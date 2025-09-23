Vigyázzon ezzel a vitaminnal: gyorsíthatja az öregedést, és akár rákot is okozhat

A Texas A&M AgriLife kutatócsoportja egereken végzett kísérletek során figyelte meg, hogy a mérsékelt folsavcsökkentés jótékony hatással lehet az öregedő szervezetre. A vizsgálatok szerint a B9-vitamin bevitelének visszafogása fokozta az anyagcsere rugalmasságát: a sejtek gyorsabban tudtak váltani a szénhidrát- és a zsírhasználat között, ami alapvető fontosságú a szervezet energiaellátásában.

Bizonyos életkorban a fokozott B9-vitamin bevitel gyorsíthatja az öregedési folyamatokat, sőt, vannak kutatások, amelyek szerint bizonyos ráktípusok kockázatát is növelheti.

Fotó: OpenAI DALL-E

A B9-vitamin mennyiségének csökkentése nőknél és férfiaknál is hatásos lehet

Érdekes különbség mutatkozott a nemek között. A nőstény egerek anyagcseréje különösen rugalmassá vált a folát csökkentése után, míg a hímeknél az aktivitási időszakok alatt nőtt meg az energiafelhasználás sebessége. Ez a hatás segíthet fenntartani az életerőt és a mozgékonyságot idősebb korban.

Mire jó a B9-vitamin és miért rossz, ha sokat szedünk belőle?

A B9-vitamin, más néven folát vagy folsav, vízben oldódó vitamin, amely kulcsfontosságú a sejtek osztódásában és a DNS-szintézisben. Különösen terhesség alatt nélkülözhetetlen, hiszen segít a magzat idegrendszerének egészséges fejlődésében, és csökkenti a velőcsőzáródási rendellenességek kockázatát. Emellett alapvető szerepet játszik a vörösvértestek képzésében, ezért a hiánya vérszegénységhez vezethet.

A kutatók azonban arra figyelmeztetnek, hogy az optimális bevitel mértéke változhat az életkor függvényében.

Fiataloknál és várandósoknál létfontosságú a megfelelő mennyiség, ám idősebb korban a túlzott folsavbevitel akár kedvezőtlenül is befolyásolhatja az anyagcserét. A mostani állatkísérletekben például a mérsékeltebb adag nem okozott egészségkárosodást, sőt, fokozta a szervezet rugalmasságát az energiaforrások felhasználásában.

Egyes epidemiológiai adatok arra is utalnak, hogy a túlzott folsavpótlás összefüggésbe hozható bizonyos daganatok fokozott kockázatával, bár ez a kapcsolat még nem teljesen bizonyított.

Ez is alátámasztja, hogy a vitaminbevitel kérdését érdemes személyre szabni, és nem feltétlenül érvényesek ugyanazok az ajánlások minden életszakaszra.