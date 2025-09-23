Órákon át forgolódik, nem tud aludni? Elmondjuk, mit tegyen ez ellen

A perifériák, különösen a láb és a kéz kulcsszerepet játszanak. A láb melegítése – például meleg zoknival vagy langyos lábfürdővel – fokozza a bőrerek tágulását, így segít a hőleadásban. Vagyis a melegítés nem ellentétes a hűtéssel: épp ellenkezőleg, felgyorsítja a maghő csökkenését, és így az elalvást.

A jó alvás nemcsak elhatározás kérdése

Fotó: LAURENT/EMMA / BSIP

Alváshoz meleg víz és hűvös szoba

A legegyszerűbb esti rutinok egyike egy meleg zuhany vagy fürdő 1–2 órával az elalvás előtt. A bőr felmelegszik, az erek kitágulnak, majd a fürdőből kilépve a test gyorsabban adja le a hőt. Ez a természetes „hőcsapda” trükk sokaknak rövidíti az elalvási időt. Közben egy rövid lábfürdő vagy láb melegítés külön bónuszt adhat azoknak, akik hideg végtagokkal küzdenek.

Ugyanakkor a hálószobát érdemes hűvösen tartani. A legtöbben 17–19 Celsius-fok között alszanak a legjobban, de próbáljuk ki, számunkra mi az ideális. Továbbá szellőztessünk lefekvés előtt, és válasszunk jól szellőző ágyneműt. Így a bőr kényelmesen adhatja le a hőt, miközben a melegítés a megfelelő helyen – például a lábfejen – támogatja a maghő csökkenését.

Fények, ritmusok és képernyők

A fény a legerősebb időzítő a belső órának. Reggel, amint lehet, engedjünk be természetes fényt, vagy sétáljunk ki a napra.

Ez élesíti a cirkadián ritmust, és előrébb tolja a következő esti alváskaput. Este viszont csökkentsük a fényerőt, különösen a kékes, hideg fényeket; így a melatoninszint zavartalanul emelkedhet.

Emellett érdemes tudatosan bánni a képernyőkkel. Ha nem kerülhetjük el, állítsuk melegebb színhőmérsékletre, és csökkentsük a fényerőt. Hasznos lehet egy „digitális napnyugta”: tegyük félre a telefont legalább egy órával az alvás előtt. Ezzel nemcsak a fényterhelést mérsékeljük, hanem az éberséget fokozó tartalmaktól is eltávolodunk.

Technikák, amelyek lecsendesítik az elmét

Sokan nem a testük, hanem a fejük miatt nem alszanak el. Ezért adjunk az agynak egyszerű, unalmas feladatot. Próbáljuk ki a „kognitív keverést”: képzeljük el egymás után a hétköznapi tárgyakat betűrendben, vagy járjuk végig képzeletben a lakásunk részleteit. Ezzel finoman eltereljük a figyelmet a rágódásról, és teret adunk az elálmosodásnak.