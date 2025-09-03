A boka sokat elárul az egészségünkről

A bokadagadás azonban nemcsak életmódbeli ártalom. A vénabillentyűk gyengülése – azaz krónikus vénás elégtelenség – szintén fokozza a pangást. Ilyenkor a vér nem áramlik elég hatékonyan vissza a szív felé. Következésképp a boka estére bedagad, reggel pedig – fekve töltött éjszaka után – gyakran látványosan leapad. Ez a napi ingadozás sokat elárul a háttérben zajló folyamatokról.
A bokadagadás olykor komolyabb rendszerszintű gond jelzője. Gyakran kapcsolódik szív- és érrendszeri betegségek fennállásához, például szívelégtelenséghez, amikor a szív nem tud elég hatékonyan pumpálni. Emiatt a keringés lelassul, a vénás nyomás emelkedik, és a folyadék a boka tájékán gyűlik össze. Ha ehhez terhelésre jelentkező nehézlégzés, fáradékonyság vagy hirtelen testsúlynövekedés társul, az különösen gyanús.
Emellett a máj is kulcsszereplő. A máj betegségei, így a májcirrhózis, csökkentik a fehérjetermelést (például albumin), ami felborítja a folyadékegyensúlyt. Ennek következtében a folyadék könnyebben kiszivárog az erekből, és a boka mellett a hasban is felhalmozódhat (ascites). Továbbá gyógyszerek – például bizonyos vérnyomáscsökkentők, hormonális készítmények – és a veseműködés zavarai is hozzájárulhatnak a bokadagadás kialakulásához.
Nem minden boka-duzzanat veszélyes, de vannak vörös zászlók. Ha az egyik boka hirtelen, fájdalmasan dagad be, a bőr meleg és vörös, gondolni kell mélyvénás trombózisra. Ebben az esetben azonnali orvosi vizsgálat szükséges. Ugyanígy riasztó jel lehet a hirtelen fulladás, mellkasi fájdalom vagy szapora szívverés, amelyek a szív- és érrendszeri betegségek akut romlására utalhatnak.
Ugyancsak figyelj, ha a bokadagadás mellett sárgaság, haskörfogat-növekedés, étvágytalanság vagy könnyű véraláfutás jelentkezik – ezek a máj érintettségét jelezhetik. Ha pedig a duzzanat tartós, egyre súlyosabb, vagy a bőr kifényesedik, kifeszül, esetleg váladékozik, érdemes mielőbb kivizsgáltatni. A korai felismerés – akár szív-, akár májeredetű probléma esetén – jobb kilátásokat ad.
Kezdd az alapokkal: mozgasd át rendszeresen a bokát, és óránként állj fel, ha ülőmunkát végzel. Emeld a lábad szívszint fölé napi többször 15–20 percre, mert ez tehermentesíti a vénákat. Közben törekedj a sóbevitel mérséklésére, hiszen a túl sok nátrium fokozza a folyadékvisszatartást. Továbbá viselj jól illeszkedő cipőt, és ha orvos javasolja, használj kompressziós harisnyát.
Mindemellett kezeld a háttérokot: a szív- és érrendszeri betegségek karbantartása, a testsúlyoptimalizálás és a rendszeres kardió mozgás hosszú távon is csökkenti a bokadagadás esélyét. Ha felmerül májprobléma vagy májcirrhózis, a célzott hepatológiai ellátás, az alkohol kerülése és a megfelelő táplálkozás elengedhetetlen. Gyógyszereket – például vízhajtót – csak orvosi útmutatással szedj, mert a tünet elfedése a valódi ok tisztázása nélkül félrevezető lehet.