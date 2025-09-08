Hírlevél

Atlantisz

Újra kell írni a történelemkönyveket! Megtalálták Atlantiszt

Újra fellángolt a vita a legendás elsüllyedt város körül. A Joe Rogan Experience egyik friss adásában elhangzott állítás szerint Spanyolország délnyugati partjainál olyan víz alatti szerkezeteket találtak, amelyek feltűnően hasonlítanak Atlantisz Platón által leírt formájára. A tengerfenéken körkörös falak, csatornák és egy központi rom körvonalai rajzolódnak ki.
Ben van Kerkwyk, Rogan visszatérő vendége arról számolt be, hogy Cádiz közelében olyan mintázatok tűntek fel a szonárképeken, amelyek szerinte egy elsüllyedt város, akár Atlantisz maradványai is lehetnek. A lineáris alakzatok és körkörös falrendszerek emberi kéz nyomaira utalnak. 

Az elsüllyedt Atlantisz (illusztráció)
Az elsüllyedt Atlantisz (illusztráció)
Fotó: OpenAI DALL-E

 

Száz százalékig biztos, hogy valami ember alkotta dologról van szó”

 – idézte Michael Donnellan kutatót. Rogan mindössze ennyit tudott reagálni: „Wow”.

Nyolc év kutatás és 3D-s térképek vezettek Atlantisz nyomára?

Donnellan több mint nyolc éven át vizsgálta a környéket nagyfelbontású szonárral és légifelvételekkel. Az eredmények alapján a tengerfenékből hosszú, egyenes vonalak és több, egymást körbeölelő falgyűrű rajzolódik ki, amelyek akár hat méternél is magasabbak lehetnek. A rendszer középpontjában egy téglalap alakú építmény nyomai láthatók, amelyet a kutató Poseidon templomával azonosít. A gyűrűket csatornák választják el egymástól, ami egy egész városra utaló szerkezetet formál.

A legkülső gyűrű erősen sérült, mintha egy hatalmas szökőár pusztította volna el. A belső falak több helyen elmozdultak és szétnyíltak, mintha egy hirtelen katasztrófa következményeit őriznék. 

A kutatók szerint az üledékbe temetett maradványok is a város hirtelen pusztulására utalnak.

Kísérteties egyezés Platón leírásával

A felfedezés hívei szerint nemcsak az építmények, hanem a térség éghajlata, a mezőgazdasági adottságok és az állatvilág is egybeesik Platón Timaiosz és Kritiasz című írásaiban található részletekkel. Az andalúziai vidék egykori elefántcsont-kereskedelme és a távolabbi kapcsolatokra utaló leletek tovább erősítik az elméletet.

Mi pusztította el Atlantiszt? Ezt állítja egy hajmeresztő elmélet

Donnellan a leleteket az ún. Fiatalabb Dryas hipotézissel is összekapcsolja. Ez egy vitatott elmélet, amely szerint mintegy 12 800 évvel ezelőtt egy üstökös vagy aszteroida becsapódása hirtelen lehűlést okozott a Földön. A klíma néhány évtized alatt újra jégkorszaki hidegre váltott, és ez az állapot közel 1200 évig tartott. Bár egyes kutatók üledékekben talált nyomokkal próbálják igazolni a kozmikus katasztrófát, a többség ma inkább a gleccserek olvadásával és az óceáni áramlatok változásával magyarázza a jelenséget.

Sokan szkeptikusak

Donnellan hamarosan dokumentumfilmben is bemutatja a felvételeket. A tudományos közösség azonban óvatos: 

Atlantiszt a legtöbb kutató továbbra is legendának tartja.

Abban viszont sokan egyetértenek, hogy Cádiz partjainál valóban rejtőzhet valami különleges a tenger mélyén, de a pontos válasz még várat magára.

 

