt szekrények mögött, vagy a szobanövények földjében is megjelenhet.
Az első legfontosabb lépés, hogy ha az orrfolyás, tüsszögés, köhögés, egyéb tünetek nem múlnak el egy-két hét alatt, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, aki elindíthat egy allergia irányú kivizsgálást, illetve kizárhat más, olyan jellegű betegségeket, mint például a gyakran orrdugulást okozó orrsövényferdülés vagy orrpolip. Az allergia pontos diagnózisának felállításához nem érdemes házi tesztekkel kísérletezni, erre csak az orvos által rendelt allergiavizsgálat alkalmas, amelynek eredményét a szakember összeveti a tünetekkel. Ha esetleg felmerül az asztma gyanúja is, akkor légzésfunkciós vizsgálatot is végeznek, amivel a tüdő állapotáról lehet képet kapni. A diagnózist követően az orvos személyre szabott terápiát állít össze.
Az allergia kezelhető tüneti terápiával, vagyis antihisztamin tabletta és különböző hatóanyagú orrspray adásával, melyeket a tünetek és az allergia vizsgálat eredménye alapján javaslunk. A kezelést a tünetek csökkentése és megszüntetése érdekében adjuk, minden szezonban újra és újra alkalmazni kell – ismerteti dr. Viszoki Mónika (https://www.allergiakozpont.hu/munkatarsak/allergologus-es-klinikai-immunologus/dr-viszoki-monika), az Allergiaközpont – Prima Medica allergológusa, fül-orr-gégész, klinikai immunológus. - Emellett azonban oki terápiát is tudunk alkalmazni, amellyel befolyásolni lehet az allergiás betegség lefolyását, ez az allergén immunterápiás kezelés. Ez a terápia nem csak a tüneteket csillapítja vagy akár szünteti meg évekre, hanem az immunrendszer működésére hat, az adott allergénnel szemben immuntoleranciát alakít ki és csökkenti az allergia szövődményeként kialakuló asztma kockázatát is.
(Forrás: Allergiaközpont – Prima Medica (www.allergiakozpont.hu))