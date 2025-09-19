Ilyen még sosem volt! Hamarosan robbanni fog egy fekete lyuk; mi is láthatjuk majd

Stephen Hawking brit fizikus 1974-ben vetette fel, hogy a fekete lyukak nem örök életűek. A kvantummechanika törvényei szerint a fekete lyukak eseményhorizontjánál virtuális részecskepárok keletkezhetnek. Normál esetben ezek azonnal megsemmisítik egymást, de ha a páros egyik tagja beesik a fekete lyukba, a másik viszont kiszökik, akkor a fekete lyuk energiát veszít. Ez a jelenség a Hawking-sugárzás, amely fokozatosan csökkenti a fekete lyuk tömegét.

A kisebb fekete lyukak sokkal gyorsabban párolognak el, és életük végén heves, szupernóvaszerű robbanással tűnnek el.

Fotó: OpenAI DALL-E

A folyamat lassú és nehezen kimutatható. A nagy, csillagokból kialakult fekete lyukaknál a sugárzás annyira gyenge, hogy évmilliárdokig fennmaradhatnak.

Az apróbb fekete lyukak azonban sokkal gyorsabban „párolognak el”, és életük végén heves, szupernóvaszerű robbanással tűnnek el.

Primordiális fekete lyukak: az univerzum ősi maradványai

A Physical Review Letters szakfolyóiratban megjelent tanulmány szerint az esemény nem a jól ismert, több naptömegű fekete lyukaknál várható, hanem a feltételezett primordiális fekete lyukaknál. Ezek az objektumok közvetlenül az Ősrobbanás után jöhettek létre a sűrű anyagcsomók összeomlásából.

Méretük és tömegük rendkívül változatos lehet, egészen az atomnyi nagyságtól az aszteroidatömegű fekete lyukakig.

Mivel kisebbek, gyorsabban is veszítik el tömegüket, ezért valószínű, hogy néhányuk éppen most érkezett el a végső stádiumba.

Egy ilyen fekete lyuk felrobbanása erőteljes gamma-sugárzással járna, amit a modern űrteleszkópok és földi detektorok is érzékelhetnek.

Miért most nőtt meg az esély a felfedezésre?

Szakértők egy csoportja számítógépes modelleket futtatott le, és olyan hipotetikus részecskék lehetőségét is figyelembe vette, amelyeket a Standard Modell jelenleg nem tartalmaz.

Ilyen például a feltételezett „sötét elektron”, egy különleges, töltéssel rendelkező, nehezebb változata a normál elektronnak.

Ha ezek a részecskék valóban léteznek, akkor a primordiális fekete lyukak élettartama hosszabb lehet a korábban gondoltnál. Ez azt jelenti, hogy nem párologtak el rég a múltban, hanem napjainkban is létezhetnek, és éppen most érhetik el az utolsó fázist.

A modellek alapján 10 éven belül 90% az esélye, hogy legalább egy ilyen robbanást sikerül detektálnunk.

Milyen jelekből ismernénk fel?

A kutatók szerint a robbanás főként gamma-sugárzásban nyilvánulna meg, amelyet a Fermi gamma-sugár űrtávcső és más modern műszerek képesek észlelni. Egy ilyen kitörés:

nagyon rövid ideig tartana,

de óriási energiát szabadítana fel,

és egyedi jelet hagyna a detektorokban, amit nem lehet összetéveszteni más asztrofizikai jelenségekkel.

Miért lenne történelmi jelentőségű egy ilyen felfedezés?

Megerősítené a Hawking-sugárzást, amely az elmúlt 50 év egyik legfontosabb, de eddig megfigyelhetetlen elméleti jóslata.

Bizonyítaná a primordiális fekete lyukak létezését, amelyek az univerzum legkorábbi időszakáról árulnának el titkokat.

Lehetővé tenné, hogy a fekete lyuk halálakor kibocsátott részecskéket megvizsgáljuk – köztük akár új, eddig ismeretlen részecskéket is, amelyek a sötét anyag mibenlétére adhatnának választ.

Nobel-díj járna a felfedezésért

A csillagászok világszerte folyamatosan figyelik az eget gamma-sugárzás észlelésére alkalmas műszerekkel. Egy ilyen fekete lyuk felrobbanása nemcsak Nobel-díjat érő felfedezés lenne, hanem gyökeresen átírná a modern fizikát, és új utakat nyitna a kvantummechanika, a kozmológia és a részecskefizika határterületein.