Kannibalizmussal zárult a tragikus amerikai expedíció

Adolphus Greely 1861-ben lépett be a hadseregbe. A polgárháborúban az Unió oldalán harcolt, majd az országos távíró-hálózat kiépítésében vett részt az ún. Signal Corps, a híradósok tagjaként. Itt meteorológiát is tanult, és erre a tudására alapozva nevezték később egy tudományos kutatócsoport vezetőjének az 1870-es évek végén. A sarkvidékhez azonban nem értett. Greely 25 ezer dollárt kapott az amerikai kormánytól az expedíció felszerelésére, ebből 19 ezret a Proteus nevű hajó bérlésére költött, és csak a többiből tudott megfelelő ruházatot, eszközöket és műszereket vásárolni. A huszonöt katonából álló csoport ennek ellenére 350 tonna felszereléssel indultak útnak 1881 nyarán. Augusztus közepén már ki is rakodtak a Lady Franklin-öböl egy szigetén, Ellesmere-en. Itt az előre gyártott elemekből felépítették a háromszobás házukat, amelyhez sátrakat toldottak. Néhány szerszámos kamrát is építettek az eszközeiknek és műszereiknek. A bázist Fort Congernek nevezték el.

A Proteus szállította az expedíció tagjait a sarkkörre, és ennek a hajónak kellett volna ellátnia Greely embereit

Fotó: PBS

Minden megfelelőnek tűnt ahhoz, hogy gond nélkül átteleljenek. Az előzetes forgatókönyv szerint a következő nyáron tér majd vissza az öbölbe a Proteus, új készletekkel. Az expedíció egy újabb áttelelés után majd 1883-ban hagyja ott Fort Congert, és hazautazik az Egyesült Államokba.

Volt azonban vészhelyzeti terv is: bár három évre elegendő készletet helyeztek el Fort Congerben, ha a jég miatt esetleg nem tudna eljutni a bázisig az ellátóhajó, útközben, két előre meghatározott helyen kirakodja majd az élelmiszert és egyéb felszerelést, és ott hagyja Greely csapatának. Ha a Proteusnak 1883-ban sem sikerült eljutni Fort Congerig, Greely embereinek Littleton szigetére, az egyik élelmiszerraktárhoz kell hajózniuk a kis csónakjaikon.

Elejtett fókát hoz az expedíció egy inuit tagja. Ekkor még minden jól alakult

Fotó: PBS

Miután mindent így elrendeztek, a csapat elhelyezkedett az új lakhelyén, és megkezdte a munkát. Minden nap meteorológiai és geológiai méréseket végeztek, illetve kisebb felfedező utakat is kellett tenniük.

Nem jön az ellátóhajó

Elkövetkezett 1882 nyara, de a Lady Frankin-öbölben hiába várták az ellátmányt. A Neptune nevű hajó elindult a Fort Conger felé, de a szokatlanul hideg idő és az erős jég visszafordulásra kényszerítette. A készleteiből érthetetlen módon csak nagyon keveset rakodott ki Littleton-szigeten, és az élelmiszer nagy részét visszavitte Új-Fundlandra, a kiindulási pontra.