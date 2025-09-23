Vigyázzon ezzel a vitaminnal: gyorsíthatja az öregedést, és akár rákot is okozhat

A Texas A&M AgriLife kutatócsoportja egereken végzett kísérletek során figyelte meg, hogy a mérsékelt folsavcsökkentés jótékony hatással lehet az öregedő szervezetre. A vizsgálatok szerint a B9-vitamin bevitelének visszafogása fokozta az anyagcsere rugalmasságát: a sejtek gyorsabban tudtak váltani a szénhidrát- és a zsírhasználat között, ami alapvető fontosságú a szervezet energiaellátásában.
Érdekes különbség mutatkozott a nemek között. A nőstény egerek anyagcseréje különösen rugalmassá vált a folát csökkentése után, míg a hímeknél az aktivitási időszakok alatt nőtt meg az energiafelhasználás sebessége. Ez a hatás segíthet fenntartani az életerőt és a mozgékonyságot idősebb korban.
A B9-vitamin, más néven folát vagy folsav, vízben oldódó vitamin, amely kulcsfontosságú a sejtek osztódásában és a DNS-szintézisben. Különösen terhesség alatt nélkülözhetetlen, hiszen segít a magzat idegrendszerének egészséges fejlődésében, és csökkenti a velőcsőzáródási rendellenességek kockázatát. Emellett alapvető szerepet játszik a vörösvértestek képzésében, ezért a hiánya vérszegénységhez vezethet.
A kutatók azonban arra figyelmeztetnek, hogy az optimális bevitel mértéke változhat az életkor függvényében.
Fiataloknál és várandósoknál létfontosságú a megfelelő mennyiség, ám idősebb korban a túlzott folsavbevitel akár kedvezőtlenül is befolyásolhatja az anyagcserét. A mostani állatkísérletekben például a mérsékeltebb adag nem okozott egészségkárosodást, sőt, fokozta a szervezet rugalmasságát az energiaforrások felhasználásában.
Egyes epidemiológiai adatok arra is utalnak, hogy a túlzott folsavpótlás összefüggésbe hozható bizonyos daganatok fokozott kockázatával, bár ez a kapcsolat még nem teljesen bizonyított.
Ez is alátámasztja, hogy a vitaminbevitel kérdését érdemes személyre szabni, és nem feltétlenül érvényesek ugyanazok az ajánlások minden életszakaszra.
A szakemberek szerint a felfedezés nagy jelentőségű, mert rávilágít arra, hogy
a táplálkozási ajánlásokat érdemes lehet személyre és életkorra szabni.
Az úgynevezett „precíziós táplálkozás” (precision nutrition) célja, hogy mindenki az adott életszakaszának megfelelő étrendet követhesse.
Fontos azonban kiemelni, hogy a mostani eredmények állatokísérleteken alapulnak. Bár a megfigyelések ígéretesek, szükség van a humán vizsgálatokra, mielőtt biztos következtetéseket lehetne levonni. A kutatók a jövőben szeretnék kideríteni, hogy a folátbevitel életkorhoz igazítása valóban hozzájárulhat-e az emberi élettartam és egészség megőrzéséhez.