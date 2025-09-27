Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Katasztrófa fenyeget: orosz nukleáris tengeralattjáró sodródik a robbanás felé

dohányzás

A dohányzás rejtett hatása, ami a tüdőráknál is félelmetesebb

39 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kevesen gondolnak bele, hogy a cigaretta nemcsak a tüdőt és a szívet rongálja, hanem a látásunkat is veszélyeztetheti. Egy brit kutatás szerint a tinédzserek 95%-a nincs tisztában azzal, hogy a dohányzás vaksághoz vezethet, pedig a látás elvesztése az egyik legnagyobb félelmük.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dohányzásvakságpasszív dohányzásdohányzás visszaszorításaszürkehályogtüdőráktüdőrák kockázat

A University of Southampton kutatói több száz 16–18 éves fiatalt kérdeztek meg. A válaszadók 81%-a tisztában volt azzal, hogy a cigaretta tüdőrákot okozhat. Kevesebb mint harmaduk ismerte a szívbetegség vagy a stroke kockázatát, és mindössze 5% tudta, hogy a dohányzás a látás elvesztésével is összefügghet.

A tinik jobban rettegnek a dohányzás okozta vakságtól, mint a tüdőráktól.
A tinik jobban rettegnek a dohányzás okozta vakságtól, mint a tüdőráktól
Fotó: HOUIN / BSIP via AFP

Mégis, amikor arról kérdezték őket, mely betegségtől félnek leginkább, a vakság toronymagasan első lett. 

Egy másik vizsgálatban a fiatalok 90%-a azt mondta: azonnal abbahagyná a dohányzást, ha a látása romlani kezdene.

Miért veszélyes a dohányzás a szemre? Itt a magyarázat

A dohányfüstben található méreganyagok károsítják a szem szöveteit és az ereket, ezáltal növelik a súlyos szembetegségek kialakulásának kockázatát:

  • Szürkehályog – A dohányosoknál jóval nagyobb eséllyel alakul ki, illetve korábbi életkorban jelenik meg. A szürkehályog homályos látást és a színek fakulását okozza első lépcsőben, és műtét nélkül teljes látásvesztéshez is vezethet.
  • Makula degeneráció – A betegség a központi látásért felelős területet roncsolja, és idősebb korban az egyik vezető oka a vakságnak. A dohányzás többszörösére növeli kialakulásának kockázatát. Bizonyos országokban aktív dohányzók, akik nem képesek elhagyni a cigarettát, nem is kaphatnak speciális makula degenerációs injekciós kezelést biztosítás keretein belül.
  • Érkárosodás és gyulladás – A dohányzás fokozza a diabéteszes retinopátia és más érkárosodással járó szembetegségek kialakulásának valószínűségét, amelyek végső stádiumban látásvesztéshez vezethetnek.

Dr. Török Mártyás, a Budai Szemészeti Központ szemész szakorvosa szerint a legtöbben a dohányzás és a tüdőrák kapcsolatáról hallanak, de ritkán esik szó arról, hogy a cigaretta a szemet is megtámadja. Ezek a betegségek alattomosan, lassan rombolják a látást, és mire a páciens észreveszi, sokszor már visszafordíthatatlan a károsodás.

Miért fontos erről beszélni?

A fiatalok gyakran nem tartanak a dohányzás hosszú távú következményeitől, mert távolinak érzik azokat. A vakság lehetősége azonban közvetlenebb és sokkal félelmetesebb számukra. Ezért ha tudatosítják bennük, hogy a cigaretta akár a látásukat is elveheti, nagyobb eséllyel mondanak nemet a dohányzásra.

Mit tehetünk?

  • Ha dohányzunk: bármely életkorban érdemes abbahagyni. A leszokás után a szervezet – és a szemek – regenerálódni kezdenek.
  • Ha van gyermekünk: beszéljünk vele nyíltan a dohányzás következményeiről. A vakság félelme erősebb visszatartó erő lehet, mint a rák vagy a stroke kockázata.
  • Ha bizonytalanok vagyunk: rendszeres szemészeti vizsgálattal időben felismerhetők a kezdeti elváltozások.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!