Ez a pofonegyszerű módszer évekkel előre jelezheti a halálos gyerekbetegséget

Az aritmogén kardiomiopátia (ACM) többnyire genetikai eredetű, és a gyermekkori hirtelen szívhalálos esetek több mint 10 százalékáért felel. Az életveszélyes szívbetegség hátterében a szívsejtek közötti fehérjék rendellenessége áll, amely megváltoztatja a szív szerkezetét és elektromos működését. Az ACM gyakran lappangva, figyelmeztető jelek nélkül alakul ki, és hirtelen csap le.

Az új szájnyálkahártya-teszt évekkel előre jelezheti az életveszélyes szívbetegség kialakulását gyerekeknél.

Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P / VHB

Öt évvel előre jelezhető az életveszélyes szívbetegség kialakulása

Korábbi vizsgálatok már kimutatták, hogy ezek a fehérje rendellenességek az arc nyálkahártyájában is megjelennek, és utalhatnak a szívben zajló folyamatokra.

Ezt a megfigyelést kihasználva a kutatók kifejlesztettek egy kétperces szájnyálkahártya-tesztet, amely évekkel a hagyományos diagnózis előtt jelezheti a betegség kialakulását.

Az eredményeket a világ legnagyobb kardiológiai konferenciáján, a madridi Európai Kardiológus Társaság (ESC) kongresszusán mutatták be.

Látszólag egészséges gyerekeket is érintett az aritmogén kardiomiopátia

A Great Ormond Street Kórház és a londoni Szent György Egyetem szakértői 51, három hónapos és 18 év közötti, ismerten genetikai kockázattal élő gyermeket vizsgáltak. Hét éven át három-hat havonta vettek tőlük szájnyálkahártya-törletet. A vizsgált csoportból tíznél alakult ki ACM, és közülük nyolcnál már a hagyományos vizsgálatok előtt kimutatható volt a betegségre utaló elváltozás. A kutatók egy másik, 21 főt számláló, látszólag egészséges gyermekekből álló csoportot is vizsgáltak, náluk ötnél észleltek rendellenességet a módszer segítségével.

Az eredmények szerint tehát a szájnyálkahártya-teszt akár öt évvel a betegség hivatalos diagnózisa előtt jelezheti az ACM jelenlétét.

A betegség létét továbbra is képalkotó és egyéb klinikai vizsgálatok erősítik meg, de a törlet új lehetőséget kínál a korai felismerésre.

Küszöbön az otthon is alkalmazható teszt kifejlesztése

Joanna Jager, a londoni Szent György Egyetem kutatója kiemelte: „Sürgősen szükség van egy gyors, egyszerű módszerre, amely korán figyelmeztethet a betegségre, és amelyet a kórházakban végzett részletes vizsgálatokkal lehetne megerősíteni.”