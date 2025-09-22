Megütötte a főnyereményt a NASA: döbbenetes felfedezést tettek az űr sötétjében

Az első exobolygót harminc évvel ezelőtt, 1995-ben azonosították egy Naphoz hasonló csillag közelében. Azóta az exobolygók kutatása forradalmi átalakuláson ment keresztül: összesen 6000 bolygó létezését sikerült igazolni, miközben további nyolcezer gyanús bolygójelölt vár megerősítésre. Ezek a számok arra utalnak, hogy a bolygók nem ritka objektumok, hanem az univerzum gyakori égitest-típusai.
A NASA Jet Propulsion Laboratory által kezelt archívum minden egyes felfedezést szigorúan ellenőriz, hogy kiszűrjék a hibás jeleket. Csak azok a bolygók kerülnek hivatalosan a listára, amelyek létezését a csillagászok több módszerrel is megerősítették. Ez teszi igazán figyelemre méltóvá a 6000-es számot:
ennyi bizonyított, valóban létező világot ismerünk a Naprendszeren kívül.
A mostani felfedezés alapján azt láthatjuk, hogy az exobolygók rendkívül változatosak:
Ezek a példák mind azt mutatják, hogy a Naprendszer egyáltalán nem tekinthető általános modellnek – a világegyetemben sokkal extrémebb világok is léteznek.
A csillagászok jelenleg elsősorban közvetett módszerekkel vadásznak az exobolygókra.
A közvetlen képalkotás ma még ritkaságszámba megy, mert a csillagok fénye sokszor túlságosan erős, így nem látjuk tőlük a körülöttük keringő bolygókat. A tudósok ezért speciális takarómaszkokat (koronagráfokat) és érzékeny detektorokat fejlesztenek, hogy közvetlenül is láthatóvá tegyék a planétákat.
A NASA két nagyszabású küldetés előkészítésén dolgozik, amelyek alapjaiban változtathatják meg az exobolygók keresését.