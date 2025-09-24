Világrengető felfedezés: párhuzamos univerzumba nyíló féregjáratot észlelhettek

A kutatók nemrég egy egészen szokatlan gravitációshullám-jelet vizsgáltak, amelyet a LIGO és Virgo detektorok még 2019-ben rögzítettek. Az esemény, amelyet GW190521 néven tart nyilván az asztrofizika, első látásra úgy tűnt, mintha két óriási fekete lyuk összeolvadásának produktuma lenne. A részletek azonban szokatlannak bizonyultak: a jel nagyon rövid ideig tartott, és hiányzott belőle az a jellegzetes minta, amely a fekete lyukak spirális közeledését szokta jelezni. Egy friss tanulmány szerzői szerint elképzelhető, hogy amit észleltünk, az nem egyszerűen egy szimpla összeolvadás volt, hanem egyfajta „visszhang” – egy másik univerzumban végbement esemény rezdülése, amely egy féregjáraton keresztül jutott át hozzánk.

Művészi illusztráció egy féregjáratról.

Fotó: SAKKMESTERKE/SCIENCE PHOTO LIBRA / AAI

A jel észleléséről, illetve annak körülményeiről az arXiv weboldalon írtak részletesebben.

Mi valójában a féregjárat és hogyan utalhat egy másik univerzum létezésére?

A féregjárat elmélete a relativitáselmélet egyik legizgalmasabb következménye. Albert Einstein és Nathan Rosen már az 1930-as években felvetették, hogy a téridő görbülete olyan hidakat is létrehozhat, amelyek két távoli pontot kötnek össze.

Ezeket nevezzük Einstein–Rosen-hídnak, köznyelven féregjáratnak vagy féreglyuknak.

Az elképzelés lényege, hogy a féreglyuk két nyílással rendelkezik, és ha az egyiken belépünk, akkor a kijáratnál egy másik univerzumban köthetünk ki. Nem véletlen, hogy a sci-fi irodalom és filmek kedvelt motívuma, hiszen egy csapásra megoldaná a csillagközi utazás problémáját.

Azonban mindeddig a féreglyukak csupán elméleti konstrukcióknak számítottak. Nincs közvetlen bizonyíték a létezésükre, és a legtöbb fizikus szerint, ha létrejönnek, akkor is instabilak, néhány pillanat alatt összeomlanak. Egyes számítások szerint csak „egzotikus”, negatív energiasűrűségű anyag segítségével tarthatók nyitva.

Összeolvadó fekete lyukak által keltett gravitációs hullámok.

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Egy gravitációs hullám, amire nincsen magyarázat

A most elemzett gravitációs hullám (GW190521) azért kavart hatalmas vihart, mert nem illett bele a megszokott sémába. A tudományos konszenzus eddig az volt, hogy két szupermasszív fekete lyuk ütközése és összeolvadása okozta a jelet. De a furcsaságok arra ösztönözték a kutatókat, hogy más lehetőségeket is mérlegeljenek.

Az új elmélet szerint a jel akár egy olyan összeomlóban lévő féregjáraton át is érkezhetett, amelyet a párhuzamos világegyetem fekete lyukainak egyesülése hívott életre.

A kutatók modellezték, hogyan nézne ki egy másik univerzumban végbemenő feketelyuk-összeolvadás visszhangja, ha az egy féregjáraton keresztül érkezne a mi világunkba. Az eredmény meglepte a szakembereket:

a hullámforma bizonyos részletei kísértetiesen hasonlítottak a valódi, detektált jelhez.

Bár a hagyományos feketelyuk-összeolvadás modellje valamivel jobban illeszkedik az adatokhoz, a különbség nem volt elég nagy ahhoz, hogy a féreglyukas hipotézist teljesen elvessék. Magyarán:

nem tudjuk biztosan, mi történt, de továbbra is fennáll a lehetőség, hogy egy féreglyuk közvetített hozzánk egy másik univerzumból érkező jelet.

Átjárók a párhuzamos univerzumokba

A felfedezés különösen izgalmas annak fényében, hogy számos elmélet szerint a mi világegyetemünk csupán egy a sok közül.