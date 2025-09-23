Hírlevél

Áttörés: ez a hétköznapi gyógyszer lehet a vastagbélrák ellenszere

Egy meglepő kutatás szerint az egyik legismertebb fájdalomcsillapító nemcsak fejfájás és szív-érrendszeri problémák esetén lehet hasznos, hanem a vastag- és végbélrák kezelésében is komoly áttörést hozhat. Skandináv tudósok által vezetett klinikai vizsgálat kimutatta, hogy az aszpirin bizonyos genetikai mutációval rendelkező betegeknél a felére mérsékli a daganat kiújulásának esélyét. A felfedezés globális jelentőségű lehet, mivel a vastagbélrák világszerte és Magyarországon is az egyik legveszélyesebb daganatfajta.
Az aszpirin több mint száz éve ismert és széles körben alkalmazott szer, amelyet elsősorban fájdalom- és lázcsillapításra, valamint gyulladáscsökkentésre használnak. Az elmúlt évtizedekben azonban kiderült, hogy sokkal több lehet egyszerű fájdalomcsillapítónál: kutatások igazolták, hogy rendszeres, alacsony dózisban történő szedése csökkentheti a szívroham és a stroke kockázatát. Most pedig egy nagyszabású klinikai vizsgálat arról számolt be, hogy bizonyos daganatos betegek esetében a gyógyszer életmentő kiegészítő terápia lehet.

Az aszpirin megakadályozhatja a vastagbélrák kiújulását, de a legújabb kutatások fényében számos betegség esetén hasznos lehet.
Az aszpirin megakadályozhatja a vastagbélrák kiújulását, de a legújabb kutatások fényében számos betegség esetén hasznos lehet.
Fotó: OpenAI DALL-E

Mit találtak az új vizsgálatok az aszpirinnel kapcsolatban?

A Svédországban, Norvégiában, Dániában és Finnországban zajló ALASCCA vizsgálatban több mint 3500 vastagbél- és végbélrákos beteg vett részt. A műtétet követően három éven át egy részük napi 160 mg aszpirint, míg a kontrollcsoport placebót kapott. Az eredmények döbbenetesek voltak: azoknál a betegeknél, akiknél a daganatban jelen volt a PIK3 jelátviteli útvonal mutációja – ez a betegek mintegy 40 százalékát érinti –, az aszpirin 55 százalékkal csökkentette a daganat kiújulásának kockázatát a placebóhoz képest. 

A kutatók szerint az aszpirin többféle módon hathat:

  • mérsékli a gyulladásos folyamatokat,
  • gátolja a vérlemezkék aktivitását,
  • és közvetlenül lassíthatja a tumorsejtek növekedését.

Miért fontos ez az áttörés?

A vastagbélrák világszerte az egyik vezető daganatos halálok: évente több mint 1,9 millió új esetet diagnosztizálnak, és közel 900 ezer ember hal meg miatta. A betegség elsősorban az 50 év felettieket érinti, de az utóbbi években egyre több fiatalabb betegnél is kimutatják.

A kockázati tényezők közé tartozik:

  • a genetikai hajlam,
  • a rostszegény, vörös húsban gazdag étrend,
  • a mozgásszegény életmód,
  • az elhízás,
  • a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás.

Magyarországi helyzet: tízezer új eset évente

Magyarországon az adatok különösen riasztóak. A Nemzeti Rákregiszter és a NEAK adatai szerint 2017-ben összesen 10 649 új vastag- és végbélrákos esetet diagnosztizáltak: 5 917 férfi és 4 732 nő volt érintett. Ez azt jelenti, hogy évente több mint 10 ezer ember szembesül ezzel a betegséggel, amelynek közel a fele halálos kimenetelű. A 2020-as nemzetközi adatok szerint Magyarország az élmezőnyben van a vastag- és végbélrák előfordulása és halálozása tekintetében is.

Ez is mutatja, hogy minden olyan új felfedezés, amely képes csökkenteni a daganat kiújulásának kockázatát, óriási jelentőséggel bír Magyarországon is.

Vastagbélrák
A vastagbélrák Magyarországon rengeteg embert érint.
Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

Az aszpirin egészségügyi előnyei a legújabb kutatások tükrében

Az utóbbi években több tanulmány is arra utalt, hogy az aszpirinnek lehet rákellenes hatása. Korábbi vizsgálatok például összefüggést találtak az aszpirinhasználat és a bélpolipok számának csökkenése között, amelyek a vastagbélrák előfutárainak tekinthetők.

Emellett az aszpirinről ismert, hogy:

  • csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát,
  • megelőzheti a trombózisokat,
  • és egyes kutatások szerint hozzájárulhat a memória és agyi funkciók védelméhez is idősebb korban.

Fontos azonban hangsúlyozni: a gyógyszer nem veszélytelen. Tartós szedése növelheti a gyomor- és bélrendszeri vérzések, valamint más mellékhatások kockázatát. 

Ezért a szakemberek szerint csak orvosi felügyelet mellett, célzottan és a megfelelő betegcsoportnál indokolt az alkalmazása!

Az aszpirin: régi gyógyszer új köntösben

Az aszpirin története új fejezethez érkezett: az eddig főként fájdalom- és lázcsillapítóként ismert szer a jövőben a rákterápiák fontos kiegészítője lehet. Bár alkalmazása továbbra is körültekintést igényel, és csak egy meghatározott genetikai mutációval rendelkező betegeknél hozhat valódi előnyt, a felfedezés hatalmas lehetőségeket rejt. Egy olcsó, mindenki számára hozzáférhető gyógyszer segíthet abban, hogy sokkal több beteg élje túl a vastag- és végbélrákot.

 

