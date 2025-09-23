Áttörés: ez a hétköznapi gyógyszer lehet a vastagbélrák ellenszere

Az aszpirin több mint száz éve ismert és széles körben alkalmazott szer, amelyet elsősorban fájdalom- és lázcsillapításra, valamint gyulladáscsökkentésre használnak. Az elmúlt évtizedekben azonban kiderült, hogy sokkal több lehet egyszerű fájdalomcsillapítónál: kutatások igazolták, hogy rendszeres, alacsony dózisban történő szedése csökkentheti a szívroham és a stroke kockázatát. Most pedig egy nagyszabású klinikai vizsgálat arról számolt be, hogy bizonyos daganatos betegek esetében a gyógyszer életmentő kiegészítő terápia lehet.
A Svédországban, Norvégiában, Dániában és Finnországban zajló ALASCCA vizsgálatban több mint 3500 vastagbél- és végbélrákos beteg vett részt. A műtétet követően három éven át egy részük napi 160 mg aszpirint, míg a kontrollcsoport placebót kapott. Az eredmények döbbenetesek voltak: azoknál a betegeknél, akiknél a daganatban jelen volt a PIK3 jelátviteli útvonal mutációja – ez a betegek mintegy 40 százalékát érinti –, az aszpirin 55 százalékkal csökkentette a daganat kiújulásának kockázatát a placebóhoz képest.
A kutatók szerint az aszpirin többféle módon hathat:
A vastagbélrák világszerte az egyik vezető daganatos halálok: évente több mint 1,9 millió új esetet diagnosztizálnak, és közel 900 ezer ember hal meg miatta. A betegség elsősorban az 50 év felettieket érinti, de az utóbbi években egyre több fiatalabb betegnél is kimutatják.
A kockázati tényezők közé tartozik:
Magyarországon az adatok különösen riasztóak. A Nemzeti Rákregiszter és a NEAK adatai szerint 2017-ben összesen 10 649 új vastag- és végbélrákos esetet diagnosztizáltak: 5 917 férfi és 4 732 nő volt érintett. Ez azt jelenti, hogy évente több mint 10 ezer ember szembesül ezzel a betegséggel, amelynek közel a fele halálos kimenetelű. A 2020-as nemzetközi adatok szerint Magyarország az élmezőnyben van a vastag- és végbélrák előfordulása és halálozása tekintetében is.
Ez is mutatja, hogy minden olyan új felfedezés, amely képes csökkenteni a daganat kiújulásának kockázatát, óriási jelentőséggel bír Magyarországon is.
Az utóbbi években több tanulmány is arra utalt, hogy az aszpirinnek lehet rákellenes hatása. Korábbi vizsgálatok például összefüggést találtak az aszpirinhasználat és a bélpolipok számának csökkenése között, amelyek a vastagbélrák előfutárainak tekinthetők.
Emellett az aszpirinről ismert, hogy:
Fontos azonban hangsúlyozni: a gyógyszer nem veszélytelen. Tartós szedése növelheti a gyomor- és bélrendszeri vérzések, valamint más mellékhatások kockázatát.
Ezért a szakemberek szerint csak orvosi felügyelet mellett, célzottan és a megfelelő betegcsoportnál indokolt az alkalmazása!
Az aszpirin története új fejezethez érkezett: az eddig főként fájdalom- és lázcsillapítóként ismert szer a jövőben a rákterápiák fontos kiegészítője lehet. Bár alkalmazása továbbra is körültekintést igényel, és csak egy meghatározott genetikai mutációval rendelkező betegeknél hozhat valódi előnyt, a felfedezés hatalmas lehetőségeket rejt. Egy olcsó, mindenki számára hozzáférhető gyógyszer segíthet abban, hogy sokkal több beteg élje túl a vastag- és végbélrákot.