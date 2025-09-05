Sokkoló felfedezés: az egészség védelme helyett a rákot táplálhatja az ismert antioxidáns

A mitokondriumokat hagyományosan a sejt „erőműveként” tanítják az iskolában, mivel ezek állítják elő az energiát. Az utóbbi évtizedben azonban egyre több kutatás bizonyítja, hogy a mitokondriumok sokkal összetettebb szerepet töltenek be. Nemcsak energiát termelnek, hanem olyan anyagcsere-folyamatokat irányítanak, amelyek hatással vannak a sejtek növekedésére, túlélésére – és, mint most kiderült, a daganatok terjedésére is. A Rockefeller Egyetem kutatói felfedezték, hogy a glutation – egy jól ismert antioxidáns – a mitokondriumokon belül segíti a ráksejteket abban, hogy elhagyják az eredeti daganatot, és új szövetekben telepedjenek meg. Ez a folyamat az áttétképzés egyik kulcsa, amely a rákhalálozások legfőbb oka világszerte.

A glutation nevű antioxidáns központi szerepet játszik az áttétképzésben.

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Hogyan szolgálja az áttétképzést a glutation?

A glutationt eddig főként egészségvédő szerepéről ismertük:

csökkenti az oxidatív stresszt,

segíti a méregtelenítést

és támogatja az immunrendszert.

A mostani vizsgálat azonban kimutatta, hogy a daganatsejtek egészen más módon használják ki ezt a molekulát.

A kutatók szerint a glutation nem egyszerűen antioxidánsként segíti a tumort, hanem egy ATF4 nevű génszabályozó fehérjét aktivál. Ez a fehérje lehetővé teszi, hogy a ráksejtek átvészeljék az oxigénhiányos, stresszes környezetet, amikor megpróbálnak beépülni egy új szerv szöveteibe.

Vagyis a glutation egyfajta „indítókulcs” az áttét korai szakaszában.

Egy másik központi szereplő: SLC25A39

A vizsgálatok során egy másik különleges fehérje, az SLC25A39 is nélkülözhetetlennek bizonyult. Ez a fehérje szállítja a glutationt a mitokondriumba.

Ha a kutatók gátolták a működését, a daganatsejtek elvesztették az áttétképző képességüket.

Az áttétes emlőrákos betegek mintáiban ráadásul jóval magasabb volt ennek a fehérjének a szintje, és ez szoros összefüggést mutatott a betegség rosszabb kimenetelével. Ez azt jelenti, hogy az SLC25A39 nemcsak biológiai érdekesség, hanem fontos prognosztikai tényező is lehet.

Már tudjuk, mi lesz a fő célpont

A kutatók szerint mindez azt jelenti, hogy a jövőben olyan gyógyszerek fejlesztése válhat lehetővé, amelyek célzottan gátolják a glutation bejutását a mitokondriumba. Ezáltal megállítható lehet a daganatsejtek terjedése, ráadásul kevesebb mellékhatással, mint a hagyományos terápiák esetén.