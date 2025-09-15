Feltárták a szívinfarktus rejtett okát

A legfrissebb vizsgálatok szerint az érfalban kialakuló plakkok belsejében a baktériumok kocsonyás biohártyát alkothatnak. Ez a jelenség adja az alapját annak az új elméletnek, amely felveti a fertőzés által kiváltott szívinfarktus lehetőségét.

A fertőzés által kiváltott szívinfarktus tényét eddig nem vizsgálták kellő alapossággal.

Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

A baktériumtelepek akár évtizedeken keresztül is nyugalmi állapotban maradhatnak, miközben sem az immunrendszer, sem az antibiotikumok nem tudják elpusztítani őket.

A felfedezés azért meglepő, mert eddig a koszorúér-betegség fő okának az oxidált LDL-koleszterint tartották, amely idegen anyagként vált ki immunreakciót a szervezetben.

A fertőzés által kiváltott szívinfarktus háttere

A kutatók szerint egy banálisnak tűnő vírusfertőzés – például egy influenza – képes lehet „felébreszteni” a plakkok mélyén megbúvó baktériumokat. A kórokozók ekkor gyors szaporodásba kezdenek, erős gyulladást idéznek elő, amely meggyengíti a plakk felszínét.

Ha a plakk megreped, vérrög képződik, és a vérellátás hirtelen megszakad – ez vezet a szívinfarktushoz.

Új szemlélet a szív- és érrendszeri betegségekben

A tanulmány vezetője, Pekka Karhunen professzor hangsúlyozza, hogy a felfedezés új irányt adhat a szívbetegségek megelőzésében és kezelésében.

Ha ugyanis bebizonyosodik, hogy a fertőzés által kiváltott szívinfarktus valóban létező jelenség, akkor a jövőben nemcsak a koleszterinszint csökkentése és az életmódváltás lehet fontos, hanem a lappangó fertőzések felderítése és kezelése is.

A megelőzés kulcsa más lehet, mint gondoltuk

Bár a kutatás még kezdeti stádiumban van, a tudósok szerint a szívroham megelőzésében nagyobb szerepet kaphat az immunrendszer állapota, a gyulladások kezelése és akár új típusú gyógyszerek kifejlesztése is. Mindez arra utal, hogy a szív- és érrendszeri betegségek háttere sokkal összetettebb, mint korábban gondoltuk, és nem kizárólag a koleszterin elleni harcról szól.

A teljes tanulmányt az Amerikai Szív Szövetség folyóiratában publikálták.