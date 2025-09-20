A magyar világjáró, akit Madagaszkár királyának választottak

Benyovszky Móric 1741. szeptember 20-án született Verbón, egy huszár ezredes fiaként. Gyerekkorától katonának nevelték, és már tízévesen a császári hadsereg kötelékében szolgált. Részt vett az 1756-os levosici ütközetben, ahol hamar kitűnt bátorságával. Ám nem elégedett meg a császári hadsereg karrierjével: 1758-ban elhagyta azt, és Litvániában telepedett le. Apja halála után pereskedésbe bonyolódott rokonaival az örökség miatt. A jogi vitákból hamar fegyveres összecsapások lettek, amelyek miatt Mária Terézia száműzte Magyarországról. Ekkortól vette kezdetét a kalandokban gazdag életút.
Benyovszky hamar belekeveredett az 1767-es lengyel nemesi felkelésbe, ahol az orosz megszállók ellen harcolt. A csatákban súlyosan megsebesült, majd orosz fogságba került. Előbb Kijevbe, majd Kazanyba vitték, végül a birodalom peremére, Szibériába száműzték.
Itt mutatkozott meg igazi karizmája. A kamcsatkai fegyenctelepen nemcsak a száműzöttek között vált vezetővé, hanem elkészítette a félsziget első földrajzi és néprajzi leírását is.
1771 tavaszán lázadást szervezett: társaival elfoglalta az erődöt és a Péter és Pál nevű hajót, majd vakmerő tengeri szökésbe kezdett.
Az útvonaluk során megfordultak az Aleut-szigeteken, Tajvanon és Makaóban is – ezzel Benyovszky a Csendes-óceán egyik legkorábbi európai felfedezője lett.
A szibériai szökés után Európába tért vissza, majd Franciaországban hamar megtalálta a támogatóit. XV. Lajos megbízásából 1773-ban expedíciót indított Madagaszkárra, hogy gyarmatot alapítson. A bennszülöttek először ellenségesen fogadták, de Benyovszky szokatlan módszert választott:
nem fegyverrel, hanem szövetségekkel próbált hatalmat szerezni.
1774-ben Louisbourg néven települést alapított, és békét teremtett a hadakozó törzsek között. Olyannyira tisztelték, hogy 1776-ban királyukká választották, bár a történészek szerint inkább kormányzóként irányított. Benyovszky ekkor már nem a francia udvar, hanem a helyiek érdekeit képviselte:
Benyovszky terve az volt, hogy Madagaszkárból modern államot teremt. Támogatást keresett Bécsben, Angliában, majd az Egyesült Államokban is. Találkozott Benjamin Franklinnel és George Washingtonnal, akik elismeréssel hallgatták terveit, de hivatalos támogatást nem kapott.
1784-ben mégis elindult újra Madagaszkárra, ezúttal amerikai kereskedők támogatásával. Útja során Brazíliában is kikötött, majd végül visszatért szeretett szigetére, ahol hűséges követői fogadták.
De ez volt az utolsó kalandja: 1786. május 23-án, egy francia hajó ágyúgolyójától esett el Ambohitralananánál.
Benyovszky Móric alakja már életében legendává vált. Emlékiratait Londonban adták ki, Jókai Mór magyar fordításban tette halhatatlanná. A XIX. században egyaránt ábrázolták hősnek és kalandornak, egyszerre tekintették szabadságharcosnak és vakmerő világcsavargónak.
Nevét ma utca őrzi Budapesten, Madagaszkáron és Magyarországon szobrokat állítottak tiszteletére, sőt még musical is készült róla. A malgas nép máig tisztelettel emlékezik a magyarra, aki békét és új rendet akart teremteni a szigetükön.