Megtalálhatták a bőrrák ellenszerét: ha ezt a vitamint szedi, védve lehet

A bőrrák a világ egyik leggyakoribb daganatos betegsége, és az esetek száma folyamatosan nő. A kutatók ezért minden lehetséges megelőző módszert vizsgálnak, amely csökkentheti a kockázatot. A legfrissebb eredmények szerint a nikotinamid, a B3-vitamin egyik formája, jelentős védelmet nyújthat.
Ez a vegyület recept nélkül is elérhető étrend-kiegészítőként, és korábban is ismert volt arról, hogy támogatja a bőr sejtjeinek DNS-helyreállító mechanizmusait, valamint csökkenti a gyulladásos folyamatokat.
A kutatást az Egyesült Államok Veteránügyi Hivatalának (VA) hatalmas adatbázisára alapozták, amely több évtized egészségügyi nyilvántartásait tartalmazza. A vizsgálatban 33 822 veterán szerepelt: közülük 12 287-en szedtek nikotinamidot legalább 30 napon keresztül, napi kétszer 500 milligrammos adagban. A kontrollcsoportban 21 479 ember volt, akik nem kaptak ilyen kiegészítőt.
Az adatok elemzése azt mutatta, hogy a nikotinamidot szedők körében 14%-kal ritkábban jelentkeztek új bőrrákos esetek. Még erőteljesebb volt a hatás azoknál, akiknél már korábban kialakult daganat: esetükben a vitamin rendszeres szedése akár 54%-kal csökkentette az új tumor megjelenésének kockázatát.
A védőhatás elsősorban a laphámsejtes karcinómánál volt kimutatható, amely a bőrrák egyik gyakori és veszélyesebb típusa.
A bazálsejtes karcinómánál kisebb, de szintén mérhető hatást figyeltek meg.
A kutatás kitért a magas kockázatú betegcsoportokra is, például a szervátültetettekre, akiknek immunrendszere gyógyszeresen elnyomott. Esetükben a nikotinamid nem mutatott általános védőhatást, ugyanakkor az időben elkezdett szedés itt is jelezte a laphámrák kialakulásának mérséklését.
Ez arra utal, hogy a vitamin különösen akkor lehet hatékony, ha preventív céllal, már az első bőrrákos megbetegedés után kezdik el alkalmazni.
Fontos azonban hangsúlyozni: a nikotinamid nem csodaszer. A kutatók kiemelik, hogy a vitamin nem helyettesíti a naptej használatát, a fényvédő ruházatot, a közvetlen napfény kerülését a legforróbb órákban, és a rendszeres bőrgyógyászati ellenőrzéseket.
Bár az eredmények ígéretesek, további klinikai kutatásokra van szükség, hogy pontosan meghatározzák a hatásmechanizmusokat és a hosszú távú előnyöket.
A tanulmány szerzői szerint a nikotinamid a jövőben fontos kiegészítő lehet a bőrrák megelőzésében, különösen azok számára, akiknél már előfordult daganat. Mivel recept nélkül kapható és széles körben elérhető, egyszerűen beilleszthető a mindennapi egészségmegőrzésbe. Természetesen, mint minden hasonló esetben, itt is ki kell kérni a kezelőorvos véleményét.
