A dohányzás rejtett hatása, ami a tüdőráknál is félelmetesebb

A University of Southampton kutatói több száz 16–18 éves fiatalt kérdeztek meg. A válaszadók 81%-a tisztában volt azzal, hogy a cigaretta tüdőrákot okozhat. Kevesebb mint harmaduk ismerte a szívbetegség vagy a stroke kockázatát, és mindössze 5% tudta, hogy a dohányzás a látás elvesztésével is összefügghet.

A tinik jobban rettegnek a dohányzás okozta vakságtól, mint a tüdőráktól

Fotó: HOUIN / BSIP via AFP

Mégis, amikor arról kérdezték őket, mely betegségtől félnek leginkább, a vakság toronymagasan első lett.

Egy másik vizsgálatban a fiatalok 90%-a azt mondta: azonnal abbahagyná a dohányzást, ha a látása romlani kezdene.

Miért veszélyes a dohányzás a szemre? Itt a magyarázat

A dohányfüstben található méreganyagok károsítják a szem szöveteit és az ereket, ezáltal növelik a súlyos szembetegségek kialakulásának kockázatát:

Szürkehályog – A dohányosoknál jóval nagyobb eséllyel alakul ki, illetve korábbi életkorban jelenik meg. A szürkehályog homályos látást és a színek fakulását okozza első lépcsőben, és műtét nélkül teljes látásvesztéshez is vezethet.

– A dohányosoknál jóval nagyobb eséllyel alakul ki, illetve korábbi életkorban jelenik meg. A szürkehályog homályos látást és a színek fakulását okozza első lépcsőben, és műtét nélkül teljes látásvesztéshez is vezethet. Makula degeneráció – A betegség a központi látásért felelős területet roncsolja, és idősebb korban az egyik vezető oka a vakságnak. A dohányzás többszörösére növeli kialakulásának kockázatát. Bizonyos országokban aktív dohányzók, akik nem képesek elhagyni a cigarettát, nem is kaphatnak speciális makula degenerációs injekciós kezelést biztosítás keretein belül.

– A betegség a központi látásért felelős területet roncsolja, és idősebb korban az egyik vezető oka a vakságnak. A dohányzás többszörösére növeli kialakulásának kockázatát. Bizonyos országokban aktív dohányzók, akik nem képesek elhagyni a cigarettát, nem is kaphatnak speciális makula degenerációs injekciós kezelést biztosítás keretein belül. Érkárosodás és gyulladás – A dohányzás fokozza a diabéteszes retinopátia és más érkárosodással járó szembetegségek kialakulásának valószínűségét, amelyek végső stádiumban látásvesztéshez vezethetnek.

Dr. Török Mártyás, a Budai Szemészeti Központ szemész szakorvosa szerint a legtöbben a dohányzás és a tüdőrák kapcsolatáról hallanak, de ritkán esik szó arról, hogy a cigaretta a szemet is megtámadja. Ezek a betegségek alattomosan, lassan rombolják a látást, és mire a páciens észreveszi, sokszor már visszafordíthatatlan a károsodás.

Miért fontos erről beszélni?

A fiatalok gyakran nem tartanak a dohányzás hosszú távú következményeitől, mert távolinak érzik azokat. A vakság lehetősége azonban közvetlenebb és sokkal félelmetesebb számukra. Ezért ha tudatosítják bennük, hogy a cigaretta akár a látásukat is elveheti, nagyobb eséllyel mondanak nemet a dohányzásra.