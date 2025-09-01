Ez a pofonegyszerű módszer évekkel előre jelezheti a halálos gyerekbetegséget

Az aritmogén kardiomiopátia (ACM) többnyire genetikai eredetű, és a gyermekkori hirtelen szívhalálos esetek több mint 10 százalékáért felel. Az életveszélyes szívbetegség hátterében a szívsejtek közötti fehérjék rendellenessége áll, amely megváltoztatja a szív szerkezetét és elektromos működését. Az ACM gyakran lappangva, figyelmeztető jelek nélkül alakul ki, és hirtelen csap le.
Korábbi vizsgálatok már kimutatták, hogy ezek a fehérje rendellenességek az arc nyálkahártyájában is megjelennek, és utalhatnak a szívben zajló folyamatokra.
Ezt a megfigyelést kihasználva a kutatók kifejlesztettek egy kétperces szájnyálkahártya-tesztet, amely évekkel a hagyományos diagnózis előtt jelezheti a betegség kialakulását.
Az eredményeket a világ legnagyobb kardiológiai konferenciáján, a madridi Európai Kardiológus Társaság (ESC) kongresszusán mutatták be.
A Great Ormond Street Kórház és a londoni Szent György Egyetem szakértői 51, három hónapos és 18 év közötti, ismerten genetikai kockázattal élő gyermeket vizsgáltak. Hét éven át három-hat havonta vettek tőlük szájnyálkahártya-törletet. A vizsgált csoportból tíznél alakult ki ACM, és közülük nyolcnál már a hagyományos vizsgálatok előtt kimutatható volt a betegségre utaló elváltozás. A kutatók egy másik, 21 főt számláló, látszólag egészséges gyermekekből álló csoportot is vizsgáltak, náluk ötnél észleltek rendellenességet a módszer segítségével.
Az eredmények szerint tehát a szájnyálkahártya-teszt akár öt évvel a betegség hivatalos diagnózisa előtt jelezheti az ACM jelenlétét.
A betegség létét továbbra is képalkotó és egyéb klinikai vizsgálatok erősítik meg, de a törlet új lehetőséget kínál a korai felismerésre.
Joanna Jager, a londoni Szent György Egyetem kutatója kiemelte: „Sürgősen szükség van egy gyors, egyszerű módszerre, amely korán figyelmeztethet a betegségre, és amelyet a kórházakban végzett részletes vizsgálatokkal lehetne megerősíteni.”
Az Egyesült Királyságban becslések szerint minden tízezredik embert érint az ACM.
A tünetek közé tartozhat a
A kutatócsoport már dolgozik azon, hogy a tesztet otthon is el lehessen végezni, és a minták postázhatók legyenek.
Dr. Angeliki Asimaki, a Szent György Egyetem szívbetegségekre specializálódott kutatója hangsúlyozta:
A módszer betekintést nyújt a szívben zajló mikroszkopikus folyamatokba, és teljesen kockázatmentes, nem invazív. Pontosabb és gyorsabb diagnózist tehet lehetővé, ami életeket menthet. A gyerekek – és a szülők – sokkal szívesebben vállalják ezt a tesztet, mint a vérvételt. Már fejlesztés alatt vannak azok a készletek, amelyek lehetővé teszik az otthoni mintavételt és a postai beküldést.”
Dr. Sonya Babu-Narayan, a Brit Szívalapítvány klinikai igazgatója hozzátette:
Mivel az aritmogén kardiomiopátia váratlanul is lecsaphat, fontos a korai felismerés. A teszt gyorsan és fájdalommentesen azonosíthatja a veszélyeztetett gyerekeket, és megnyugvást adhat a családoknak.”