Felmérés: nyerésre áll a Fidesz, a magyarok többsége Orbán Viktort akarja

aszteroida

Felhőkarcoló a kozmoszból: ma ön is megpillanthatja

Ma egy felhőkarcoló méretű aszteroida halad el a Föld közelében. Bár a cím drámai, a jelenség a modern bolygóvédelem egyik rutineseménye: a pályát régóta követik, a fizikusok pontosan számolják a mozgását, és jelen állás szerint nem jelent ütközési kockázatot. Ugyanakkor az ilyen aszteroidaelhaladások különleges lehetőséget nyújtanak a kutatásra és a nagyközönség számára is.
aszteroidamegfigyeléstávcsőFöld

A Focus beszámolója szerint a 2025 FA22 jelű aszteroida nagy relatív sebességgel száguld, ezért rövid időablakon belül éri el legkisebb Föld–aszteroida távolságát, majd gyorsan távolodik. Ráadásul a napfény szöge, a fázis és a helyi idő is befolyásolja, mennyire fényesnek látjuk. Emiatt a megfigyelőknek érdemes időben felkészülniük: a láthatóság ablakai néha csak néhány óráig tartanak. 

aszteroida Illustration of an asteroid near Earth orbit. (Photo by VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P / VHB / Science Photo Library via AFP)
Kisebb távcsővel is megfigyelhető lesz a 2025 FA22 aszteroida (illusztráció)
Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P / VHB

Így pillantható meg az aszteroida

A láthatóság sok esetben kedvező lehet. Ha az objektum kellően fényes, sötét ég alatt nagyobb kézitávcsővel (10x50) már sejthető, míg egy 10–20 centiméteres amatőr távcsővel biztosabban megpillantható. Ugyanakkor a Hold fázisa és a fényszennyezés erősen rontja az esélyeket. Ezért, ha tehetjük, menjünk ki városon kívülre, keressünk stabil állványt, és használjunk alacsony nagyítást, hogy könnyebb legyen követni a gyors látszó mozgást a csillagok között.

Emellett érdemes csillagászati alkalmazásokkal vagy csillagtérképekkel felkészülni: ezek megadják az aktuális égi koordinátákat és a megközelítés időpontját. Ha fotóznánk, válasszunk rövid expozíciókat sorozatban (például 5–20 másodperc), így csíkot húzó mozgásként rögzítheted az aszteroidát. Végül állítsuk a fókuszt egy fényes csillagon, kapcsoljuk ki a képstabilizálást állványon, és fogjuk vissza az ISO-t, hogy ne égjen ki a háttér.

Miért izgalmasak az ilyen közeli elhaladások?

Az ilyen alkalmak aranyat érnek a kutatóknak. A közelség miatt radarokkal és nagy távcsövekkel is vizsgálhatják az égitest méretét, alakját és forgását. Így nemcsak a pályaszámítások pontosodnak, hanem a felszínéről, anyagösszetételéről és esetleges holdacskáiról is többet tudhatunk meg. Mindeközben a bolygóvédelem szempontjából kulcsfontosságú paraméterek – például az albedó és a sűrűség – is finomodnak. 

Továbbá a nyilvánosság számára ezek a percek izgalmas kapuk a tudomány felé. Amikor egy aszteroida elsuhan a Föld mellett, kézzelfoghatóvá válik a Naprendszer dinamikája. Végül a közös észlelések – amatőrök és profik együttműködése – rengeteg értékes adatot adhatnak, miközben közösséget is építenek. Ha ma sikerül megpillantani az égi vándort, egy kicsit részesei leszünk ennek a globális kutatóhálózatnak.

Tippek a biztosabb észleléshez

  • Először is tervezzük meg az időzítést: az aszteroida legkisebb Föld–aszteroida távolsága környékén a láthatóság általában a legjobb, de a horizont feletti magasság és a Nap helyzete is döntő. Ezért ellenőrizzük, mikor emelkedik elég magasra az égen a mi földrajzi helyünkről.
  • Másodszor válasszunk stabil felszerelést: egy motoros követésű ekvatoriális állvány sokat segít, de egy jól kiegyensúlyozott fotóállvány is megteszi.
  • Harmadszor készüljünk fel a gyors mozgásra: használjunk széles látómezőt, és apró lépésekben pásztázd a megjósolt területet. Ugyanakkor ne feledjük, hogy az észlelés türelemjáték.
  • Végül dokumentáljunk: jegyezzük fel az időpontot, az égállapotot, a használt optikát és a megfigyelt fényességet. Ezek az adatok nemcsak a saját naplónkba jók, hanem hasznosak lehetnek az amatőr közösségeknek is.

 

