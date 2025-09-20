A magyar világjáró, akit Madagaszkár királyának választottak

Benyovszky Móric 1741. szeptember 20-án született Verbón, egy huszár ezredes fiaként. Gyerekkorától katonának nevelték, és már tízévesen a császári hadsereg kötelékében szolgált. Részt vett az 1756-os levosici ütközetben, ahol hamar kitűnt bátorságával. Ám nem elégedett meg a császári hadsereg karrierjével: 1758-ban elhagyta azt, és Litvániában telepedett le. Apja halála után pereskedésbe bonyolódott rokonaival az örökség miatt. A jogi vitákból hamar fegyveres összecsapások lettek, amelyek miatt Mária Terézia száműzte Magyarországról. Ekkortól vette kezdetét a kalandokban gazdag életút.

Benyovszky Móric portréja

Fotó: Wikimedia Commons/Országos Széchenyi Könyvtár

Benyovszky Móric kalandos élete: lengyel felkelőtől szibériai száműzöttig

Benyovszky hamar belekeveredett az 1767-es lengyel nemesi felkelésbe, ahol az orosz megszállók ellen harcolt. A csatákban súlyosan megsebesült, majd orosz fogságba került. Előbb Kijevbe, majd Kazanyba vitték, végül a birodalom peremére, Szibériába száműzték.

Itt mutatkozott meg igazi karizmája. A kamcsatkai fegyenctelepen nemcsak a száműzöttek között vált vezetővé, hanem elkészítette a félsziget első földrajzi és néprajzi leírását is.

1771 tavaszán lázadást szervezett: társaival elfoglalta az erődöt és a Péter és Pál nevű hajót, majd vakmerő tengeri szökésbe kezdett.

Az útvonaluk során megfordultak az Aleut-szigeteken, Tajvanon és Makaóban is – ezzel Benyovszky a Csendes-óceán egyik legkorábbi európai felfedezője lett.

Madagaszkár trónján

A szibériai szökés után Európába tért vissza, majd Franciaországban hamar megtalálta a támogatóit. XV. Lajos megbízásából 1773-ban expedíciót indított Madagaszkárra, hogy gyarmatot alapítson. A bennszülöttek először ellenségesen fogadták, de Benyovszky szokatlan módszert választott:

nem fegyverrel, hanem szövetségekkel próbált hatalmat szerezni.

1774-ben Louisbourg néven települést alapított, és békét teremtett a hadakozó törzsek között. Olyannyira tisztelték, hogy 1776-ban királyukká választották, bár a történészek szerint inkább kormányzóként irányított. Benyovszky ekkor már nem a francia udvar, hanem a helyiek érdekeit képviselte: