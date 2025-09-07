Birodalmak összecsapása, amely kétes győzelemmel zárult

Az orosz hadvezetés azonban sokáig halogatta a döntő ütközetet, és a felperzselt föld taktikáját alkalmazta. Végül, a közvélemény és a fronthelyzet egyaránt azt követelte, hogy a hadsereg álljon meg és védekezzen. Ekkor lépett előtérbe Kutuzov, akit Sándor cár fővezérré nevezett ki. Miközben a franciák nyugat felől töretlenül közeledtek, Kutuzov kiválasztotta Borogyino térségét, Moszkvától nyugatra, a védelem kulcsfontosságú pontjaként. Innentől a cél világos volt: a csata itt döntheti el, vajon Moszkva kapui kitárulnak-e Napóleon előtt vagy az orosz hadsereg még egyszer, talán utoljára, megálljt parancsol.
Borogyino környékén az oroszok gondosan rétegezték a védműveket.
Bal szárnyukon Bagration háromszögű földműveket építtetett, középen pedig a Rajevszkij-féle nagy sánc emelkedett.
Emellett a Kolocha-patak vonala és a környező erdős-bokros terep tovább nehezítette a támadók dolgát. Így Kutuzov nemcsak állást foglalt, hanem erős pajzsot is emelt hadserege elé.
A franciák ezzel szemben roppant tüzérségi erőt halmoztak fel. Davout, Ney és Murat csapatai a balról-jobbra ívelő fronton sorakoztak, míg Eugène a középső és jobb szektorban készülődött.
Napóleon tekintélyes tartalékot – az Öreg gárdát – tartott kéznél, abban bízva, hogy a végső, döntő pillanatban egyetlen csapással törheti össze az orosz ellenállást. Mégis, már a felállás is jelezte: kemény, elhúzódó csata vár mindkét félre.
A hajnal pírja még alig derengett, amikor a tüzérség ezernyi ágyúszóval feltépte a csendet. A francia támadások először a Bagration-sáncok ellen csaptak le. Ezek a földművek többször is gazdát cseréltek: a franciák betörtek, az oroszok visszaverték őket, majd az ellenlökések újra és újra vérbe fojtották a rohamokat. Bagration súlyos sebet kapott, és miközben hátravitték, bal szárnya megingott. Mégis, az orosz gyalogság és tüzérség kitartóan állta a sarat.
Ugyanakkor a középen álló Nagy sánc körül is egyre sűrűsödött a füst és vaszápor. Eugène hadteste sorozatos rohamokkal ostromolta az állást, amelyet az oroszok fogcsikorgatva tartottak. Végül, dél felé, a francia gyalogság és lovasság összehangolt támadása, súlyos tüzérségi előkészítéssel megtámogatva, betört a sáncba. A védők visszahúzódtak, de nem estek szét. A csata eldőlni látszott, ám a francia lendület nem tudta teljesen áttörni az orosz vonalat.
A nap végére a francia hadsereg a harctér jelentős részét birtokolta, és a védelem kulcspontjai többségében az ő kezükre kerültek. Végül azonban Napóleon nem vetette be az Öreg gárdát, pedig sokan azt remélték, ezzel pecsételheti meg a győzelmet. Óvatossága érthető volt: az utánpótlási vonalak megnyúltak, a lovak kifáradtak, és a veszteségek ijesztő méretet öltöttek.
Eközben Kutuzov éjszaka rendezett visszavonulást rendelt el, és a hadsereg – bár megtépázva – elhagyta Borogyino térségét.
A csatát formálisan Napóleon nyerte meg, de stratégiai értelemben a győzelem csonka maradt.
A francia sereg nem semmisítette meg az orosz főerőket, amely készen állt folytatni a harcot a főváros, Moszkva mögött.
Néhány nappal később Napóleon bevonult Moszkvába, ám a diadal üresnek bizonyult. A város lángokban állt, a polgári és kormányzati szervek távoztak, s a várt békeajánlat elmaradt. Ezzel szemben a tél közeledett, az ellátás akadozott, és az orosz partizánok egyre merészebben támadták a francia vonalakat. A borogyinói csata így nem a végső győzelem kapuja, hanem egy lassú katasztrófa előszobája lett.
Mindazonáltal Borogyino a nemzeti emlékezetben – különösen Oroszországban – a kitartás és a hazaszeretet szimbólumává vált.
Tolsztoj Háború és békéje örökítette meg a nap tragédiáját és emberi arcát. A hadtörténet pedig azóta is tanul belőle: a tűzerő koncentrációjának erejét, a terep döntő szerepét, a logisztika törvényszerűségeit és azt, hogy a taktikai győzelem nem feltétlenül azonos a stratégiai sikerrel. A csata tanulsága ma is él: aki túl messzire merészkedik biztos támasz nélkül, azt a történelem gyakran könyörtelenül visszarántja.
Borogyino nem egyértelmű diadal volt, hanem egy véres döntetlen, amely mindkét felet megroppantotta, de egyik sem rogyott össze azonnal. Napóleon elérte, hogy Moszkva kapui megnyíljanak előtte, ám Kutuzov megőrizte hadereje magvát, és ezzel a birodalom reményét is. A csata zaja után a történelem kereke tovább forgott, míg végül az orosz tél és az ellátási válság kimondta a végső ítéletet Napóleon felett.