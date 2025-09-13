Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális földrengés rázta meg Oroszországot, cunami jöhet!

tragédia

Lezuhant a Magyar Honvédség vadászgépe, két pilóta életét vesztette - helyszíni képek

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
1995. szeptember 13-án este két magyar vadászgép ütközött össze a levegőben, amely a légierő egyik legsúlyosabb békeidőbeli katasztrófájához vezetett. A balesetben két pilóta életét vesztette, és a tragédia rávilágított a honvédség szervezési és technikai hiányosságaira.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tragédialégibalesetbalesetPápa (város)Magyar HonvédségMagyarország

Az őszi este nyugodtan indult a pápai repülőtér környékén, amikor a gyakorlatot végrehajtó gépek közül a 16-os oldalszámú Szu–22-es és a 14-es számú MiG–23UB a levegőben összeütközött. A Szuhoj hajtóműve az ütközés következtében leállt, de pilótája, Katona István őrnagy katapultálással megmenekült. A MiG–23-as azonban végzetesen megsérült: a függőleges vezérsíkja leszakadt, így irányíthatatlanná vált. A fedélzeten ülő Katovics Balázs és Mizsei Mihály százados hiába próbálták Pápára visszahozni a gépet, a vadászgép röviddel a leszállás előtt lezuhant, és a pilóták életüket vesztették a balesetben.

Egy MIG-23 típusú vadászgép (illusztráció). Ilyen fajta repülőgéppel balesetezett a két pilóta.
Egy MIG-23 típusú vadászgép (illusztráció). Ilyen fajta repülőgéppel balesetezett a két pilóta.
Fotó: Wikimedia Commons

A végzetes baleset: tragédiába torkollt az éjszakai gyakorlat

Aznap este a légierő egy új, éjszakai kiképzési feladatot hajtott végre. A cél az volt, hogy a pilóták begyakorolják a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) előírásait, amelyek a polgári gépek azonosítását és biztonságos ellenőrzését szabályozzák. A gyakorlatban az elfogó gépeknek – köztük a MiG–23-asnak – kellett megközelíteniük a kijelölt célrepülőt, jelen esetben a Szu–22-est.

A Jetfly szerint azonban a feladat több szempontból is problémás volt. 

  • A MiG–23UB típus nem rendelkezett lokátorral, ezért a pilótáknak teljes mértékben a szemükre kellett hagyatkozniuk.
  • Tovább nehezítette a helyzetet, hogy a Szu–22 nem az ICAO szabványainak megfelelő fényekkel repült: hátulról mindössze egyetlen fehér lámpa volt látható, amely alapján szinte lehetetlen volt pontosan megbecsülni a távolságot.
  • A rádiós irányítás sem segített sokat: a zsúfolt frekvenciák, valamint a magasságmérő radar hiánya miatt a földi irányítók sem tudták figyelmeztetni a gépeket a veszélyes közelségre. 

Mindez végül katasztrófához vezetett.

image

A lezuhant gép roncsa.

Az utolsó percek és a végzetes találkozás

Az ütközés 20:31-kor történt, körülbelül 2100 méteres magasságban. A súlyosan sérült MiG–23-as még megpróbált visszatérni Pápára, ám a gép egyre nehezebben volt irányítható. A leszállóirányra fordulva a vezérsík hiánya miatt a vadászgép instabillá vált, és 20:42-kor, alig hét kilométerre a kifutótól becsapódott egy mezőgazdasági területre. 

A roncs kigyulladt, és a helyszínre érkező tűzoltók és mentők már nem találhattak túlélőt.

image

A lezuhant MiG–23UB roncsai a hangárban.

Súlyos hiányosságok

A vizsgálatok rámutattak: a tragédia nem pusztán a balszerencse következménye volt. A kiképzési feladatot eredetileg más típusra írták elő, a MiG–23UB-hoz nem létezett megfelelő harckiképzési utasítás. 

A kijelölt hajózók nem számítottak a „legtapasztaltabbnak”, és a technikai feltételek – mint a radarlefedettség vagy a szabványos fényjelzések hiánya – sem biztosították a biztonságos gyakorlatozást.

image

A célgép, aminek nekiütközött a 14-es MiG-23UB. A fotó 1990-ben készült Taszáron.

A katasztrófa így több apró hiba és hiányosság összegződése volt, amely végül két emberéletet követelt. A szakértők szerint az eset egyértelműen jelezte: a korszerű 3D radarrendszerekre, valamint átgondoltabb feladatkiosztásra és személyzeti kiválasztásra van szükség.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!