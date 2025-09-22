Hírlevél

Rendkívüli

Nagyon súlyos bejelentést tettek a lengyelek, ez a világháborút jelentené

NASA

Megütötte a főnyereményt a NASA: döbbenetes felfedezést tettek az űr sötétjében

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Vágólapra másolva!
Ismét jelentősen gazdagodott a világegyetemről alkotott képünk, hála a NASA új felfedezésének. Összesen 6000 exobolygót sikerült azonosítani, amelyek között vannak egészen szürreális, sci-fibe illő világok is. Ráadásul, ha hihetünk az előrejelzéseknek, mindez csupán a jéghegy csúcsa.
NASA

Az első exobolygót harminc évvel ezelőtt, 1995-ben azonosították egy Naphoz hasonló csillag közelében. Azóta az exobolygók kutatása forradalmi átalakuláson ment keresztül: összesen 6000 bolygó létezését sikerült igazolni, miközben további nyolcezer gyanús bolygójelölt vár megerősítésre. Ezek a számok arra utalnak, hogy a bolygók nem ritka objektumok, hanem az univerzum gyakori égitest-típusai.

A NASA eddig 6000 exobolygó létét igazolta.
Fotó: HYPERSPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRAR / JWH

A NASA Jet Propulsion Laboratory által kezelt archívum minden egyes felfedezést szigorúan ellenőriz, hogy kiszűrjék a hibás jeleket. Csak azok a bolygók kerülnek hivatalosan a listára, amelyek létezését a csillagászok több módszerrel is megerősítették. Ez teszi igazán figyelemre méltóvá a 6000-es számot: 

ennyi bizonyított, valóban létező világot ismerünk a Naprendszeren kívül.

Olyan exobolygókat találtunk, amilyeneket eddig csak sci-fi filmekben láttunk

A mostani felfedezés alapján azt láthatjuk, hogy az exobolygók rendkívül változatosak:

  • Lávabolygók: Ezek a forró planéták olyan közel keringenek csillagukhoz, hogy felszínük olvadt kőzetből áll. A nappali oldalukon több ezer Celsius-fokos hőmérséklet uralkodik; itt a sziklák valósággal elpárolognak, majd éjszaka csapadékként lehullanak.
  • „Hungarocell-bolygók”: Olyan égitestek, amelyeknek átlagos sűrűsége alacsonyabb, mint a hungarocellé. Ezeknek a „bolygópuffancsoknak” a mérete hasonlít a Jupiteréhez, de tömegük jóval kisebb, mint a gázóriásé.
  • Kettőscsillag-rendszerek bolygói: Vannak planéták, amelyek egyszerre két nap fényében fürdenek. Az ilyen rendszerek nemcsak látványosak, de a gravitációs viszonyok miatt a bolygók pályái rendkívül összetettek.
  • Magányos planéták: Néhány bolygót már halott, összeomlott csillag körül fedeztek fel, míg mások csillag nélkül sodródnak a galaxisban. Ezek az úgynevezett „árva bolygók” rendkívül különleges kutatási célpontok.
  • Különleges légkörrel rendelkező bolygók: A mostani felfedezések között akadnak olyan bolygók is, ahol a légkörben gyémántszerű kristályfelhők képződhetnek. Másoknál fémeső vagy szilíciumpárából álló köd teszi egészen szürreálissá a környezetet.

Ezek a példák mind azt mutatják, hogy a Naprendszer egyáltalán nem tekinthető általános modellnek – a világegyetemben sokkal extrémebb világok is léteznek.

Hogyan kutatják fel ezeket a világokat?

A csillagászok jelenleg elsősorban közvetett módszerekkel vadásznak az exobolygókra.

  • Tranzitmódszer: A legelterjedtebb metódus. Ha egy bolygó elhalad a csillaga előtt, rövid időre kitakarja annak fényét.  Így sikerült több ezer bolygót felfedezni, például a Kepler-űrtávcsővel és a jelenleg működő TESS misszióval.
  • Radiális sebesség: A bolygó gravitációja „megingatja” a csillagot, amely emiatt apró mozgást végez. A fény spektrumának eltolódásából ezt a hatást mérni lehet.
  • Gravitációs mikrolencse: Ha egy közeli csillag – a bolygójával együtt – elhalad egy távolabbi csillag előtt, a gravitációs mező felnagyítja annak fényét. Ez a jelenség árulhatja el a bolygó jelenlétét.
  • Asztrometria: Ez a módszer a csillag pontos helyzetének apró változásait figyeli, amelyeket a bolygó gravitációs hatása okoz.

A közvetlen képalkotás ma még ritkaságszámba megy, mert a csillagok fénye sokszor túlságosan erős, így nem látjuk tőlük a körülöttük keringő bolygókat. A tudósok ezért speciális takarómaszkokat (koronagráfokat) és érzékeny detektorokat fejlesztenek, hogy közvetlenül is láthatóvá tegyék a planétákat.

Az exobolygókat kereső Nancy Grace Roman űrtávcső várhatóan 2027-től működhet.
Fotó: HANDOUT / NASA

A bolygókeresés jövője: készül a csúcstechnológia, amivel lakható világokra akadhatunk

A NASA két nagyszabású küldetés előkészítésén dolgozik, amelyek alapjaiban változtathatják meg az exobolygók keresését.

  • Nancy Grace Roman űrtávcső: A 2020-as évek második felére tervezett teleszkóp speciális koronagráfot visz magával. Ez lehetővé teszi, hogy a csillag fényét elnyomva közvetlenül láthatóvá váljanak a körülötte keringő bolygók. A Roman teleszkóp emellett nagyszabású mikrolencse-felmérést is végez, amellyel várhatóan több ezer új bolygót fedez fel.
  • Habitable Worlds Observatory: A távolabbi jövő terve, amely kifejezetten a Földhöz hasonló bolygók vizsgálatát célozza. A küldetés fő feladata az lesz, hogy bioszignatúrák után kutasson, azaz oxigént, metánt, vizet és más gázokat keres majd a légkörökben, amelyek az élet jelenlétére utalhatnak.
     

 

