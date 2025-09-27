A dohányzás rejtett hatása, ami a tüdőráknál is félelmetesebb

A University of Southampton kutatói több száz 16–18 éves fiatalt kérdeztek meg. A válaszadók 81%-a tisztában volt azzal, hogy a cigaretta tüdőrákot okozhat. Kevesebb mint harmaduk ismerte a szívbetegség vagy a stroke kockázatát, és mindössze 5% tudta, hogy a dohányzás a látás elvesztésével is összefügghet.
Mégis, amikor arról kérdezték őket, mely betegségtől félnek leginkább, a vakság toronymagasan első lett.
Egy másik vizsgálatban a fiatalok 90%-a azt mondta: azonnal abbahagyná a dohányzást, ha a látása romlani kezdene.
A dohányfüstben található méreganyagok károsítják a szem szöveteit és az ereket, ezáltal növelik a súlyos szembetegségek kialakulásának kockázatát:
Dr. Török Mártyás, a Budai Szemészeti Központ szemész szakorvosa szerint a legtöbben a dohányzás és a tüdőrák kapcsolatáról hallanak, de ritkán esik szó arról, hogy a cigaretta a szemet is megtámadja. Ezek a betegségek alattomosan, lassan rombolják a látást, és mire a páciens észreveszi, sokszor már visszafordíthatatlan a károsodás.
A fiatalok gyakran nem tartanak a dohányzás hosszú távú következményeitől, mert távolinak érzik azokat. A vakság lehetősége azonban közvetlenebb és sokkal félelmetesebb számukra. Ezért ha tudatosítják bennük, hogy a cigaretta akár a látásukat is elveheti, nagyobb eséllyel mondanak nemet a dohányzásra.