Aszteroida csapódott a Földbe, több mint 100 méteres cunami keletkezett

A Silverpit-kráter Yorkshire partjaitól mintegy 80 mérföldre, 700 méterrel a tengerfenék alatt található - írja a The Guardian. Már 2002-es felfedezése óta tudományos viták övezték: nem lehetett egyértelműen eldönteni, valóban egy aszteroida becsapódásának nyomát őrzi-e, vagy inkább geológiai folyamatok formálták. Egyes kutatók azt feltételezték, hogy a térségben található vastag sórétegek lassú mozgása hozta létre a különleges alakzatot, ám a legújabb vizsgálatok most végleg cáfolták ezt az elméletet.

Az aszteroida becsapódása 100 méteres cunamit hozott létre.

Fotó: SPACE CHANNEL / Bridgeman Images via AFP

100 méteres cunamit okozott az aszteroida becsapódása

A Heriot-Watt Egyetem kutatói modern szeizmikus mérések, mikroszkopikus kőzetvizsgálatok és számítógépes modellek segítségével elemezték újra a képződményt.

Az eredmények egyértelműen az aszteroida-hipotézist támasztják alá: a krátert egy mintegy 160 méter átmérőjű égitesttel történő ütközés hozta létre több mint 40 millió évvel ezelőtt.

A becsapódó objektum nagyjából akkora volt, mint a híres Yorki katedrális.

A szakértők szerint az ütközés következményei messze túlmutattak a helyi kőzetrétegek deformálódásán.

A becsapódás ereje egy több mint 100 méter magas cunamit indíthatott el az Északi-tenger térségében.

Bár a pontos hatásokat a maitól eltérő környezeti viszonyok miatt nehéz rekonstruálni, a kutatók úgy vélik, hogy az esemény komoly következményekkel járhatott az akkori élővilágra.

Jobban megérthetjük a dinoszauruszok kipusztulását előidéző folyamatokat

Az aszteroida becsapódás nyomainak felismerése azért is kiemelten fontos, mert az ilyen események segítenek megérteni bolygónk történetét és fejlődését. A Föld geológiai múltját számos kozmikus ütközés formálta, ezek közül a legismertebb a 66 millió évvel ezelőtti Chicxulub-esemény, amely a dinoszauruszok kihalásához vezetett. A Silverpit-kráter születése bár nem volt ekkora léptékű katasztrófa, mégis jól mutatja, hogy a viszonylag kisebb aszteroidák is hatalmas pusztítást okozhatnak.

A felfedezés másik haszna, hogy ritka lehetőség nyílt egy tengerfenék alatti kráter részletes tanulmányozására.

A szárazföldön sok becsapódási nyomot az erózió és a geológiai folyamatok eltüntettek az idők során, míg a Silverpit viszonylag épen megőrződött a mélyben.

A kutatás eredményei így nemcsak a múlt megértését szolgálják, hanem hozzájárulhatnak a jövőbeni veszélyek felméréséhez is.