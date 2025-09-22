Megütötte a főnyereményt a NASA: döbbenetes felfedezést tettek az űr sötétjében

Az első exobolygót harminc évvel ezelőtt, 1995-ben azonosították egy Naphoz hasonló csillag közelében. Azóta az exobolygók kutatása forradalmi átalakuláson ment keresztül: összesen 6000 bolygó létezését sikerült igazolni, miközben további nyolcezer gyanús bolygójelölt vár megerősítésre. Ezek a számok arra utalnak, hogy a bolygók nem ritka objektumok, hanem az univerzum gyakori égitest-típusai.

A NASA eddig 6000 exobolygó létét igazolta.

A NASA Jet Propulsion Laboratory által kezelt archívum minden egyes felfedezést szigorúan ellenőriz, hogy kiszűrjék a hibás jeleket. Csak azok a bolygók kerülnek hivatalosan a listára, amelyek létezését a csillagászok több módszerrel is megerősítették. Ez teszi igazán figyelemre méltóvá a 6000-es számot:

ennyi bizonyított, valóban létező világot ismerünk a Naprendszeren kívül.

Olyan exobolygókat találtunk, amilyeneket eddig csak sci-fi filmekben láttunk

A mostani felfedezés alapján azt láthatjuk, hogy az exobolygók rendkívül változatosak:

Lávabolygók: Ezek a forró planéták olyan közel keringenek csillagukhoz, hogy felszínük olvadt kőzetből áll. A nappali oldalukon több ezer Celsius-fokos hőmérséklet uralkodik; itt a sziklák valósággal elpárolognak, majd éjszaka csapadékként lehullanak.

„Hungarocell-bolygók" : Olyan égitestek, amelyeknek átlagos sűrűsége alacsonyabb, mint a hungarocellé. Ezeknek a „bolygópuffancsoknak" a mérete hasonlít a Jupiteréhez, de tömegük jóval kisebb, mint a gázóriásé.

Kettőscsillag-rendszerek bolygói : Vannak planéták, amelyek egyszerre két nap fényében fürdenek. Az ilyen rendszerek nemcsak látványosak, de a gravitációs viszonyok miatt a bolygók pályái rendkívül összetettek.

Magányos planéták: Néhány bolygót már halott, összeomlott csillag körül fedeztek fel, míg mások csillag nélkül sodródnak a galaxisban. Ezek az úgynevezett „árva bolygók" rendkívül különleges kutatási célpontok.

Különleges légkörrel rendelkező bolygók: A mostani felfedezések között akadnak olyan bolygók is, ahol a légkörben gyémántszerű kristályfelhők képződhetnek. Másoknál fémeső vagy szilíciumpárából álló köd teszi egészen szürreálissá a környezetet.

Ezek a példák mind azt mutatják, hogy a Naprendszer egyáltalán nem tekinthető általános modellnek – a világegyetemben sokkal extrémebb világok is léteznek.