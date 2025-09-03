Miközben a horgászok reménykednek az extra kapásokban, sokszor ennek az ellenkezője történik. A halak ugyanis az árvaszúnyograjzás csúcsán annyit esznek, hogy jóllaknak, és a legjobb csalik is kevesebbet érnek. Az Origo és a Green.hu friss cikkei is hangsúlyozzák: a jelenség természetes, időszakos, és az ökoszisztéma szempontjából hasznos, még ha a partra és a vendéglátókra nézve zavaró is.

Frissen kikelt árvaszúnyog a vízfelszínen

Fotó: ANDREAS LANDER / DPA

Árvaszúnyogok életciklusa

Az árvaszúnyograjzás a lárvák tömeges kikelésének és felszínre törésének látványos fináléja. A lárvák a tó üledékében fejlődnek, majd a kifejlett rovarok néhány napig élnek, párosodnak, és elpusztulnak. A balatoni árvaszúnyog élettartama imágóként rövid, többnyire 1–3 nap. Így az árvaszúnyog pusztulása gyors és tömeges, ami gyakran látványos “szőnyeget” képez a part menti fényforrások körül.

Mikor számítsunk a csúcsokra? Az árvaszúnyog rajzási ideje alapvetően a víz melegedéséhez és a szélcsendes időszakokhoz kötődik. A tavasz végétől a nyár elejéig több hullám is előfordulhat. Sokan kérdezik: meddig tart az árvaszúnyog-invázió. Egy-egy helyi csúcs általában néhány napig, akár 3–7 napig is tarthat, de a teljes szezon hullámokban, heteken át ismétlődhet. Az árvaszúnyograjzás Siófok térségében különösen feltűnő lehet a part menti fények miatt is.

Halak és lakoma

Rajzáskor a halak gyorsan alkalmazkodnak. A keszegfélék, a kárász, a ponty, sőt a balin és a sügér is az étrendjébe illeszti a felszín felé emelkedő lárvákat és bábokat. A nappal nyugodtabb halfajok szürkületben aktívabbá válnak, és a vízben vagy a felszín közelében táplálkoznak.

Ez a gyors átrendeződés rövid távon átalakítja a csapatok helyzetét és a kapásokat adó zónákat.

A horgászok szemszögéből ez gyakran kettős élmény. Bár a víz alatt a haletetés sosem látott intenzitású, a túl sok természetes táplálék miatt a kapások ritkulhatnak. A halak szelektívvé válnak, és az apró, sötét árvaszúnyog-bábokat utánzó falatokat részesítik előnyben a szokásos nagyobb csalik helyett. Ezért van, hogy a horgászat a rajzás csúcsán váratlanul megnehezedik.