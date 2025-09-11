Szörnyű dolog derült ki az energiaitalokról: annál is rosszabbak, mint hittük

Az elmúlt években világszerte meredeken nőtt az energiaital-fogyasztás, és ma már nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek és serdülők körében is hétköznapi szokássá vált. Az orvosok és táplálkozási szakemberek azonban egyre több figyelmeztetést adnak ki: az energiaital hatása messze túlmutat a gyors élénkítésen.

Az energiaital hatása a fiataloknál drámai: a túlzott fogyasztás növeli az elhízás, a szívbetegség, a cukorbetegség és az alvászavar kockázatát

Fotó: JOSE OTO / BSIP

Hosszabb távon hozzájárulhat

az elhízás,

a szívbetegség,

a stroke,

a cukorbetegség

és a mentális problémák kialakulásához.

Energiaital hatása fiataloknál

Egyetlen doboz energiaital elfogyasztása után a benne lévő koffein gyorsan felszívódik a véráramba, megemelve a pulzust és a vérnyomást. Bár a legtöbb esetben mérsékelt mennyiségben nem okoz gondot, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy nagyobb dózisban akár koffein-túladagolás tünetei is jelentkezhetnek. Ide tartozhat a szapora szívverés, a remegés, a fejfájás vagy az émelygés.

Az italok cukortartalma szintén kritikus tényező. Egy fél literes doboz akár 55 gramm cukrot is tartalmazhat, ami nemcsak az elhízás egyik fő oka, hanem a fogszuvasodás és az inzulinrezisztencia kialakulásához is vezethet. A fogorvosok külön kiemelik: a savas közeg és a folyamatos kortyolgatás drámai mértékben roncsolja a fogzománcot.

Az energiaital hatása a szívre és az anyagcserére

A kutatások szerint a rendszeres energiaital-fogyasztás növeli az abnormális szívritmus, azaz az aritmia kockázatát, ami különösen azoknál lehet végzetes, akik genetikai hajlammal rendelkeznek a szívbetegségre. Egy amerikai vizsgálat szerint a szívmegállás túlélői között is akadtak olyanok, akik közvetlenül előtte energiaitalt ittak.

A cukor mellett a mesterséges édesítőszerek sem feltétlenül jelentenek biztonságos alternatívát.

Több tanulmány összefüggést mutatott ki az édesítőkkel dúsított italok és a gyorsabb agyi öregedés, valamint a stroke és a cukorbetegség fokozott kockázata között.

Miért veszélyes az energiaital a fiatalokra?

A koffein lebomlási ideje hosszú: akár öt óra elteltével is aktívan stimulálja az idegrendszert. Emiatt a délután vagy este elfogyasztott energiaital gyakran okoz alvászavarokat, amelyek másnapra fáradtságot, koncentrációs problémákat és fokozott étvágyat idéznek elő.