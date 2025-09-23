Áttörés: ez a hétköznapi gyógyszer lehet a vastagbélrák ellenszere

Az aszpirin több mint száz éve ismert és széles körben alkalmazott szer, amelyet elsősorban fájdalom- és lázcsillapításra, valamint gyulladáscsökkentésre használnak. Az elmúlt évtizedekben azonban kiderült, hogy sokkal több lehet egyszerű fájdalomcsillapítónál: kutatások igazolták, hogy rendszeres, alacsony dózisban történő szedése csökkentheti a szívroham és a stroke kockázatát. Most pedig egy nagyszabású klinikai vizsgálat arról számolt be, hogy bizonyos daganatos betegek esetében a gyógyszer életmentő kiegészítő terápia lehet.

Az aszpirin megakadályozhatja a vastagbélrák kiújulását, de a legújabb kutatások fényében számos betegség esetén hasznos lehet.

Fotó: OpenAI DALL-E

Mit találtak az új vizsgálatok az aszpirinnel kapcsolatban?

A Svédországban, Norvégiában, Dániában és Finnországban zajló ALASCCA vizsgálatban több mint 3500 vastagbél- és végbélrákos beteg vett részt. A műtétet követően három éven át egy részük napi 160 mg aszpirint, míg a kontrollcsoport placebót kapott. Az eredmények döbbenetesek voltak: azoknál a betegeknél, akiknél a daganatban jelen volt a PIK3 jelátviteli útvonal mutációja – ez a betegek mintegy 40 százalékát érinti –, az aszpirin 55 százalékkal csökkentette a daganat kiújulásának kockázatát a placebóhoz képest.

A kutatók szerint az aszpirin többféle módon hathat:

mérsékli a gyulladásos folyamatokat,

gátolja a vérlemezkék aktivitását,

és közvetlenül lassíthatja a tumorsejtek növekedését.

Miért fontos ez az áttörés?

A vastagbélrák világszerte az egyik vezető daganatos halálok: évente több mint 1,9 millió új esetet diagnosztizálnak, és közel 900 ezer ember hal meg miatta. A betegség elsősorban az 50 év felettieket érinti, de az utóbbi években egyre több fiatalabb betegnél is kimutatják.

A kockázati tényezők közé tartozik:

a genetikai hajlam,

a rostszegény, vörös húsban gazdag étrend,

a mozgásszegény életmód,

az elhízás,

a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás.

Magyarországi helyzet: tízezer új eset évente

Magyarországon az adatok különösen riasztóak. A Nemzeti Rákregiszter és a NEAK adatai szerint 2017-ben összesen 10 649 új vastag- és végbélrákos esetet diagnosztizáltak: 5 917 férfi és 4 732 nő volt érintett. Ez azt jelenti, hogy évente több mint 10 ezer ember szembesül ezzel a betegséggel, amelynek közel a fele halálos kimenetelű. A 2020-as nemzetközi adatok szerint Magyarország az élmezőnyben van a vastag- és végbélrák előfordulása és halálozása tekintetében is.