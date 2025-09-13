Gyilkos baktérium tapadhat a bőrünkre, a kézmosás sem segít

Az Auburn University (Alabama, Egyesült Államok) kutatói nemzetközi partnerekkel együttműködve felfedezték a eddig ismert legerősebb természetes fehérje-fehérje kapcsolatot, amely magyarázatot ad arra, miképpen tud a Staphylococcus aureus baktérium olyan makacsul rátapadni az emberi bőrfelszínre.
A kutatás egyben az antibiotikumrezisztencia letörésének új módjait is felvillantja.
Képzeljünk csak el egy ekcémás gyereket, aki vakarja viszkető, irritált bőrfelszínét. A vakaródzás hatására parányi, szemmel nem is látható rések nyílnak a bőr védőrétegén, amelyeken keresztül a Staphylococcus aureus baktériumok benyomulhatnak. A legtöbb emberre nézve ezek a közönséges mikrobák nem jelentenek veszélyt. Ám a kisebzett bőr legyengült védőrétegén áthatolva az erősen megkapaszkodó és osztódásnak induló S. aureus nehezen megállítható fertőzést okozhat. Sőt, súlyos esetekben a szaporodó baktériumok elhagyják a bőrt, és a véráramba kerülve életveszélyes állapotot idéznek elő.
Ráadásul az S. aureus egyes törzsei, például a rettegett MRSA (meticillin-rezisztens S. aureus) kórházi törzsek a legtöbb ismert antibiotikumra rezisztensek, így egy triviálisnak induló fertőzés is könnyen orvosi rémálommá válhat.
Ezek az MRSA-fertőzések egyedül az Egyesült Államokban is több tízezer életet követelnek évente.
A tudósok hosszú évek óta próbálják megfejteni annak a titkát, miként képes ez a baktérium ilyen erőteljesen megtapadni az emberek bőrén. Az Auburn University fizika tanszékének kutatói belga és egyesült királyságbeli munkatársaikkal együtt most megtalálták a választ. A Science Advances szakfolyóiratban megjelent közleményük leírja, hogy az S. aureus a valaha mért legerősebb biológiai kölcsönhatással tapad az emberi bőrre, amely bármely pillanatragasztót megszégyenít, és a természetben szinte teljesen egyedülálló.
Felfedezésük középpontjában az SdrD nevű bakteriális fehérje áll, amelyet a kórokozó mintegy horogként akaszt bele a bőrfelszínen található desmoglein-1 nevű emberi fehérjébe. A két fehérje közötti kapcsolat egészen egyedülálló:
olyan mértékű erőknek képes ellenállni, mint némely elsődleges kémiai kötés.
Ez magyarázza, hogyan tud az S. aureus baktérium a vakaródzás, mosakodás és izzadás ellenére is a bőrfelszínen maradni. „Ez a valaha mért legerősebb nemkovalens fehérje-fehérje kapcsolat – szögezi le Rafael Bernardi, az Auburn University fizika tanársegédje és a cikk egyik rangidős szerzője. – Ez az, amitől az S. aureus olyan makacs, és így már könnyebb megértenünk, miért olyan nehéz megszabadulni az általa okozott fertőzéstől.
A tanulmány azt is kimutatta, hogy a kalcium, amiről a legtöbbeknek a csonterősítés jut az eszükbe, az S. aureus ragaszkodásában is kulcsszerepet játszik. Amikor laboratóriumi kísérletekben csökkentették a kalcium mennyiségét, az SdrD és a desmoglein-1 közötti kötődés számottevően meggyengült. Amikor viszont visszaadták a kalciumot, a kötés erősebb lett, mint valaha. Ez a felismerés különös jelentőséggel bír az ekcémás betegek szempontjából, akiknek a bőrében felborul a kalciumegyensúly.
A kalcium nem megfelelő szintje nemhogy védelmet nyújtana a bőrnek, de kifejezetten elősegíti az S. aureus erősebb kapaszkodását.
„Meglepve tapasztaltuk, milyen nagy mértékben befolyásolta a kalcium ennek a kölcsönhatásnak az erősségét – fejtette ki Priscila Gomes, az Auburn fizika tanszékének kutatója és a tanulmány társszerzője. – Nem pusztán stabiizálta a bakteriális fehérjét, de az egész fehérjekomplexet ellenállóbbá tette a széteséssel szemben.”
E fontos részletek feltárása érdekében a csoport a molekuláris szintű kísérleteket modern számítógépes szimulációkkal kombinálta. Az európai együttműködő partnerek atomierő-mikroszkópia segítségével megmérték, milyen erővel kapaszkodik egyetlen S. aureus baktérium az emberi bőrbe. Eközben az Auburn fizikusai nagykapacitású szuperszámítógépek segítségével atomról atomra modellezték a kölcsönható fehérjekomplex szerkezetét. A két megközelítés ugyanarra a figyelemre méltó következtetésre vezetett:
A felfedezés új stratégiai lehetőségeket nyit az antibiotikumrezisztens S. aureus-fertőzések elleni küzdelemben. Ahelyett, hogy megölni próbálnánk a baktériumot, ami gyakran újabb rezisztenciamechanizmusok evolúciójához vezet, a tudósok olyan kezeléseket tervezhetnek, amelyek meggátolják vagy meggyengítik a baktérium kötődését. Ha az S. aureus nem tud megkapaszkodni a bőrön, az immunrendszernek jobb esélye van arra, hogy leküzdje, mielőtt komolyabb fertőzést tudna okozni. „Azzal, hogy a megtapadást vesszük célkeresztbe, teljesen újszerű módon közelítünk a bakteriális fertőzések kezelése felé – magyarázza Bernardi. –
Nem elpusztítani próbáljuk a kórokozót, inkább már a megkötődését is megakadályozzuk.”
Az Auburn Egyetem fizikusai szerint ez a tanulmány újabb bizonyságát adja annak, hogy a biofizika egyre nagyobb szerephez jut az égető egészségügyi problémák megoldásában. A kutatók az S. aureus fertőzési mechanizmusának egyik régi rejtélyét oldották meg nemzetközi csapatmunkában, fizikai mérések és biológiai szempontok egyesítésével, és a bektériumnak egy olyan potenciálisan sebezhető pontját tárták fel, amely hasznunkra válhat a jövőbeni terápiák kidolgozása során. Gomes így fogalmazott:
Ez a projekt megmutatja, mi mindent érhetünk el, ha különböző tudományterületek szakértői több különböző országból egyesítik erőiket olyan kérdések megválaszolására, amelyeket egyedül egyikünk sem tudott volna megoldani.”