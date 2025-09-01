Hírlevél

Rendkívüli

Egy lépéssel közelebb az atomháborúhoz – Moszkva és szövetségesei nukleáris hadgyakorlatot tartanak

életveszélyes

Ez a pofonegyszerű módszer évekkel előre jelezheti a halálos gyerekbetegséget

Egy egyszerű szájnyálkahártya-törlet életet menthet. A módszer segítségével akár már öt évvel korábban is felismerhetők azok a gyerekek, akiknél életveszélyes szívbetegség alakulhat ki – derült ki egy friss kutatásból.
életveszélyesbetegségbetegség kockázathirtelen szívhaláldiagnosztikaszívhalálszívbetegség

Az aritmogén kardiomiopátia (ACM) többnyire genetikai eredetű, és a gyermekkori hirtelen szívhalálos esetek több mint 10 százalékáért felel. Az életveszélyes szívbetegség hátterében a szívsejtek közötti fehérjék rendellenessége áll, amely megváltoztatja a szív szerkezetét és elektromos működését. Az ACM gyakran lappangva, figyelmeztető jelek nélkül alakul ki, és hirtelen csap le.

Az új szájnyálkahártya-teszt évekkel előre jelezheti az életveszélyes szívbetegség kialakulását gyerekeknél.
Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P / VHB

Öt évvel előre jelezhető az életveszélyes szívbetegség kialakulása

Korábbi vizsgálatok már kimutatták, hogy ezek a fehérje rendellenességek az arc nyálkahártyájában is megjelennek, és utalhatnak a szívben zajló folyamatokra. 

Ezt a megfigyelést kihasználva a kutatók kifejlesztettek egy kétperces szájnyálkahártya-tesztet, amely évekkel a hagyományos diagnózis előtt jelezheti a betegség kialakulását.

Az eredményeket a világ legnagyobb kardiológiai konferenciáján, a madridi Európai Kardiológus Társaság (ESC) kongresszusán mutatták be.

Látszólag egészséges gyerekeket is érintett az aritmogén kardiomiopátia

A Great Ormond Street Kórház és a londoni Szent György Egyetem szakértői 51, három hónapos és 18 év közötti, ismerten genetikai kockázattal élő gyermeket vizsgáltak. Hét éven át három-hat havonta vettek tőlük szájnyálkahártya-törletet. A vizsgált csoportból tíznél alakult ki ACM, és közülük nyolcnál már a hagyományos vizsgálatok előtt kimutatható volt a betegségre utaló elváltozás. A kutatók egy másik, 21 főt számláló, látszólag egészséges gyermekekből álló csoportot is vizsgáltak, náluk ötnél észleltek rendellenességet a módszer segítségével. 

Az eredmények szerint tehát a szájnyálkahártya-teszt akár öt évvel a betegség hivatalos diagnózisa előtt jelezheti az ACM jelenlétét.

A betegség létét továbbra is képalkotó és egyéb klinikai vizsgálatok erősítik meg, de a törlet új lehetőséget kínál a korai felismerésre.

Küszöbön az otthon is alkalmazható teszt kifejlesztése

Joanna Jager, a londoni Szent György Egyetem kutatója kiemelte: „Sürgősen szükség van egy gyors, egyszerű módszerre, amely korán figyelmeztethet a betegségre, és amelyet a kórházakban végzett részletes vizsgálatokkal lehetne megerősíteni.”

Az Egyesült Királyságban becslések szerint minden tízezredik embert érint az ACM. 

A tünetek közé tartozhat a 

  • szívdobogásérzet, 
  • az ájulás, 
  • a nehézlégzés, 
  • a rendellenes szívritmus 
  • vagy a végtagduzzanat.

A kutatócsoport már dolgozik azon, hogy a tesztet otthon is el lehessen végezni, és a minták postázhatók legyenek.

Dr. Angeliki Asimaki, a Szent György Egyetem szívbetegségekre specializálódott kutatója hangsúlyozta:

A módszer betekintést nyújt a szívben zajló mikroszkopikus folyamatokba, és teljesen kockázatmentes, nem invazív. Pontosabb és gyorsabb diagnózist tehet lehetővé, ami életeket menthet. A gyerekek – és a szülők – sokkal szívesebben vállalják ezt a tesztet, mint a vérvételt. Már fejlesztés alatt vannak azok a készletek, amelyek lehetővé teszik az otthoni mintavételt és a postai beküldést.”

Dr. Sonya Babu-Narayan, a Brit Szívalapítvány klinikai igazgatója hozzátette:

Mivel az aritmogén kardiomiopátia váratlanul is lecsaphat, fontos a korai felismerés. A teszt gyorsan és fájdalommentesen azonosíthatja a veszélyeztetett gyerekeket, és megnyugvást adhat a családoknak.”

 

