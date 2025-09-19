Ilyen még sosem volt! Hamarosan robbanni fog egy fekete lyuk; mi is láthatjuk majd

Stephen Hawking brit fizikus 1974-ben vetette fel, hogy a fekete lyukak nem örök életűek. A kvantummechanika törvényei szerint a fekete lyukak eseményhorizontjánál virtuális részecskepárok keletkezhetnek. Normál esetben ezek azonnal megsemmisítik egymást, de ha a páros egyik tagja beesik a fekete lyukba, a másik viszont kiszökik, akkor a fekete lyuk energiát veszít. Ez a jelenség a Hawking-sugárzás, amely fokozatosan csökkenti a fekete lyuk tömegét.
A folyamat lassú és nehezen kimutatható. A nagy, csillagokból kialakult fekete lyukaknál a sugárzás annyira gyenge, hogy évmilliárdokig fennmaradhatnak.
Az apróbb fekete lyukak azonban sokkal gyorsabban „párolognak el”, és életük végén heves, szupernóvaszerű robbanással tűnnek el.
A Physical Review Letters szakfolyóiratban megjelent tanulmány szerint az esemény nem a jól ismert, több naptömegű fekete lyukaknál várható, hanem a feltételezett primordiális fekete lyukaknál. Ezek az objektumok közvetlenül az Ősrobbanás után jöhettek létre a sűrű anyagcsomók összeomlásából.
Szakértők egy csoportja számítógépes modelleket futtatott le, és olyan hipotetikus részecskék lehetőségét is figyelembe vette, amelyeket a Standard Modell jelenleg nem tartalmaz.
Ilyen például a feltételezett „sötét elektron”, egy különleges, töltéssel rendelkező, nehezebb változata a normál elektronnak.
Ha ezek a részecskék valóban léteznek, akkor a primordiális fekete lyukak élettartama hosszabb lehet a korábban gondoltnál. Ez azt jelenti, hogy nem párologtak el rég a múltban, hanem napjainkban is létezhetnek, és éppen most érhetik el az utolsó fázist.
A modellek alapján 10 éven belül 90% az esélye, hogy legalább egy ilyen robbanást sikerül detektálnunk.
A kutatók szerint a robbanás főként gamma-sugárzásban nyilvánulna meg, amelyet a Fermi gamma-sugár űrtávcső és más modern műszerek képesek észlelni. Egy ilyen kitörés:
A csillagászok világszerte folyamatosan figyelik az eget gamma-sugárzás észlelésére alkalmas műszerekkel. Egy ilyen fekete lyuk felrobbanása nemcsak Nobel-díjat érő felfedezés lenne, hanem gyökeresen átírná a modern fizikát, és új utakat nyitna a kvantummechanika, a kozmológia és a részecskefizika határterületein.