Aszteroida csapódott a Földbe, több mint 100 méteres cunami keletkezett

A Silverpit-kráter Yorkshire partjaitól mintegy 80 mérföldre, 700 méterrel a tengerfenék alatt található - írja a The Guardian. Már 2002-es felfedezése óta tudományos viták övezték: nem lehetett egyértelműen eldönteni, valóban egy aszteroida becsapódásának nyomát őrzi-e, vagy inkább geológiai folyamatok formálták. Egyes kutatók azt feltételezték, hogy a térségben található vastag sórétegek lassú mozgása hozta létre a különleges alakzatot, ám a legújabb vizsgálatok most végleg cáfolták ezt az elméletet.
A Heriot-Watt Egyetem kutatói modern szeizmikus mérések, mikroszkopikus kőzetvizsgálatok és számítógépes modellek segítségével elemezték újra a képződményt.
Az eredmények egyértelműen az aszteroida-hipotézist támasztják alá: a krátert egy mintegy 160 méter átmérőjű égitesttel történő ütközés hozta létre több mint 40 millió évvel ezelőtt.
A becsapódó objektum nagyjából akkora volt, mint a híres Yorki katedrális.
A szakértők szerint az ütközés következményei messze túlmutattak a helyi kőzetrétegek deformálódásán.
A becsapódás ereje egy több mint 100 méter magas cunamit indíthatott el az Északi-tenger térségében.
Bár a pontos hatásokat a maitól eltérő környezeti viszonyok miatt nehéz rekonstruálni, a kutatók úgy vélik, hogy az esemény komoly következményekkel járhatott az akkori élővilágra.
Az aszteroida becsapódás nyomainak felismerése azért is kiemelten fontos, mert az ilyen események segítenek megérteni bolygónk történetét és fejlődését. A Föld geológiai múltját számos kozmikus ütközés formálta, ezek közül a legismertebb a 66 millió évvel ezelőtti Chicxulub-esemény, amely a dinoszauruszok kihalásához vezetett. A Silverpit-kráter születése bár nem volt ekkora léptékű katasztrófa, mégis jól mutatja, hogy a viszonylag kisebb aszteroidák is hatalmas pusztítást okozhatnak.
A felfedezés másik haszna, hogy ritka lehetőség nyílt egy tengerfenék alatti kráter részletes tanulmányozására.
A szárazföldön sok becsapódási nyomot az erózió és a geológiai folyamatok eltüntettek az idők során, míg a Silverpit viszonylag épen megőrződött a mélyben.
A kutatás eredményei így nemcsak a múlt megértését szolgálják, hanem hozzájárulhatnak a jövőbeni veszélyek felméréséhez is.