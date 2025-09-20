Kannibalizmussal zárult a tragikus amerikai expedíció

Adolphus Greely 1861-ben lépett be a hadseregbe. A polgárháborúban az Unió oldalán harcolt, majd az országos távíró-hálózat kiépítésében vett részt az ún. Signal Corps, a híradósok tagjaként. Itt meteorológiát is tanult, és erre a tudására alapozva nevezték később egy tudományos kutatócsoport vezetőjének az 1870-es évek végén. A sarkvidékhez azonban nem értett. Greely 25 ezer dollárt kapott az amerikai kormánytól az expedíció felszerelésére, ebből 19 ezret a Proteus nevű hajó bérlésére költött, és csak a többiből tudott megfelelő ruházatot, eszközöket és műszereket vásárolni. A huszonöt katonából álló csoport ennek ellenére 350 tonna felszereléssel indultak útnak 1881 nyarán. Augusztus közepén már ki is rakodtak a Lady Franklin-öböl egy szigetén, Ellesmere-en. Itt az előre gyártott elemekből felépítették a háromszobás házukat, amelyhez sátrakat toldottak. Néhány szerszámos kamrát is építettek az eszközeiknek és műszereiknek. A bázist Fort Congernek nevezték el.
Minden megfelelőnek tűnt ahhoz, hogy gond nélkül átteleljenek. Az előzetes forgatókönyv szerint a következő nyáron tér majd vissza az öbölbe a Proteus, új készletekkel. Az expedíció egy újabb áttelelés után majd 1883-ban hagyja ott Fort Congert, és hazautazik az Egyesült Államokba.
Volt azonban vészhelyzeti terv is: bár három évre elegendő készletet helyeztek el Fort Congerben, ha a jég miatt esetleg nem tudna eljutni a bázisig az ellátóhajó, útközben, két előre meghatározott helyen kirakodja majd az élelmiszert és egyéb felszerelést, és ott hagyja Greely csapatának. Ha a Proteusnak 1883-ban sem sikerült eljutni Fort Congerig, Greely embereinek Littleton szigetére, az egyik élelmiszerraktárhoz kell hajózniuk a kis csónakjaikon.
Miután mindent így elrendeztek, a csapat elhelyezkedett az új lakhelyén, és megkezdte a munkát. Minden nap meteorológiai és geológiai méréseket végeztek, illetve kisebb felfedező utakat is kellett tenniük.
Elkövetkezett 1882 nyara, de a Lady Frankin-öbölben hiába várták az ellátmányt. A Neptune nevű hajó elindult a Fort Conger felé, de a szokatlanul hideg idő és az erős jég visszafordulásra kényszerítette. A készleteiből érthetetlen módon csak nagyon keveset rakodott ki Littleton-szigeten, és az élelmiszer nagy részét visszavitte Új-Fundlandra, a kiindulási pontra.
Még rosszabbul alakult az 1883-as év. A Proteus és a Yantic nekivágott az északi vizeknek, hogy élelmiszert vigyen a Greely-expedíciónak, de útközben elvesztették egymást, és sűrű úszójéggel találkoztak. A Proteust körbevette a jég, majd összeroppantotta. John Coldwell hadnagy egy nagy nyitott csónakban 39 napon át kereste a Yanticot a tengeren, mire 1,200 kilométerrel távolabb megtalálta. Ekkor Upernavik szigetére vezette a Proteus hajótöröttjeit és a Yanticot, ahol egy kis dán bálnavadászfaluban töltötték a következő telet. A két hajó legénységéből senki nem halt meg.
Az emberek elvesztették a motivációjukat, elégedetlenek voltak a hadnagy vezetői képességeivel – két tisztje fel is mondott, bár nem tudták elhagyni a szigetet –, a méréseket sem végezték már lelkesen. Ráadásul ott volt a vészhelyzeti terv, amely szerint 1883 szeptemberében el kell hagyniuk Fort Congert, és a kis csónakjaikon el kell indulniuk dél felé, a parton elhelyezett élelmiszerraktárakhoz.
Greely ragaszkodott a parancs teljesítéséhez, holott a katonái ellenezték a döntést. Fort Congerben a lehetőségekhez képest jó körülmények között laktak, a kunyhójuk megvédte őket a hidegtől, és élelmük is bőven volt még. A parancsnok azonban ragaszkodott az induláshoz, így az expedíció tagjai magukhoz vettek 40 napra elegendő élelmet – több nem fért el a csónakokon –, felpakolták a műszereiket, és nekivágtak.
A 25 ember több mint 400 kilométert tett meg a jeges óceánon Littleton-szigetig, úgy, hogy közben 30 napra a csónakjaik belefagytak a jégbe. Amikor végre elérték a szigetet, a csoport kétségbeesve fedezte fel, hogy alig néhány hétre való élelmet hagyott ott nekik az ellátóhajó. Greely ezt írta a naplójába:
Itt nincsenek állatok, növények, élelmünk alig van, reményünk pedig semmi. A halálba csalt minket a tervünk. Már éhezünk. Beleőrülök, ha a jövőre gondolok. Meghalni könnyű, de küzdeni az életben maradásért, kitartani – ez nagyon nehéz.
Az expedíció tagjai az egyik csónakot felfordították egy sziklás részen, amennyire tudták betakarták vitorlákkal, és bebújtak alá. Ez lett a kunyhójuk, amely szinte egyáltalán nem védte meg őket a sarkvidéki időjárástól. Most bizonyosodott be, milyen jó soruk is volt Fort Congerben, a fűthető faházban.
Amíg még volt erejük, néhány kilométeres utakat tettek meg a környéken, és leveleket helyeztek el egy-egy ponton, hátra megtalálják majd azokat az őket kereső tengerészek.
A tudományos mérésekre már senki nem vállalkozott, a társasjátékokat is feladták. A fejadagok olyan kevés kalóriát jelentettek, hogy az expedíció résztvevői sorra legyengültek. Ekkor már mindannyian skorbuttól is szenvedtek. Néha sikerült elejteniük egy fókát, de a végén már a gyapjútakarókat, bőrcsizmákat és a hálózsákok fókabőr külső rétegét is megették. A sarkvidéki tél napjai lassan teltek, az emberek többségéből pedig lassan elfogyott az életerő.
1884 nyaráig 17 ember éhen halt.
Egy katonát, Charles Henry közlegényt pedig Greely kivégeztetett, mert lopott az élelemből. A túlélők szerint ezt más is megtette, de csak a szerencsétlen Henry kapott halálos ítéletet. Az egyik katona naplójában ez szerepel:
Várjuk a mentőhajót vagy a halált. Nemsokára megérkezik valamelyik.
Az expedíció résztvevői nem tudhatták, hogy messze az Egyesült Államokban már az év eleje óta szervezik azt a mentőcsapatot, amely négy hajóval indul meg Greely-ék megkeresésére.
Június 21-én a Thetis nevű hajó Greely táborától mindössze 10 kilométerre horgonyzott le Littleton-szigetnél. Másnap megérkezett a Bear nevű hajó is, amely távolabb kereste az expedíció tagjait. A partra küldött kutatócsoportok délután találtak egy paksamétát, amelyben az egyik, korábban hátrahagyott levél voltak. Kiderült, hogy a hadnagy és társai a közelben táboroznak.
Amikor egy mentőcsónak partot ért a megadott helyen, egy embert láttak feléjük mászni.
Ijesztő látvány volt, a szemei őrülten meredtek ránk, az arcra olyan volt, mint egy koponya hús nélkül.
Bent egy másik csontsovány ember, szakadt kabátban, vörös sapkában fogadta a megmentőket. Greely volt.
Heten maradtunk. Mind haldoklunk.
Egy katona, aki már csak feküdni bírt, önkívületben ezt mondta.
Hagyjanak meghalni.
A mentőhajó orvosa megvizsgálta az expedíció éhezőit, és azt mondta:
Ha két nappal később érünk ide, már senkit nem találunk életben.
A hét túlélő közül Joseph Ellison őrmester akkor halt meg, amikor a mentőhajók visszaindultak velük Amerikába. Az őrmester 34 kiló volt. A csoport végül augusztus elején szállt partra Portsmouth-ban.
Augusztus 31-én a Proteus és a Yantic legénységét is megtalálták a dán bálnavadászfaluban.
Greely hadnagy hősként fogadták. Úgy tekintettek rá, mint aki megtestesítette a fiatal amerikai nemzet kitartását. Egész nap látogatókat kellett fogadnia az otthonában, amikor pedig megerősödött, számtalan meghívásnak kellett eleget tennie.
Nemsokára azonban ijesztő hírek kezdtek terjedni az expedíción történtekről. A mentőhajók tisztjei kiásatták az expedíció halottjainak holttesteit a szigeten, és ezeket magukkal vitték az Egyesült Államokba. Itt törvényszéki orvosszakértők vizsgálatain kiderült, hogy több holttest a kannibalizmus nyomait mutatja. Egyes testrészeikről valaki lefejtette a húst.
Greely hadnagy állítólag parancsot adott a többieknek, hogy senkit nem szabad azért megölniük, hogy megegyék, de egyes sajtóhírek szerint az egyik szerencsétlen katona maradványai másról tanúskodtak. Greely és a társai azzal védekeztek, hogy nem ettek a halott társaik testéből, hanem csalinak használták a húsdarabokat a rákok kihorgászásra a sekély parti vízben.
A vizsgálóbizottság végül azt állapította meg, hogy Greely nem követett törvényszegést, és morális szabályokat sem sértett meg.
Olvasóinkban joggal merülhet fel, volt-e értelme ennek a szenvedésnek. A válasz: igen. A mérések adatait sikerült megmenteni a túlélőkkel együtt, és ma is használják ezeket a klímaváltozás tanulmányozásához.
Adolphus Greely dandártábornoki rangot ért el. Az 1906-os San Franciscó-i földrengés után őt bízták meg a város távíróhálózatának újjáépítésével. A munkájáért Kongresszusi Érdemérmet kapott.