Miközben a horgászok reménykednek az extra kapásokban, sokszor ennek az ellenkezője történik. A halak ugyanis az árvaszúnyograjzás csúcsán annyit esznek, hogy jóllaknak, és a legjobb csalik is kevesebbet érnek. Az Origo és a Green.hu friss cikkei is hangsúlyozzák: a jelenség természetes, időszakos, és az ökoszisztéma szempontjából hasznos, még ha a partra és a vendéglátókra nézve zavaró is.
Az árvaszúnyograjzás a lárvák tömeges kikelésének és felszínre törésének látványos fináléja. A lárvák a tó üledékében fejlődnek, majd a kifejlett rovarok néhány napig élnek, párosodnak, és elpusztulnak. A balatoni árvaszúnyog élettartama imágóként rövid, többnyire 1–3 nap. Így az árvaszúnyog pusztulása gyors és tömeges, ami gyakran látványos “szőnyeget” képez a part menti fényforrások körül.
Mikor számítsunk a csúcsokra? Az árvaszúnyog rajzási ideje alapvetően a víz melegedéséhez és a szélcsendes időszakokhoz kötődik. A tavasz végétől a nyár elejéig több hullám is előfordulhat. Sokan kérdezik: meddig tart az árvaszúnyog-invázió. Egy-egy helyi csúcs általában néhány napig, akár 3–7 napig is tarthat, de a teljes szezon hullámokban, heteken át ismétlődhet. Az árvaszúnyograjzás Siófok térségében különösen feltűnő lehet a part menti fények miatt is.
Rajzáskor a halak gyorsan alkalmazkodnak. A keszegfélék, a kárász, a ponty, sőt a balin és a sügér is az étrendjébe illeszti a felszín felé emelkedő lárvákat és bábokat. A nappal nyugodtabb halfajok szürkületben aktívabbá válnak, és a vízben vagy a felszín közelében táplálkoznak.
Ez a gyors átrendeződés rövid távon átalakítja a csapatok helyzetét és a kapásokat adó zónákat.
A horgászok szemszögéből ez gyakran kettős élmény. Bár a víz alatt a haletetés sosem látott intenzitású, a túl sok természetes táplálék miatt a kapások ritkulhatnak. A halak szelektívvé válnak, és az apró, sötét árvaszúnyog-bábokat utánzó falatokat részesítik előnyben a szokásos nagyobb csalik helyett. Ezért van, hogy a horgászat a rajzás csúcsán váratlanul megnehezedik.
Ha jön a rajzás, a kulcs az utánzás. Finom szerelék, kisméretű horgok (16–22), vékony előkék és apró, sötét csalik működnek a legjobban. Az árvaszúnyogbábokat utánzó műlegyek, a vérkukac és a pici csonti-pinki kombinációk látványosan hatékonyak lehetnek. Emellett érdemes a vízközt horgászni, ahol a bábok „lebegnek”, vagy a felszín alatti 0,5–1 méteres réteget célozni.
Időzítésben is lehet nyerni. Próbálkozzunk a rajzás előtt hajnalban, illetve a csúcs után, amikor a halak újra fogékonyabbak. Szélirány szerint a szél alatti öblökben torlódhatnak a bábok, így ott nagyobb az esély.
Etetésből kevesebb is több: a túlzásba vitt etetőanyag csak telít tovább. Ehelyett „felhőző”, finom szemcséjű mix vagy mikropellet kevés aromával gyakran felülmúlja a hagyományos etetést. A pergetőknek pedig finom, sötét színű, apró wobbler és mikro-jig, a balinra topwater aprócska csalik jöhetnek be.
A rajzás a part menti vendéglátó egységeknek is kihívás: ilyenkor kevesebben ülnek teraszra, a világító felületek és fehér falak pedig vonzzák a rovarokat. A siófoki árvaszúnyog invázió különösen turisztikai fókuszban van, mert nagy a vendégforgalom. A jó hír, hogy a csúcs rövid: a látványos szakaszok néhány nap alatt lecsengenek.
Addig is több eszköz segít. Érdemes melegebb színhőmérsékletű, sárgás fényeket használni, leárnyékolni a direkt fényt a víz felé, és ventilátorokkal megtörni a rovarok repülési pályáját. A gyakori, kíméletes tisztítás, a textilmentő megoldások és a vendégek előzetes tájékoztatása sokat számít. Az árvaszúnyog rajzás Siófok környékén is hamar véget ér, és nem csíp – ezt fontos hangsúlyozni a pánik elkerülése érdekében.
A közelmúltban több helyen felmerült az igény az árvaszúnyogok gyérítésére, főként a vízparti településeken, ahol a rajzás időszakában tömeges megjelenésük kellemetlenséget okoz a lakosság számára. A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat az árvaszúnyogok gyérítésével kapcsolatban.