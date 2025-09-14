Földönkívüli üzenet? Lángoló por- és jégcsóvát növesztett egy üstökös

Az elmúlt hetekben minden eddiginél részletesebb képek érkeztek a 3I/ATLAS-ról, amely bizonyítottan a Naprendszeren kívülről származik. A csillagközi objektum körül a Nap által kibocsátott hő és napszél miatt egyre fényesebb por- és jégcsóva rajzolódik ki. A kutatók izgatottan figyelik a változásokat, hiszen ezek olyan folyamatokat tárnak fel, amelyek révén jobban megérthetjük a távoli világokból származó égitestek viselkedését.

A legújabb felvétel a 3I/ATLAS nevű csillagközi objektumról.

Fotó: NSF's NOIRLab

Hogyan változik a 3I/ATLAS nevű csillagközi objektum?

Az üstököst idén nyáron fedezték fel, és gyorsan kiderült, hogy nem a Naprendszerből származik. Körülbelül 11 kilométer átmérőjű magja eddig fagyott állapotban utazott az intersztelláris térben, most azonban a Nap felé közeledve egyre erősebb sugárzás éri.

A jeget és port tartalmazó felszíni rétegek elkezdtek párologni, így alakult ki az első halvány csóva, amely a legújabb felvételeken már minden korábbinál határozottabban látszik.

A jelenség egyik oka a napszél: ez a töltött részecskékből álló áramlás söpri le a kőzetdarabokat és a jégkristályokat az égitest felszínéről, amelyekből hatalmas, fáklyaszerű csóva formálódik.

Ez a csóva a következő hónapokban folyamatosan növekedni fog, ahogy a 3I/ATLAS egyre közelebb kerül a Naphoz.

Néhány hónapon belül a csóva szélessége többszörösen meghaladhatja a magét.

Minek köszönhető a rendhagyó megfigyelés?

A legújabb, részletgazdag felvételeket a chilei Andokban működő Gemini South teleszkóp rögzítette. A képeken nemcsak a csóva, hanem a mag körül lévő hatalmas por- és jégfelhő, az úgynevezett kóma is megfigyelhető. Ez a kóma a Nap hatására folyamatosan növekszik, fényesebbé téve az üstököst, noha szabad szemmel nem lesz látható az égen.

A kutatásokba a Hubble és a James Webb űrtávcsövek is bekapcsolódtak. Első eredményeik arra utalnak, hogy a 3I/ATLAS szokatlanul nagy mennyiségű vizet és szén-dioxidot tartalmaz, ami eltér más, a Naprendszerben ismert üstökösök összetételétől. Ez a felfedezés további bizonyíték arra, hogy más csillagrendszerek égitestjei sok tekintetben eltérhetnek attól, amit saját kozmikus környezetünkben megszoktunk.