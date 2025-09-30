Figyelmeztetés: veszélyes lehet az egyik népszerű vitamin

Sokan úgy gondolják, hogy a D2- és a D3-vitamin felcserélhető egymással, ám a legújabb tudományos eredmények cáfolják ezt. A D2-vitamin szedése a kutatók szerint paradox módon ronthatja a szervezet D3-vitamin-ellátottságát, miközben épp a hiány megelőzése érdekében szedik sokan a készítményt.

A kutatók szerint a D2-vitamin szedése csökkentheti a szervezet D3-vitamin-szintjét

Fotó: OpenAI DALL-E

A D3-vitamin az, amit a szervezet természetes módon is előállít a napfény hatására, és amit a szakértők hatékonyabbnak tartanak az immunrendszer támogatásában és a csontok egészségének megőrzésében.

A D2-vitamin veszélye: metaelemzés riasztó eredményekkel

A SciTechDaily által ismertetett metaanalízisben több, randomizált klinikai vizsgálat adatait vonták össze. Az elemzés szerint azoknál, akik D2-vitamint kaptak, a vér D3-szintje gyakran csökkent, sőt egyes esetekben még alacsonyabb lett, mint a kiegészítőt nem szedő kontrollcsoportnál.

Ez azt jelenti, hogy a két forma nemhogy nem egyenértékű, de a D2 még hátrányosan is befolyásolhatja a szervezet működését.

Miért fontos a különbség?

A D-vitamin-hiány világszerte közegészségügyi probléma, különösen az őszi-téli hónapokban, amikor kevés a napsütés. A hiány fáradtsághoz, csontgyengeséghez, immunrendszeri zavarokhoz és hosszú távon komoly betegségekhez vezethet. Éppen ezért különösen aggasztó, ha egy széles körben használt étrend-kiegészítő, mint a D2-vitamin, nem a várt pozitív hatást váltja ki.

Mit szedjünk akkor a kutatók szerint?

A tanulmány szerzői szerint érdemes megfontolni, hogy a páciensek inkább D3-vitamint válasszanak, ha a cél a szervezet hatékony feltöltése. A növényi alapú étrendet követők számára ma már elérhetőek nem állati eredetű D3-készítmények is, így nekik sem kell kizárólag a D2-vitaminra hagyatkozniuk.

A felfedezés rávilágít arra, hogy nem minden vitaminpótlás működik egyformán, és nem mindig az a legjobb választás, amit elsőre a patikában a kezünkbe kapunk. A D2-vitamin eddig nem ismert negatív hatása arra figyelmeztet, hogy a kiegészítők kiválasztásakor is fontos utánanézni a tudományos bizonyítékoknak, és szükség esetén érdemes szakemberrel konzultálni.