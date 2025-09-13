Lezuhant a Magyar Honvédség vadászgépe, két pilóta életét vesztette - helyszíni képek

Az őszi este nyugodtan indult a pápai repülőtér környékén, amikor a gyakorlatot végrehajtó gépek közül a 16-os oldalszámú Szu–22-es és a 14-es számú MiG–23UB a levegőben összeütközött. A Szuhoj hajtóműve az ütközés következtében leállt, de pilótája, Katona István őrnagy katapultálással megmenekült. A MiG–23-as azonban végzetesen megsérült: a függőleges vezérsíkja leszakadt, így irányíthatatlanná vált. A fedélzeten ülő Katovics Balázs és Mizsei Mihály százados hiába próbálták Pápára visszahozni a gépet, a vadászgép röviddel a leszállás előtt lezuhant, és a pilóták életüket vesztették a balesetben.

Egy MIG-23 típusú vadászgép (illusztráció). Ilyen fajta repülőgéppel balesetezett a két pilóta.

Fotó: Wikimedia Commons

A végzetes baleset: tragédiába torkollt az éjszakai gyakorlat

Aznap este a légierő egy új, éjszakai kiképzési feladatot hajtott végre. A cél az volt, hogy a pilóták begyakorolják a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) előírásait, amelyek a polgári gépek azonosítását és biztonságos ellenőrzését szabályozzák. A gyakorlatban az elfogó gépeknek – köztük a MiG–23-asnak – kellett megközelíteniük a kijelölt célrepülőt, jelen esetben a Szu–22-est.

A Jetfly szerint azonban a feladat több szempontból is problémás volt.

A MiG–23UB típus nem rendelkezett lokátorral, ezért a pilótáknak teljes mértékben a szemükre kellett hagyatkozniuk.

Tovább nehezítette a helyzetet, hogy a Szu–22 nem az ICAO szabványainak megfelelő fényekkel repült: hátulról mindössze egyetlen fehér lámpa volt látható, amely alapján szinte lehetetlen volt pontosan megbecsülni a távolságot.

A rádiós irányítás sem segített sokat: a zsúfolt frekvenciák, valamint a magasságmérő radar hiánya miatt a földi irányítók sem tudták figyelmeztetni a gépeket a veszélyes közelségre.

Mindez végül katasztrófához vezetett.

A lezuhant gép roncsa.

Az utolsó percek és a végzetes találkozás

Az ütközés 20:31-kor történt, körülbelül 2100 méteres magasságban. A súlyosan sérült MiG–23-as még megpróbált visszatérni Pápára, ám a gép egyre nehezebben volt irányítható. A leszállóirányra fordulva a vezérsík hiánya miatt a vadászgép instabillá vált, és 20:42-kor, alig hét kilométerre a kifutótól becsapódott egy mezőgazdasági területre.

A roncs kigyulladt, és a helyszínre érkező tűzoltók és mentők már nem találhattak túlélőt.

A lezuhant MiG–23UB roncsai a hangárban.