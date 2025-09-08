Meglepő felfedezés: megfékezheti a rákot egy milliók által szedett gyógyszer

Az Egyesült Államokban a lakosság körülbelül nyolcada szed valamilyen antidepresszánst, közülük legtöbben úgynevezett szelektív szerotoninvisszavétel-gátlókat (SSRI-ket) használnak. Ezek a készítmények a szerotonin szintjének növelésével javítják a hangulatot és enyhítik a depresszió tüneteit. A Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem (UCLA) kutatói azonban felfigyeltek arra, hogy a szerotonin nemcsak az agyban, hanem a test más területein, többek között az emésztésben, az anyagcserében és az immunrendszer működésében is fontos szerepet játszik. Ez adta az ötletet, hogy megvizsgálják: vajon az SSRI-k hatással lehetnek-e a szervezet daganatokkal szembeni védekezésére.

Az antidepresszánsok a T-sejtek felerősítésével harcolnak a daganatok ellen.

Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

A T-sejtek „boldogabbak” lettek az antidepresszánsoktól

Az immunrendszer egyik legfontosabb „katonái” a T-sejtek, amelyek képesek felismerni és elpusztítani a kóros sejteket, köztük a daganatsejteket is. A kutatók azt találták, hogy a daganat környezetéből származó T-sejtekben megváltozik a szerotonin működése, ami miatt romlik a teljesítményük a rákkal folytatott küzdelemben.

Amikor azonban a kísérleti állatok SSRI-t kaptak, a T-sejtek új erőre kaptak: a tumorok mérete több mint 50 százalékkal csökkent, és a T-sejtek sokkal aktívabban pusztították a rákos sejteket.

A kutatók szellemes megfogalmazása szerint az SSRI „boldogabbá tette” az immunsejteket, amelyek így jobban ellátták feladatukat.

Egy kezeléssel kombinálva még erősebb a hatás

Az elmúlt évek egyik legígéretesebb rákterápiája az úgynevezett immunellenőrzőpont-gátlás (ICB-terápia), amelynek lényege, hogy felszabadítja a T-sejteket a gátló jelek alól, így azok hatékonyabban támadhatják meg a daganatot. Ennek legismertebb változata a PD-1-gátló kezelés. Bár ezek a terápiák forradalmi áttörést hoztak, a betegeknek csupán mintegy negyedénél bizonyulnak eredményesnek. Az UCLA csapata ezért kipróbálta, mi történik, ha az SSRI-t PD-1-gátlóval kombinálják.

Az eredmények lenyűgözőek voltak: minden vizsgált egérben jelentősen csökkent a daganat mérete, sőt, néhány esetben a tumor teljesen eltűnt.

Mit jelenthet ez a betegeknek?

Mivel a daganatos betegek körülbelül 20 százaléka már most is szed antidepresszánst, adott a lehetőség, hogy visszamenőlegesen megvizsgálják: vajon ezeknél a pácienseknél jobb volt-e a kezelések hatékonysága. A kutatók a következő lépésként ilyen adatokat szeretnének elemezni, majd klinikai vizsgálatokat indítani.