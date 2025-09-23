Órákon át forgolódik, nem tud aludni? Elmondjuk, mit tegyen ez ellen

A perifériák, különösen a láb és a kéz kulcsszerepet játszanak. A láb melegítése – például meleg zoknival vagy langyos lábfürdővel – fokozza a bőrerek tágulását, így segít a hőleadásban. Vagyis a melegítés nem ellentétes a hűtéssel: épp ellenkezőleg, felgyorsítja a maghő csökkenését, és így az elalvást.
A legegyszerűbb esti rutinok egyike egy meleg zuhany vagy fürdő 1–2 órával az elalvás előtt. A bőr felmelegszik, az erek kitágulnak, majd a fürdőből kilépve a test gyorsabban adja le a hőt. Ez a természetes „hőcsapda” trükk sokaknak rövidíti az elalvási időt. Közben egy rövid lábfürdő vagy láb melegítés külön bónuszt adhat azoknak, akik hideg végtagokkal küzdenek.
Ugyanakkor a hálószobát érdemes hűvösen tartani. A legtöbben 17–19 Celsius-fok között alszanak a legjobban, de próbáljuk ki, számunkra mi az ideális. Továbbá szellőztessünk lefekvés előtt, és válasszunk jól szellőző ágyneműt. Így a bőr kényelmesen adhatja le a hőt, miközben a melegítés a megfelelő helyen – például a lábfejen – támogatja a maghő csökkenését.
A fény a legerősebb időzítő a belső órának. Reggel, amint lehet, engedjünk be természetes fényt, vagy sétáljunk ki a napra.
Ez élesíti a cirkadián ritmust, és előrébb tolja a következő esti alváskaput. Este viszont csökkentsük a fényerőt, különösen a kékes, hideg fényeket; így a melatoninszint zavartalanul emelkedhet.
Emellett érdemes tudatosan bánni a képernyőkkel. Ha nem kerülhetjük el, állítsuk melegebb színhőmérsékletre, és csökkentsük a fényerőt. Hasznos lehet egy „digitális napnyugta”: tegyük félre a telefont legalább egy órával az alvás előtt. Ezzel nemcsak a fényterhelést mérsékeljük, hanem az éberséget fokozó tartalmaktól is eltávolodunk.
Sokan nem a testük, hanem a fejük miatt nem alszanak el. Ezért adjunk az agynak egyszerű, unalmas feladatot. Próbáljuk ki a „kognitív keverést”: képzeljük el egymás után a hétköznapi tárgyakat betűrendben, vagy járjuk végig képzeletben a lakásunk részleteit. Ezzel finoman eltereljük a figyelmet a rágódásról, és teret adunk az elálmosodásnak.
Mindemellett a légzés és az izomlazítás gyorsan hat. A 4–7–8 légzés, a progresszív izomrelaxáció vagy a lassú testpásztázás csökkenti a fiziológiai éberséget. Ha a gondolatok mégis visszatérnek, írjunk „aggódáslistát” koraeste, nem lefekvéskor – a rendezett gondolatok kevésbé törnek vissza az ágyban, így az alvás könnyebben érkezik.
Az agy szereti a mintázatokat. Feküdjünk és keljünk nagyjából azonos időben, még hétvégén is; ezzel a belső óránk megtanulja, mikor várható alvás. Ha 15–20 perc után sem alszunk el, keljünk fel, menjünk át egy félhomályos helyiségbe, és foglaljuk le magunkat valami csendessel. Ez a módszer megakadályozza, hogy az ágy a virrasztás helyévé váljon.
Ezen felül hangoljuk finoman a napot.
Korlátozzuk a koffeint kora délután után, és óvatosan bánjunk az alkohollal, amely rontja az alvás minőségét. Rövid szunyókálás belefér, de 20–30 percnél ne legyen hosszabb, és ne késő délután.
A hálót tegyük sötétté, csendessé és hűvössé; ha fázós a láb, jöhet a zokni vagy célzott melegítés, miközben a szoba hőmérséklete maradjon alacsony.
Ha az elalvási nehézség vagy a töredezett alvás heteken át fennáll, érdemes szakemberhez fordulni. A kognitív viselkedésterápia inszomniára (álmatlanságra) bizonyítottan hatékony, mellékhatások nélkül, és segít megtörni az ördögi kört. Eközben a viselhető eszközök adatai hasznos támpontot adhatnak, de ne hagyjuk, hogy a számok szorongást keltsenek.
Ugyanakkor figyeljünk a figyelmeztető jelekre: hangos horkolás, légzéskimaradások, reggeli fejfájás vagy nappali álmosság alvási apnoéra utalhat. Kiegészítők, például melatonin vagy magnézium előtt kérjünk tanácsot; nem mindenkinek használnak, és az időzítés is kritikus. A cél, hogy a szokások, a hőmérséklet és a fény összehangolásával a testünk magától váltson alvás üzemmódba.