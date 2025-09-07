Birodalmak összecsapása, amely kétes győzelemmel zárult

Az orosz hadvezetés azonban sokáig halogatta a döntő ütközetet, és a felperzselt föld taktikáját alkalmazta. Végül, a közvélemény és a fronthelyzet egyaránt azt követelte, hogy a hadsereg álljon meg és védekezzen. Ekkor lépett előtérbe Kutuzov, akit Sándor cár fővezérré nevezett ki. Miközben a franciák nyugat felől töretlenül közeledtek, Kutuzov kiválasztotta Borogyino térségét, Moszkvától nyugatra, a védelem kulcsfontosságú pontjaként. Innentől a cél világos volt: a csata itt döntheti el, vajon Moszkva kapui kitárulnak-e Napóleon előtt vagy az orosz hadsereg még egyszer, talán utoljára, megálljt parancsol.

A borogyinoi csata rézmetszeten megörökítve

Fotó: © Collection Roger-Viollet

A védelem bástyái Borogyino környékén

Borogyino környékén az oroszok gondosan rétegezték a védműveket.

Bal szárnyukon Bagration háromszögű földműveket építtetett, középen pedig a Rajevszkij-féle nagy sánc emelkedett.

Emellett a Kolocha-patak vonala és a környező erdős-bokros terep tovább nehezítette a támadók dolgát. Így Kutuzov nemcsak állást foglalt, hanem erős pajzsot is emelt hadserege elé.

A franciák ezzel szemben roppant tüzérségi erőt halmoztak fel. Davout, Ney és Murat csapatai a balról-jobbra ívelő fronton sorakoztak, míg Eugène a középső és jobb szektorban készülődött.

Napóleon tekintélyes tartalékot – az Öreg gárdát – tartott kéznél, abban bízva, hogy a végső, döntő pillanatban egyetlen csapással törheti össze az orosz ellenállást. Mégis, már a felállás is jelezte: kemény, elhúzódó csata vár mindkét félre.

A csata napja: szeptember 7.

A hajnal pírja még alig derengett, amikor a tüzérség ezernyi ágyúszóval feltépte a csendet. A francia támadások először a Bagration-sáncok ellen csaptak le. Ezek a földművek többször is gazdát cseréltek: a franciák betörtek, az oroszok visszaverték őket, majd az ellenlökések újra és újra vérbe fojtották a rohamokat. Bagration súlyos sebet kapott, és miközben hátravitték, bal szárnya megingott. Mégis, az orosz gyalogság és tüzérség kitartóan állta a sarat.

A borogyinói csata (hagyományőrzők előadása)

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Ugyanakkor a középen álló Nagy sánc körül is egyre sűrűsödött a füst és vaszápor. Eugène hadteste sorozatos rohamokkal ostromolta az állást, amelyet az oroszok fogcsikorgatva tartottak. Végül, dél felé, a francia gyalogság és lovasság összehangolt támadása, súlyos tüzérségi előkészítéssel megtámogatva, betört a sáncba. A védők visszahúzódtak, de nem estek szét. A csata eldőlni látszott, ám a francia lendület nem tudta teljesen áttörni az orosz vonalat.