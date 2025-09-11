Hírlevél

Fotón a merénylő: ő gyilkolhatta meg Charlie Kirköt

Szörnyű dolog derült ki az energiaitalokról: annál is rosszabbak, mint hittük

A fiatalok körében egyre népszerűbb italok komoly egészségügyi kockázatokat hordoznak. Az energiaital hatása nemcsak rövid távon lehet ártalmas, hanem hosszú távon is súlyos betegségek kialakulásához vezethet.
Az elmúlt években világszerte meredeken nőtt az energiaital-fogyasztás, és ma már nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek és serdülők körében is hétköznapi szokássá vált. Az orvosok és táplálkozási szakemberek azonban egyre több figyelmeztetést adnak ki: az energiaital hatása messze túlmutat a gyors élénkítésen. 

Az energiaital hatása a fiataloknál drámai: a túlzott fogyasztás növeli az elhízás, a szívbetegség, a cukorbetegség és az alvászavar kockázatát
Fotó: JOSE OTO / BSIP

Hosszabb távon hozzájárulhat 

  • az elhízás, 
  • a szívbetegség, 
  • a stroke, 
  • a cukorbetegség
  • és a mentális problémák kialakulásához.

Energiaital hatása fiataloknál 

Egyetlen doboz energiaital elfogyasztása után a benne lévő koffein gyorsan felszívódik a véráramba, megemelve a pulzust és a vérnyomást. Bár a legtöbb esetben mérsékelt mennyiségben nem okoz gondot, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy nagyobb dózisban akár koffein-túladagolás tünetei is jelentkezhetnek. Ide tartozhat a szapora szívverés, a remegés, a fejfájás vagy az émelygés.

Az italok cukortartalma szintén kritikus tényező. Egy fél literes doboz akár 55 gramm cukrot is tartalmazhat, ami nemcsak az elhízás egyik fő oka, hanem a fogszuvasodás és az inzulinrezisztencia kialakulásához is vezethet. A fogorvosok külön kiemelik: a savas közeg és a folyamatos kortyolgatás drámai mértékben roncsolja a fogzománcot.

Az energiaital hatása a szívre és az anyagcserére

A kutatások szerint a rendszeres energiaital-fogyasztás növeli az abnormális szívritmus, azaz az aritmia kockázatát, ami különösen azoknál lehet végzetes, akik genetikai hajlammal rendelkeznek a szívbetegségre. Egy amerikai vizsgálat szerint a szívmegállás túlélői között is akadtak olyanok, akik közvetlenül előtte energiaitalt ittak.

A cukor mellett a mesterséges édesítőszerek sem feltétlenül jelentenek biztonságos alternatívát. 

Több tanulmány összefüggést mutatott ki az édesítőkkel dúsított italok és a gyorsabb agyi öregedés, valamint a stroke és a cukorbetegség fokozott kockázata között.

Miért veszélyes az energiaital a fiatalokra? 

A koffein lebomlási ideje hosszú: akár öt óra elteltével is aktívan stimulálja az idegrendszert. Emiatt a délután vagy este elfogyasztott energiaital gyakran okoz alvászavarokat, amelyek másnapra fáradtságot, koncentrációs problémákat és fokozott étvágyat idéznek elő.

A szakemberek szerint a fiatal szervezet különösen érzékeny. Azok a gyerekek és serdülők, akik rendszeresen élnek ezekkel az italokkal, nemcsak a biológiai fejlődésüket veszélyeztetik, hanem nagyobb eséllyel szenvedhetnek szorongás, depresszió és akár öngyilkosság gondolatok megjelenésétől is. Egy nagyszabású nemzetközi kutatás kimutatta: több mint egymillió fiatal vizsgálata során erős összefüggést találtak az energiaitalok és a mentális problémák, valamint a kockázatos viselkedésformák (drogfogyasztás, erőszak, védekezés nélküli szex) között.

Egy több mint egymillió fiatalt vizsgáló kutatás szerint az energiaital növelheti az öngyilkosság kockázatát
Fotó: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Függőség és egészségromboló spirál

Az energiaitaloktól gyorsan függővé lehet válni. A cukor és a koffein kombinációja eleinte energiát ad, de utána hirtelen visszaesést hoz, amely újabb adag energiaital elfogyasztására ösztönöz. A rendszeres fogyasztók hirtelen megvonás esetén elvonási tüneteket tapasztalhatnak: ingerlékenységet, fejfájást, kimerültséget.

Ez a körforgás nemcsak a fizikai, hanem a pszichés állapotot is roncsolja, miközben észrevétlenül emeli a krónikus betegségek kialakulásának kockázatát. 

Hosszú távon az energiaital hatása tehát nemcsak az egyén egészségét fenyegeti, hanem súlyos társadalmi problémákhoz is vezethet, különösen a fiatal generáció körében.

Mit tanácsolnak a szakértők?

A brit dietetikusok szerint semmilyen egészségügyi előnye nincs az energiaitaloknak, így azok teljes mellőzése lenne a legbiztonságosabb megoldás, különösen a gyerekek és serdülők számára. A felnőtteknek pedig ajánlott a mértékletesség: a napi koffeinbevitel ne haladja meg a 400 mg-ot, sőt, ez is inkább kávéból, mint energiaitalból származzon.

Sokan a mindennapi fáradtság és kimerültség miatt nyúlnak ezekhez az italokhoz, pedig a szakemberek szerint a pihenés, a rendszeres testmozgás és a kiegyensúlyozott étrend sokkal biztonságosabb és hatékonyabb energiaforrás.

Összességében az energiaital veszélye messze túlmutat a rövid távú élénkítő hatáson. A koffein, a cukor, a mesterséges adalékok és a túlzott energiaital- fogyasztás együttesen növelik a szívbetegség, a stroke, a cukorbetegség, az alvászavar, a szorongás, a depresszió, az öngyilkosság, az elhízás és a fogszuvasodás kockázatát. 

A szakértők egyöntetűen arra figyelmeztetnek: az energiaitalok nem a fiatalok étrendjébe valók, és a felnőtteknek is érdemes inkább mértéket tartani.

Energiaital-fogyasztás szabályozása Magyarországon 

2025. június 11-től már tilos a 18 év alattiaknak energiaitalt eladni, illetve őket ilyennel kiszolgálni.

A jogszabály részletesen kifejti, milyen összetevők és koncentrációk alapján minősül egy ital energiaitalnak, és mely termékeket nem vásárolhatják meg fiatalkorúak. Az energiaitalok tiltása az alábbi célt szolgálja: csökkenteni a fiatalok stimulánsfogyasztását és megelőzni az ebből eredő egészségkárosodásokat.

Energiaitalnak minősül az az ital, amely:

  • több mint 15 mg koffeint tartalmaz 100 ml-ben, vagy
  • koffein mellett tartalmazza az alábbi összetevők valamelyikét: taurin, ginzeng, L-arginin, inozitol, glükuronolakton.

Ha egy ital nem felel meg ezeknek a feltételeknek, akkor nem számít energiaitalnak, így a korlátozás sem vonatkozik rá.

 

