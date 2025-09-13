Lezuhant a Magyar Honvédség vadászgépe, két pilóta életét vesztette - helyszíni képek

Az őszi este nyugodtan indult a pápai repülőtér környékén, amikor a gyakorlatot végrehajtó gépek közül a 16-os oldalszámú Szu–22-es és a 14-es számú MiG–23UB a levegőben összeütközött. A Szuhoj hajtóműve az ütközés következtében leállt, de pilótája, Katona István őrnagy katapultálással megmenekült. A MiG–23-as azonban végzetesen megsérült: a függőleges vezérsíkja leszakadt, így irányíthatatlanná vált. A fedélzeten ülő Katovics Balázs és Mizsei Mihály százados hiába próbálták Pápára visszahozni a gépet, a vadászgép röviddel a leszállás előtt lezuhant, és a pilóták életüket vesztették a balesetben.
Aznap este a légierő egy új, éjszakai kiképzési feladatot hajtott végre. A cél az volt, hogy a pilóták begyakorolják a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) előírásait, amelyek a polgári gépek azonosítását és biztonságos ellenőrzését szabályozzák. A gyakorlatban az elfogó gépeknek – köztük a MiG–23-asnak – kellett megközelíteniük a kijelölt célrepülőt, jelen esetben a Szu–22-est.
A Jetfly szerint azonban a feladat több szempontból is problémás volt.
Mindez végül katasztrófához vezetett.
A lezuhant gép roncsa.
Az ütközés 20:31-kor történt, körülbelül 2100 méteres magasságban. A súlyosan sérült MiG–23-as még megpróbált visszatérni Pápára, ám a gép egyre nehezebben volt irányítható. A leszállóirányra fordulva a vezérsík hiánya miatt a vadászgép instabillá vált, és 20:42-kor, alig hét kilométerre a kifutótól becsapódott egy mezőgazdasági területre.
A roncs kigyulladt, és a helyszínre érkező tűzoltók és mentők már nem találhattak túlélőt.
A lezuhant MiG–23UB roncsai a hangárban.
A vizsgálatok rámutattak: a tragédia nem pusztán a balszerencse következménye volt. A kiképzési feladatot eredetileg más típusra írták elő, a MiG–23UB-hoz nem létezett megfelelő harckiképzési utasítás.
A kijelölt hajózók nem számítottak a „legtapasztaltabbnak”, és a technikai feltételek – mint a radarlefedettség vagy a szabványos fényjelzések hiánya – sem biztosították a biztonságos gyakorlatozást.
A célgép, aminek nekiütközött a 14-es MiG-23UB. A fotó 1990-ben készült Taszáron.
A katasztrófa így több apró hiba és hiányosság összegződése volt, amely végül két emberéletet követelt. A szakértők szerint az eset egyértelműen jelezte: a korszerű 3D radarrendszerekre, valamint átgondoltabb feladatkiosztásra és személyzeti kiválasztásra van szükség.