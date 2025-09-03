A boka sokat elárul az egészségünkről

A bokadagadás azonban nemcsak életmódbeli ártalom. A vénabillentyűk gyengülése – azaz krónikus vénás elégtelenség – szintén fokozza a pangást. Ilyenkor a vér nem áramlik elég hatékonyan vissza a szív felé. Következésképp a boka estére bedagad, reggel pedig – fekve töltött éjszaka után – gyakran látványosan leapad. Ez a napi ingadozás sokat elárul a háttérben zajló folyamatokról.

A boka duzzadásának hátterében súlyos betegség is lehet

Fotó: Medical News Today

A bokadagadás háttere: szív, máj és társai

A bokadagadás olykor komolyabb rendszerszintű gond jelzője. Gyakran kapcsolódik szív- és érrendszeri betegségek fennállásához, például szívelégtelenséghez, amikor a szív nem tud elég hatékonyan pumpálni. Emiatt a keringés lelassul, a vénás nyomás emelkedik, és a folyadék a boka tájékán gyűlik össze. Ha ehhez terhelésre jelentkező nehézlégzés, fáradékonyság vagy hirtelen testsúlynövekedés társul, az különösen gyanús.

Emellett a máj is kulcsszereplő. A máj betegségei, így a májcirrhózis, csökkentik a fehérjetermelést (például albumin), ami felborítja a folyadékegyensúlyt. Ennek következtében a folyadék könnyebben kiszivárog az erekből, és a boka mellett a hasban is felhalmozódhat (ascites). Továbbá gyógyszerek – például bizonyos vérnyomáscsökkentők, hormonális készítmények – és a veseműködés zavarai is hozzájárulhatnak a bokadagadás kialakulásához.

Vörös zászlók

Nem minden boka-duzzanat veszélyes, de vannak vörös zászlók. Ha az egyik boka hirtelen, fájdalmasan dagad be, a bőr meleg és vörös, gondolni kell mélyvénás trombózisra. Ebben az esetben azonnali orvosi vizsgálat szükséges. Ugyanígy riasztó jel lehet a hirtelen fulladás, mellkasi fájdalom vagy szapora szívverés, amelyek a szív- és érrendszeri betegségek akut romlására utalhatnak.

Ugyancsak figyelj, ha a bokadagadás mellett sárgaság, haskörfogat-növekedés, étvágytalanság vagy könnyű véraláfutás jelentkezik – ezek a máj érintettségét jelezhetik. Ha pedig a duzzanat tartós, egyre súlyosabb, vagy a bőr kifényesedik, kifeszül, esetleg váladékozik, érdemes mielőbb kivizsgáltatni. A korai felismerés – akár szív-, akár májeredetű probléma esetén – jobb kilátásokat ad.