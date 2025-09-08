Újra kell írni a történelemkönyveket! Megtalálták Atlantiszt

Ben van Kerkwyk, Rogan visszatérő vendége arról számolt be, hogy Cádiz közelében olyan mintázatok tűntek fel a szonárképeken, amelyek szerinte egy elsüllyedt város, akár Atlantisz maradványai is lehetnek. A lineáris alakzatok és körkörös falrendszerek emberi kéz nyomaira utalnak.
Száz százalékig biztos, hogy valami ember alkotta dologról van szó”
– idézte Michael Donnellan kutatót. Rogan mindössze ennyit tudott reagálni: „Wow”.
Donnellan több mint nyolc éven át vizsgálta a környéket nagyfelbontású szonárral és légifelvételekkel. Az eredmények alapján a tengerfenékből hosszú, egyenes vonalak és több, egymást körbeölelő falgyűrű rajzolódik ki, amelyek akár hat méternél is magasabbak lehetnek. A rendszer középpontjában egy téglalap alakú építmény nyomai láthatók, amelyet a kutató Poseidon templomával azonosít. A gyűrűket csatornák választják el egymástól, ami egy egész városra utaló szerkezetet formál.
A legkülső gyűrű erősen sérült, mintha egy hatalmas szökőár pusztította volna el. A belső falak több helyen elmozdultak és szétnyíltak, mintha egy hirtelen katasztrófa következményeit őriznék.
A kutatók szerint az üledékbe temetett maradványok is a város hirtelen pusztulására utalnak.
A felfedezés hívei szerint nemcsak az építmények, hanem a térség éghajlata, a mezőgazdasági adottságok és az állatvilág is egybeesik Platón Timaiosz és Kritiasz című írásaiban található részletekkel. Az andalúziai vidék egykori elefántcsont-kereskedelme és a távolabbi kapcsolatokra utaló leletek tovább erősítik az elméletet.
Donnellan a leleteket az ún. Fiatalabb Dryas hipotézissel is összekapcsolja. Ez egy vitatott elmélet, amely szerint mintegy 12 800 évvel ezelőtt egy üstökös vagy aszteroida becsapódása hirtelen lehűlést okozott a Földön. A klíma néhány évtized alatt újra jégkorszaki hidegre váltott, és ez az állapot közel 1200 évig tartott. Bár egyes kutatók üledékekben talált nyomokkal próbálják igazolni a kozmikus katasztrófát, a többség ma inkább a gleccserek olvadásával és az óceáni áramlatok változásával magyarázza a jelenséget.
Donnellan hamarosan dokumentumfilmben is bemutatja a felvételeket. A tudományos közösség azonban óvatos:
Atlantiszt a legtöbb kutató továbbra is legendának tartja.
Abban viszont sokan egyetértenek, hogy Cádiz partjainál valóban rejtőzhet valami különleges a tenger mélyén, de a pontos válasz még várat magára.