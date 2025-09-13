Gyilkos baktérium tapadhat a bőrünkre, a kézmosás sem segít

Az Auburn University (Alabama, Egyesült Államok) kutatói nemzetközi partnerekkel együttműködve felfedezték a eddig ismert legerősebb természetes fehérje-fehérje kapcsolatot, amely magyarázatot ad arra, miképpen tud a Staphylococcus aureus baktérium olyan makacsul rátapadni az emberi bőrfelszínre.

A Staphylococcus aureus baktérium úgy tapad a bőrhöz, akár a pillanatragasztó.

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

A kutatás egyben az antibiotikumrezisztencia letörésének új módjait is felvillantja.

Veszély az ekcémás bőrön

Képzeljünk csak el egy ekcémás gyereket, aki vakarja viszkető, irritált bőrfelszínét. A vakaródzás hatására parányi, szemmel nem is látható rések nyílnak a bőr védőrétegén, amelyeken keresztül a Staphylococcus aureus baktériumok benyomulhatnak. A legtöbb emberre nézve ezek a közönséges mikrobák nem jelentenek veszélyt. Ám a kisebzett bőr legyengült védőrétegén áthatolva az erősen megkapaszkodó és osztódásnak induló S. aureus nehezen megállítható fertőzést okozhat. Sőt, súlyos esetekben a szaporodó baktériumok elhagyják a bőrt, és a véráramba kerülve életveszélyes állapotot idéznek elő.

Ráadásul az S. aureus egyes törzsei, például a rettegett MRSA (meticillin-rezisztens S. aureus) kórházi törzsek a legtöbb ismert antibiotikumra rezisztensek, így egy triviálisnak induló fertőzés is könnyen orvosi rémálommá válhat.

Ezek az MRSA-fertőzések egyedül az Egyesült Államokban is több tízezer életet követelnek évente.

A valaha mért legerősebb fehérjekapcsolat - mintha pillanatragasztóval rögzítenék a bőrhöz a baktériumot

A tudósok hosszú évek óta próbálják megfejteni annak a titkát, miként képes ez a baktérium ilyen erőteljesen megtapadni az emberek bőrén. Az Auburn University fizika tanszékének kutatói belga és egyesült királyságbeli munkatársaikkal együtt most megtalálták a választ. A Science Advances szakfolyóiratban megjelent közleményük leírja, hogy az S. aureus a valaha mért legerősebb biológiai kölcsönhatással tapad az emberi bőrre, amely bármely pillanatragasztót megszégyenít, és a természetben szinte teljesen egyedülálló.

Felfedezésük középpontjában az SdrD nevű bakteriális fehérje áll, amelyet a kórokozó mintegy horogként akaszt bele a bőrfelszínen található desmoglein-1 nevű emberi fehérjébe. A két fehérje közötti kapcsolat egészen egyedülálló:

olyan mértékű erőknek képes ellenállni, mint némely elsődleges kémiai kötés.

Ez magyarázza, hogyan tud az S. aureus baktérium a vakaródzás, mosakodás és izzadás ellenére is a bőrfelszínen maradni. „Ez a valaha mért legerősebb nemkovalens fehérje-fehérje kapcsolat – szögezi le Rafael Bernardi, az Auburn University fizika tanársegédje és a cikk egyik rangidős szerzője. – Ez az, amitől az S. aureus olyan makacs, és így már könnyebb megértenünk, miért olyan nehéz megszabadulni az általa okozott fertőzéstől.