Sokkoló dolgot találtak az emberek szájában, a rákhoz is köze lehet

A tudományos világot alaposan felkavarta a hír, miszerint a szájüregben élő Streptococcus salivarius baktériumokban egy eddig nem ismert, óriási DNS-elem található. A kutatók az „Inocles” nevet adták ennek a különleges genetikai struktúrának, amely mintegy 350 ezer bázispár hosszúságú - számolt be a felfedezésről a SciTech Daily.

Japán tudósok egy óriási DNS-elemet azonosítottak az emberi szájban élő baktériumokban, amelyet a rák kockázatával is összefüggésbe hoztak. (a kép illusztráció)

Fotó: NIELS CHRISTIAN VILMANN / Ritzau Scanpix

Az "Inocles" különlegessége, hogy extrakromoszomális, vagyis a baktérium fő genetikai állományától függetlenül működik. A génjei olyan funkciókat szabályoznak, amelyek segítik a mikroorganizmusokat a túlélésben: például az oxidatív stresszel vagy a DNS-károsodással szembeni védekezést.

Ez azt jelenti, hogy ezek a baktériumok jobban alkalmazkodhatnak a szájban tapasztalható változó környezeti feltételekhez.

Az emberek többségében jelen van a rejtélyes DNS-elem

A kutatás meglepő eredményt hozott:

az emberek körülbelül 74 százalékának szájában megtalálható ez a genetikai elem.

Hogy miért nem fedezték fel korábban, annak okát a technológiai korlátokban kell keresni: a hagyományos DNS-szekvenálási módszerek ugyanis feldarabolják a genetikai anyagot, így az ilyen hatalmas egységek észrevétlenek maradtak. Az áttörést az új, hosszú leolvasásos technikák és a speciális előfeldolgozó eljárás hozta meg.

Akár a rákhoz is köze lehet

A tudósok úgy vélik, hogy az Inocles jelenléte befolyásolhatja a szájüreg egészségét, és szerepet játszhat olyan problémákban, mint a fogszuvasodás vagy az ínybetegségek.

Sőt, egyes feltételezések szerint akár komolyabb kockázatokkal, például daganatos megbetegedésekkel is összefügghet.

Következő lépésként a kutatók azt tervezik, hogy laboratóriumban tenyésztik majd az érintett baktériumokat, és alaposan feltárják, milyen hatással van az "Inocles" a baktériumok működésére és az emberi szervezetre. Emellett azt is vizsgálják majd, vajon átvihető-e emberről emberre ez a különleges genetikai elem.