Szenzációs lelet írhatja át mindazt, amit a dinoszauruszokról tudunk

A közép-kínai Yunyang-medencében feltárt leletet korábban a környező kőzetrétegek alapján datálták volna, ám most a kutatók közvetlenül a tojáshéj-töredékeket vizsgálták. Az urán-ólom ( U-Pb) módszer segítségével sikerült pontosabban meghatározni a dinótojások korát.

A talált dinótojások.

Fotó: Dr. Bi Zhao

Miért fontos a dinótojások korának alaposabb megismerése?

A kormeghatározás szerint a most talált dinoszaurusz tojások a késő kréta korból származnak, vagyis abból az időszakból, amikor a Földön jelentős környezeti változások zajlottak. A tojások kora hozzávetőleg 86 millió év, ami azt jelenti, hogy a felfedezés a dinoszauruszok kipusztulását közvetlenül megelőző évmilliókról adhat új információkat. A kutatók szerint a módszer alkalmazásával tisztázódhat, mikor és milyen környezetben éltek egyes dinoszauruszfajok. Ez azért kulcsfontosságú, mert így pontosabban rekonstruálható a kréta időszak biológiai sokfélesége és ökoszisztémája.

A Qinglongshan terület földtani viszonyai ugyanis rendkívül gazdagok, és nemcsak dinoszauruszmaradványokat, hanem más élőlény fosszíliákat is rejtenek.

Közelebb kerül a dinoszauruszok eddig rejtett világa

A most előkerült tojások segíthetnek jobban megérteni a dinoszauruszok szaporodási stratégiáit is. A paleontológusok úgy vélik, hogy a tojások csoportos elhelyezése a fészekrakási szokásokra utal, és betekintést nyújt abba, hogyan próbálták megóvni utódaikat a változó éghajlati viszonyok közepette.

A kréta időszakban ugyanis a globális hőmérséklet, a tengerszint és a növényzet is jelentős átalakuláson ment keresztül.

Minden eddiginél pontosabb kormeghatározás

A hagyományos rétegtani kormeghatározás gyakran bizonytalan eredményeket hoz, hiszen a fosszíliák nem mindig köthetők pontosan a környező üledékekhez.

A most alkalmazott urán-ólom módszer azonban közvetlenül a tojáshéj ásványi összetevőit vizsgálta, így a kutatók egyértelműbb és megbízhatóbb adatokat kaptak.

A szakemberek reményei szerint a módszer más kontinenseken, például Észak-Amerikában vagy Európában talált leleteknél is sikerrel alkalmazható lesz.