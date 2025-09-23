Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump megfenyegette Putyint, ebből baj lesz

vitamin bevitel

Vigyázzon ezzel a vitaminnal: gyorsíthatja az öregedést, és akár rákot is okozhat

19 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Meglepő eredményre jutottak a kutatók: úgy tűnik, hogy az életkor előrehaladtával nem mindig előnyös a magas folátbevitel. A B9-vitamin mennyiségének csökkentése ugyanis serkentheti az anyagcserét, és hozzájárulhat az egészséges öregedéshez. Az állatkísérletek arra utalnak, hogy a jövő táplálkozási ajánlásait akár életkorhoz is igazíthatják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vitamin bevitelb9vitamin mennyiségráköregedésanyagcserefolsavkísérletek

A Texas A&M AgriLife kutatócsoportja egereken végzett kísérletek során figyelte meg, hogy a mérsékelt folsavcsökkentés jótékony hatással lehet az öregedő szervezetre. A vizsgálatok szerint a B9-vitamin bevitelének visszafogása fokozta az anyagcsere rugalmasságát: a sejtek gyorsabban tudtak váltani a szénhidrát- és a zsírhasználat között, ami alapvető fontosságú a szervezet energiaellátásában.

Bizonyos életkorban a fokozott B9-vitamin bevitel gyorsíthatja az öregedési folyamatokat, sőt, vannak kutatások, amelyek szerint bizonyos ráktípusok kockázatát is növelheti.
Bizonyos életkorban a fokozott B9-vitamin bevitel gyorsíthatja az öregedési folyamatokat, sőt, vannak kutatások, amelyek szerint bizonyos ráktípusok kockázatát is növelheti. 
Fotó: OpenAI DALL-E

A B9-vitamin mennyiségének csökkentése nőknél és férfiaknál is hatásos lehet

Érdekes különbség mutatkozott a nemek között. A nőstény egerek anyagcseréje különösen rugalmassá vált a folát csökkentése után, míg a hímeknél az aktivitási időszakok alatt nőtt meg az energiafelhasználás sebessége. Ez a hatás segíthet fenntartani az életerőt és a mozgékonyságot idősebb korban.

Mire jó a B9-vitamin és miért rossz, ha sokat szedünk belőle?

A B9-vitamin, más néven folát vagy folsav, vízben oldódó vitamin, amely kulcsfontosságú a sejtek osztódásában és a DNS-szintézisben. Különösen terhesség alatt nélkülözhetetlen, hiszen segít a magzat idegrendszerének egészséges fejlődésében, és csökkenti a velőcsőzáródási rendellenességek kockázatát. Emellett alapvető szerepet játszik a vörösvértestek képzésében, ezért a hiánya vérszegénységhez vezethet.

A kutatók azonban arra figyelmeztetnek, hogy az optimális bevitel mértéke változhat az életkor függvényében.

Fiataloknál és várandósoknál létfontosságú a megfelelő mennyiség, ám idősebb korban a túlzott folsavbevitel akár kedvezőtlenül is befolyásolhatja az anyagcserét. A mostani állatkísérletekben például a mérsékeltebb adag nem okozott egészségkárosodást, sőt, fokozta a szervezet rugalmasságát az energiaforrások felhasználásában.

Egyes epidemiológiai adatok arra is utalnak, hogy a túlzott folsavpótlás összefüggésbe hozható bizonyos daganatok fokozott kockázatával, bár ez a kapcsolat még nem teljesen bizonyított.

Ez is alátámasztja, hogy a vitaminbevitel kérdését érdemes személyre szabni, és nem feltétlenül érvényesek ugyanazok az ajánlások minden életszakaszra.

Az egészséges öregedés kulcsa lehet

A szakemberek szerint a felfedezés nagy jelentőségű, mert rávilágít arra, hogy 

a táplálkozási ajánlásokat érdemes lehet személyre és életkorra szabni.

Az úgynevezett „precíziós táplálkozás” (precision nutrition) célja, hogy mindenki az adott életszakaszának megfelelő étrendet követhesse.

A tanulmány korlátai: az emberi kísérletek még váratnak magukra

Fontos azonban kiemelni, hogy a mostani eredmények állatokísérleteken alapulnak. Bár a megfigyelések ígéretesek, szükség van a humán vizsgálatokra, mielőtt biztos következtetéseket lehetne levonni. A kutatók a jövőben szeretnék kideríteni, hogy a folátbevitel életkorhoz igazítása valóban hozzájárulhat-e az emberi élettartam és egészség megőrzéséhez.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!