Megvan a vitamin, amivel legyőzhető a zsírmáj

A kutatás egyik legfontosabb eredménye, hogy a B3-vitamin hatékonyan képes visszaszorítani a miR-93 nevű molekula működését, amely központi szerepet játszik a zsírmáj kialakulásában – írja a SciTech Daily.

A B3-vitamin hatékony a zsírmáj ellen

A miR-93 gátolja a SIRT1 gén aktivitását, így felborítja a máj zsíranyagcseréjét, zsírfelhalmozódást, gyulladást és hegesedést okozva.

Mivel a zsírmáj világszerte több százmillió embert érint, a felfedezés óriási jelentőségű lehet.

A B3-vitamin jótékony hatását állatkísérletek igazolják

A kutatók egereken végzett kísérletekben megfigyelték, hogy ha a miR-93 működését blokkolták, jelentősen csökkent a máj zsírtartalma, és javult az inzulinérzékenység is. Azoknál az állatoknál viszont, amelyekben mesterségesen túlműködésre bírták a molekulát, a betegség sokkal súlyosabb formában jelent meg.

B3-vitamin: régi szer új szerepben

A tudományos áttörést az hozta meg, hogy a kutatók 150, már az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) által engedélyezett gyógyszer hatását vizsgálták, és kiderült: a niacin, vagyis a B3-vitamin a leghatékonyabb a miR-93 visszaszorításában.

A kezelt állatokban helyreállt a máj zsíranyagcseréje, normalizálódott a májfunkció, és csökkent a káros folyamatok erőssége.

A magas koleszterinszint kezelésében már bizonyított

A kutatók szerint ez az eredmény azért kiemelkedő, mert a niacint régóta és biztonságosan alkalmazzák a magas koleszterinszint kezelésére. Most viszont egy teljesen új területen bizonyíthat: a zsírmáj kezelésében. Ez azt jelenti, hogy a jövőben akár kombinált terápiákban, célzottan a miR-93 szabályozására is alkalmazható lehet a B3-vitamin.