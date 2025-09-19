Hírlevél

Rendkívüli

Zaharova a sarokba állította és kukoricán térdepelteti Lengyelországot

fekete lyuk

Ilyen még sosem volt! Hamarosan robbanni fog egy fekete lyuk; mi is láthatjuk majd

1 órája
Nagy esély van rá, hogy a következő évtizedben először láthatjuk egy fekete lyuk végső összeomlását. A megfigyelés nemcsak tudományos szenzáció lenne, hanem az egyik leghíresebb fizikai jóslatot is megerősítené: a Hawking-sugárzást. De mitől robbanhat fel egy fekete lyuk?
fekete lyukszupernóva robbanáscsillagászatszupernóvaHawking-sugárzás

Stephen Hawking brit fizikus 1974-ben vetette fel, hogy a fekete lyukak nem örök életűek. A kvantummechanika törvényei szerint a fekete lyukak eseményhorizontjánál virtuális részecskepárok keletkezhetnek. Normál esetben ezek azonnal megsemmisítik egymást, de ha a páros egyik tagja beesik a fekete lyukba, a másik viszont kiszökik, akkor a fekete lyuk energiát veszít. Ez a jelenség a Hawking-sugárzás, amely fokozatosan csökkenti a fekete lyuk tömegét.

A kisebb fekete lyukak sokkal gyorsabban párolognak el, és életük végén heves, szupernóvaszerű robbanással tűnnek el.
Fotó: OpenAI DALL-E

A folyamat lassú és nehezen kimutatható. A nagy, csillagokból kialakult fekete lyukaknál a sugárzás annyira gyenge, hogy évmilliárdokig fennmaradhatnak. 

Az apróbb fekete lyukak azonban sokkal gyorsabban „párolognak el”, és életük végén heves, szupernóvaszerű robbanással tűnnek el.

Primordiális fekete lyukak: az univerzum ősi maradványai

A Physical Review Letters szakfolyóiratban megjelent tanulmány szerint az esemény nem a jól ismert, több naptömegű fekete lyukaknál várható, hanem a feltételezett primordiális fekete lyukaknál. Ezek az objektumok közvetlenül az Ősrobbanás után jöhettek létre a sűrű anyagcsomók összeomlásából.

  • Méretük és tömegük rendkívül változatos lehet, egészen az atomnyi nagyságtól az aszteroidatömegű fekete lyukakig.
  • Mivel kisebbek, gyorsabban is veszítik el tömegüket, ezért valószínű, hogy néhányuk éppen most érkezett el a végső stádiumba.
  • Egy ilyen fekete lyuk felrobbanása erőteljes gamma-sugárzással járna, amit a modern űrteleszkópok és földi detektorok is érzékelhetnek.

Miért most nőtt meg az esély a felfedezésre?

Szakértők egy csoportja számítógépes modelleket futtatott le, és olyan hipotetikus részecskék lehetőségét is figyelembe vette, amelyeket a Standard Modell jelenleg nem tartalmaz. 

Ilyen például a feltételezett „sötét elektron”, egy különleges, töltéssel rendelkező, nehezebb változata a normál elektronnak.

Ha ezek a részecskék valóban léteznek, akkor a primordiális fekete lyukak élettartama hosszabb lehet a korábban gondoltnál. Ez azt jelenti, hogy nem párologtak el rég a múltban, hanem napjainkban is létezhetnek, és éppen most érhetik el az utolsó fázist.

A modellek alapján 10 éven belül 90% az esélye, hogy legalább egy ilyen robbanást sikerül detektálnunk.

Milyen jelekből ismernénk fel?

A kutatók szerint a robbanás főként gamma-sugárzásban nyilvánulna meg, amelyet a Fermi gamma-sugár űrtávcső és más modern műszerek képesek észlelni. Egy ilyen kitörés:

  • nagyon rövid ideig tartana,
  • de óriási energiát szabadítana fel,
  • és egyedi jelet hagyna a detektorokban, amit nem lehet összetéveszteni más asztrofizikai jelenségekkel.

Miért lenne történelmi jelentőségű egy ilyen felfedezés?

  • Megerősítené a Hawking-sugárzást, amely az elmúlt 50 év egyik legfontosabb, de eddig megfigyelhetetlen elméleti jóslata.
  • Bizonyítaná a primordiális fekete lyukak létezését, amelyek az univerzum legkorábbi időszakáról árulnának el titkokat.
  • Lehetővé tenné, hogy a fekete lyuk halálakor kibocsátott részecskéket megvizsgáljuk – köztük akár új, eddig ismeretlen részecskéket is, amelyek a sötét anyag mibenlétére adhatnának választ.

Nobel-díj járna a felfedezésért

A csillagászok világszerte folyamatosan figyelik az eget gamma-sugárzás észlelésére alkalmas műszerekkel. Egy ilyen fekete lyuk felrobbanása nemcsak Nobel-díjat érő felfedezés lenne, hanem gyökeresen átírná a modern fizikát, és új utakat nyitna a kvantummechanika, a kozmológia és a részecskefizika határterületein.

 

