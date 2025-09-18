Felhőkarcoló a kozmoszból: ma ön is megpillanthatja

A Focus beszámolója szerint a 2025 FA22 jelű aszteroida nagy relatív sebességgel száguld, ezért rövid időablakon belül éri el legkisebb Föld–aszteroida távolságát, majd gyorsan távolodik. Ráadásul a napfény szöge, a fázis és a helyi idő is befolyásolja, mennyire fényesnek látjuk. Emiatt a megfigyelőknek érdemes időben felkészülniük: a láthatóság ablakai néha csak néhány óráig tartanak.

Kisebb távcsővel is megfigyelhető lesz a 2025 FA22 aszteroida (illusztráció)

Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P / VHB

Így pillantható meg az aszteroida

A láthatóság sok esetben kedvező lehet. Ha az objektum kellően fényes, sötét ég alatt nagyobb kézitávcsővel (10x50) már sejthető, míg egy 10–20 centiméteres amatőr távcsővel biztosabban megpillantható. Ugyanakkor a Hold fázisa és a fényszennyezés erősen rontja az esélyeket. Ezért, ha tehetjük, menjünk ki városon kívülre, keressünk stabil állványt, és használjunk alacsony nagyítást, hogy könnyebb legyen követni a gyors látszó mozgást a csillagok között.

Emellett érdemes csillagászati alkalmazásokkal vagy csillagtérképekkel felkészülni: ezek megadják az aktuális égi koordinátákat és a megközelítés időpontját. Ha fotóznánk, válasszunk rövid expozíciókat sorozatban (például 5–20 másodperc), így csíkot húzó mozgásként rögzítheted az aszteroidát. Végül állítsuk a fókuszt egy fényes csillagon, kapcsoljuk ki a képstabilizálást állványon, és fogjuk vissza az ISO-t, hogy ne égjen ki a háttér.

Miért izgalmasak az ilyen közeli elhaladások?

Az ilyen alkalmak aranyat érnek a kutatóknak. A közelség miatt radarokkal és nagy távcsövekkel is vizsgálhatják az égitest méretét, alakját és forgását. Így nemcsak a pályaszámítások pontosodnak, hanem a felszínéről, anyagösszetételéről és esetleges holdacskáiról is többet tudhatunk meg. Mindeközben a bolygóvédelem szempontjából kulcsfontosságú paraméterek – például az albedó és a sűrűség – is finomodnak.

Továbbá a nyilvánosság számára ezek a percek izgalmas kapuk a tudomány felé. Amikor egy aszteroida elsuhan a Föld mellett, kézzelfoghatóvá válik a Naprendszer dinamikája. Végül a közös észlelések – amatőrök és profik együttműködése – rengeteg értékes adatot adhatnak, miközben közösséget is építenek. Ha ma sikerül megpillantani az égi vándort, egy kicsit részesei leszünk ennek a globális kutatóhálózatnak.