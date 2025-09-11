Szörnyű dolog derült ki az energiaitalokról: annál is rosszabbak, mint hittük

Az elmúlt években világszerte meredeken nőtt az energiaital-fogyasztás, és ma már nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek és serdülők körében is hétköznapi szokássá vált. Az orvosok és táplálkozási szakemberek azonban egyre több figyelmeztetést adnak ki: az energiaital hatása messze túlmutat a gyors élénkítésen.
Hosszabb távon hozzájárulhat
Egyetlen doboz energiaital elfogyasztása után a benne lévő koffein gyorsan felszívódik a véráramba, megemelve a pulzust és a vérnyomást. Bár a legtöbb esetben mérsékelt mennyiségben nem okoz gondot, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy nagyobb dózisban akár koffein-túladagolás tünetei is jelentkezhetnek. Ide tartozhat a szapora szívverés, a remegés, a fejfájás vagy az émelygés.
Az italok cukortartalma szintén kritikus tényező. Egy fél literes doboz akár 55 gramm cukrot is tartalmazhat, ami nemcsak az elhízás egyik fő oka, hanem a fogszuvasodás és az inzulinrezisztencia kialakulásához is vezethet. A fogorvosok külön kiemelik: a savas közeg és a folyamatos kortyolgatás drámai mértékben roncsolja a fogzománcot.
A kutatások szerint a rendszeres energiaital-fogyasztás növeli az abnormális szívritmus, azaz az aritmia kockázatát, ami különösen azoknál lehet végzetes, akik genetikai hajlammal rendelkeznek a szívbetegségre. Egy amerikai vizsgálat szerint a szívmegállás túlélői között is akadtak olyanok, akik közvetlenül előtte energiaitalt ittak.
A cukor mellett a mesterséges édesítőszerek sem feltétlenül jelentenek biztonságos alternatívát.
Több tanulmány összefüggést mutatott ki az édesítőkkel dúsított italok és a gyorsabb agyi öregedés, valamint a stroke és a cukorbetegség fokozott kockázata között.
A koffein lebomlási ideje hosszú: akár öt óra elteltével is aktívan stimulálja az idegrendszert. Emiatt a délután vagy este elfogyasztott energiaital gyakran okoz alvászavarokat, amelyek másnapra fáradtságot, koncentrációs problémákat és fokozott étvágyat idéznek elő.
A szakemberek szerint a fiatal szervezet különösen érzékeny. Azok a gyerekek és serdülők, akik rendszeresen élnek ezekkel az italokkal, nemcsak a biológiai fejlődésüket veszélyeztetik, hanem nagyobb eséllyel szenvedhetnek szorongás, depresszió és akár öngyilkosság gondolatok megjelenésétől is. Egy nagyszabású nemzetközi kutatás kimutatta: több mint egymillió fiatal vizsgálata során erős összefüggést találtak az energiaitalok és a mentális problémák, valamint a kockázatos viselkedésformák (drogfogyasztás, erőszak, védekezés nélküli szex) között.
Az energiaitaloktól gyorsan függővé lehet válni. A cukor és a koffein kombinációja eleinte energiát ad, de utána hirtelen visszaesést hoz, amely újabb adag energiaital elfogyasztására ösztönöz. A rendszeres fogyasztók hirtelen megvonás esetén elvonási tüneteket tapasztalhatnak: ingerlékenységet, fejfájást, kimerültséget.
Ez a körforgás nemcsak a fizikai, hanem a pszichés állapotot is roncsolja, miközben észrevétlenül emeli a krónikus betegségek kialakulásának kockázatát.
Hosszú távon az energiaital hatása tehát nemcsak az egyén egészségét fenyegeti, hanem súlyos társadalmi problémákhoz is vezethet, különösen a fiatal generáció körében.
A brit dietetikusok szerint semmilyen egészségügyi előnye nincs az energiaitaloknak, így azok teljes mellőzése lenne a legbiztonságosabb megoldás, különösen a gyerekek és serdülők számára. A felnőtteknek pedig ajánlott a mértékletesség: a napi koffeinbevitel ne haladja meg a 400 mg-ot, sőt, ez is inkább kávéból, mint energiaitalból származzon.
Sokan a mindennapi fáradtság és kimerültség miatt nyúlnak ezekhez az italokhoz, pedig a szakemberek szerint a pihenés, a rendszeres testmozgás és a kiegyensúlyozott étrend sokkal biztonságosabb és hatékonyabb energiaforrás.
Összességében az energiaital veszélye messze túlmutat a rövid távú élénkítő hatáson. A koffein, a cukor, a mesterséges adalékok és a túlzott energiaital- fogyasztás együttesen növelik a szívbetegség, a stroke, a cukorbetegség, az alvászavar, a szorongás, a depresszió, az öngyilkosság, az elhízás és a fogszuvasodás kockázatát.
A szakértők egyöntetűen arra figyelmeztetnek: az energiaitalok nem a fiatalok étrendjébe valók, és a felnőtteknek is érdemes inkább mértéket tartani.
2025. június 11-től már tilos a 18 év alattiaknak energiaitalt eladni, illetve őket ilyennel kiszolgálni.
A jogszabály részletesen kifejti, milyen összetevők és koncentrációk alapján minősül egy ital energiaitalnak, és mely termékeket nem vásárolhatják meg fiatalkorúak. Az energiaitalok tiltása az alábbi célt szolgálja: csökkenteni a fiatalok stimulánsfogyasztását és megelőzni az ebből eredő egészségkárosodásokat.
Energiaitalnak minősül az az ital, amely:
Ha egy ital nem felel meg ezeknek a feltételeknek, akkor nem számít energiaitalnak, így a korlátozás sem vonatkozik rá.