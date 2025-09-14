Földönkívüli üzenet? Lángoló por- és jégcsóvát növesztett egy üstökös

Az elmúlt hetekben minden eddiginél részletesebb képek érkeztek a 3I/ATLAS-ról, amely bizonyítottan a Naprendszeren kívülről származik. A csillagközi objektum körül a Nap által kibocsátott hő és napszél miatt egyre fényesebb por- és jégcsóva rajzolódik ki. A kutatók izgatottan figyelik a változásokat, hiszen ezek olyan folyamatokat tárnak fel, amelyek révén jobban megérthetjük a távoli világokból származó égitestek viselkedését.
Az üstököst idén nyáron fedezték fel, és gyorsan kiderült, hogy nem a Naprendszerből származik. Körülbelül 11 kilométer átmérőjű magja eddig fagyott állapotban utazott az intersztelláris térben, most azonban a Nap felé közeledve egyre erősebb sugárzás éri.
A jelenség egyik oka a napszél: ez a töltött részecskékből álló áramlás söpri le a kőzetdarabokat és a jégkristályokat az égitest felszínéről, amelyekből hatalmas, fáklyaszerű csóva formálódik.
Ez a csóva a következő hónapokban folyamatosan növekedni fog, ahogy a 3I/ATLAS egyre közelebb kerül a Naphoz.
Néhány hónapon belül a csóva szélessége többszörösen meghaladhatja a magét.
A legújabb, részletgazdag felvételeket a chilei Andokban működő Gemini South teleszkóp rögzítette. A képeken nemcsak a csóva, hanem a mag körül lévő hatalmas por- és jégfelhő, az úgynevezett kóma is megfigyelhető. Ez a kóma a Nap hatására folyamatosan növekszik, fényesebbé téve az üstököst, noha szabad szemmel nem lesz látható az égen.
A kutatásokba a Hubble és a James Webb űrtávcsövek is bekapcsolódtak. Első eredményeik arra utalnak, hogy a 3I/ATLAS szokatlanul nagy mennyiségű vizet és szén-dioxidot tartalmaz, ami eltér más, a Naprendszerben ismert üstökösök összetételétől. Ez a felfedezés további bizonyíték arra, hogy más csillagrendszerek égitestjei sok tekintetben eltérhetnek attól, amit saját kozmikus környezetünkben megszoktunk.
A 3I/ATLAS október 29-én éri el a napközeli pontot, vagyis a perihéliumot. Ekkor azonban a Nap túloldalán halad majd, így a Földről nem láthatjuk a csóváját teljes pompájában. Decemberben közelíti meg bolygónkat, ekkor mintegy 275 millió kilométerre lesz tőlünk – ez körülbelül 700-szorosa a Föld és a Hold közti távolságnak. Ezt követően lassan elhagyja a Naprendszert, és soha többé nem tér vissza.
A kutatóknak így csak néhány hónapjuk marad, hogy minden elérhető eszközzel megfigyeljék a jelenséget, és minél több adatot gyűjtsenek róla.
A 3I/ATLAS a harmadik ismert csillagközi objektum, amely valaha áthaladt a Naprendszeren. Az első a 2017-ben felfedezett Oumuamua volt, amely különös alakja miatt sok vitát váltott ki, sőt, néhányan még idegen szondának is tartották (hasonló elméletek egyébként a 3I/ATLAS-ról is keringenek). Két évvel később a Borisov-üstökös következett, amely szintén látványos csóvát növesztett.