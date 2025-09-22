Kutatás bizonyítja! Ez a 8 diéta évtizedekkel meghosszabbíthatja az életet

A kutatás óriási mintán alapul: több mint 105 000 amerikai felnőtt adatait elemezték, akiket három évtizeden át követtek nyomon. A cél az volt, hogy kiderítsék: milyen egészséges étrend járul hozzá ahhoz, hogy valaki hetven év felett is elkerülje a súlyos betegségeket, és jó szellemi-fizikai állapotban maradjon.

Nyolcféle egészséges étrend segíthet abban, hogy tovább éljünk – állítja egy Harvard-kutatás.

Fotó: CHASSENET / BSIP via AFP

Az eredmények szerint azok, akik a legszorosabban követték az ajánlott mintákat, 86%-kal nagyobb eséllyel öregedtek egészségesen, mint a legkevésbé tudatosan étkezők.

Egészséges étrend a hosszabb életért

A Harvard kutatói nem emeltek ki egyetlen étrendet, hanem nyolc széles körben elfogadott mintát vizsgáltak. Ezek mindegyike más szempontokat hangsúlyoz, de közös bennük, hogy

növényi alapú, friss és tápanyagban gazdag ételekre épülnek.

AHEI – (Alternative Healthy Eating Index)

Ez az étrend pontozásos rendszerrel értékeli, mennyire egészségesen táplálkozik valaki. Előnyben részesíti a zöldségeket, gyümölcsöket, teljes kiőrlésű gabonákat, hüvelyeseket, dióféléket, és minimalizálja a vörös húst, a cukros italokat valamint a feldolgozott ételeket.

A mediterrán étrend egyik változata, amely sok zöldséget, olívaolajat, halat és teljes kiőrlésű gabonát tartalmaz, miközben mérsékelten kezeli a húsfogyasztást. A hangsúly a szívbarát, gyulladáscsökkentő hatású ételeken van.

Eredetileg a magas vérnyomás csökkentésére fejlesztették ki. Kevés sót enged, ellenben sok zöldséget, gyümölcsöt, sovány fehérjét és alacsony zsírtartalmú tejterméket tartalmaz.

A mediterrán és a DASH ötvözete, kifejezetten az agy egészségét célozva. Sok leveles zöldséget, bogyós gyümölcsöt és olívaolajat ajánl, a sült és feldolgozott ételek minimalizálásával.

Ez a minta a növényi alapú étrendek „egészségesebb” verziója: teljes kiőrlésű gabonákat, hüvelyeseket, gyümölcsöket és magvakat helyez előtérbe, de nem minden növényi eredetű ételt tekint egészségesnek.

Nemcsak az ember egészségét, hanem a Föld erőforrásait is szem előtt tartja. A növényi élelmiszerek dominálnak, az állati eredetűek mérsékelt arányban jelennek meg, így fenntarthatóbb is.

Az étrendet aszerint értékeli, mennyire befolyásolja a szervezet gyulladásszintjét. Az alacsony pontszám a gyulladáscsökkentő hatású ételek fogyasztását jelzi, mint a zöldségek, gyümölcsök és a teljes értékű gabonák.

Az étrend inzulinszintre gyakorolt hatását méri. Azok az ételek számítanak kedvezőnek, amelyek stabilizálják a vércukorszintet, például a zöldségek és a hüvelyesek, míg a gyorsan felszívódó szénhidrátokat tartalmazó ételek kevésbé ajánlottak.

Amitől viszont óvakodjunk, mint a tűztől

A kutatás egyértelműen kimutatta, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek – a cukros üdítők, a feldolgozott húsok vagy a chipsek – rendszeres fogyasztása erősen csökkenti az egészséges öregedés, és így a hosszú élet esélyét.

Összességében tehát nincs egyetlen tökéletes diéta,

de a kutatás szerint ha az étrendünk alapja a friss, növényi alapú élelmiszer, és kerüljük a feldolgozott ételeket, jó esélyünk van arra, hogy idősebb korban is aktív és egészséges életet élhetünk.

A kutatásról bővebben a Nature Medicine szakcikkében lehet olvasni.