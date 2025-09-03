Őrült sebességgel közelít valami a Föld felé, délután érkezhet meg

A NASA közlése szerint a 2025 QD8 nevű aszteroida magyar idő szerint 16:56-kor éri el a Földhöz legközelebb eső pontot, ekkor mindössze 218 ezer kilométerre lesz bolygónk felszínétől. Ez alig több mint a Föld és a Hold közötti távolság fele. A közel 40 méter átmérőjű űrszikla szédítő, 45 ezer km/h sebességgel száguld, és ha becsapódna, akár egy egész várost is elpusztíthatna.

Bár a 2025 QD8 aszteroida átmérője mindössze 40 méter, ha becsapódna, hatalmas pusztítást okozna, akár egy egész várost el tudna törölni.

Fotó: ROGER HARRIS / RHR

A tudósok azonban hangsúlyozzák: az égitest nem jelent veszélyt, pályája pontosan ismert, és biztosan elkerüli a Földet.

A cseljabinszki meteor pusztítását is túlszárnyalná a közelgő aszteroida esetleges becsapódása

A 2025 QD8-at idén fedezték fel amatőrcsillagászok a Virtual Telescope Project keretében. Egy 43 centiméteres távcsővel fotózták le az égitestet, amikor az még 3,9 millió kilométerre járt tőlünk. A mérések alapján az aszteroida mérete 17 és 38 méter közé tehető, bár a pontos adatokat befolyásolja a felszín fényvisszaverő képessége. Ha az anyaga sötétebb, akkor akár a becslés felső határánál is nagyobb lehet.

A szakértők szerint kisebb mérete ellenére is hatalmas pusztítást okozna, ha becsapódna. 2013-ban például egy mindössze 18 méteres meteor robbant fel Cseljabinszk felett, az orosz–kazah határ közelében. A lökéshullám kétszer kerülte meg a Földet, az ereje pedig harmincszor haladta meg a hirosimai atombomba pusztítását.

Noha az objektum 45 kilométer magasan robbant fel, a lökéshullám így is 1500 ember sérülését okozta, és több mint 3600 épületet rongált meg.

Miért nem kell mégsem aggódnunk?

A 2025 QD8 átmérője kétszer akkora lehet, mint a cseljabinszki meteoré, így elméletileg városokat törölhetne el a térképről. Mégis, a csillagászok megnyugtatnak mindenkit: a Földközeli Objektumokat (NEO-kat) megfigyelő teleszkóphálózat rendkívül pontosan számolja ki az ilyen fajta égitestek pályáját. A NASA és az Európai Űrügynökség (ESA) adatai szerint az elkövetkező 100 évben rendkívül kicsi az esélye egy pusztító becsapódásnak.

Bár az aszteroida közel halad el, szabad szemmel nem lesz látható, csak távcsővel figyelhető meg.

Élő közvetítésben követhetjük nyomon az égitest haladását

Az érdeklődőknek azonban lesz lehetőségük, hogy közelről kövessék az eseményt. A Virtual Telescope Project ingyenes élő közvetítést indított, amelyet Olaszországban található robotikus teleszkópjaik képei alapján sugároznak. A stream során valós időben láthatjuk a Föld mellett elszáguldó égitestet, így bárki részese lehet ennek a rendkívüli kozmikus eseménynek.