Rejtélyes kór támadja a fiatalok szívét – sokkoló a magyarázat

Egy friss, a Journal of the American College of Cardiology című szaklapban megjelent amerikai kutatás szerint a fiatal nők szívinfarktusa sokkal összetettebb, mint a férfiaké. A Mayo Klinika orvosai 15 éven át, 2003 és 2018 között több mint 1400, 65 év alatti beteg adatait vizsgálták meg. Az eredmények egyértelműen kimutatták: míg a férfiaknál az infarktusok mintegy háromnegyede klasszikus érelzáródás következménye, addig a nőknél ugyanez csak az esetek 47 százalékában fordul elő.
Ez azt jelenti, hogy a nőknél minden második szívroham hátterében valamilyen más, kevésbé ismert mechanizmus áll.
Az egyik legfontosabb eltérés a spontán koszorúér-diszekció (SCAD), amely során a szív koszorúereinek fala hirtelen megreped, és a keletkező vérömleny akadályozza a véráramlást. Ez a jelenség gyakran minden előzmény nélkül alakul ki látszólag teljesen egészséges nőknél. Emellett előfordulhatnak embóliák is, amikor a test más részeiből származó vérrög kerül a koszorúerekbe, vagy olyan állapotok, mint a vérszegénység és a szélsőséges fizikai vagy lelki stressz.
A kutatás egyik legdöbbenetesebb megállapítása, hogy a SCAD előfordulása a fiatalabb nők körében körülbelül hatszor gyakoribb, mint azt korábban feltételezték.
Ez nemcsak tudományos újdonság, hanem életmentő felismerés is lehet, hiszen a rossz diagnózis miatt sokszor a kezelési módszert is tévesen választják meg.
A tudósok szerint több tényező is közrejátszhat abban, hogy a nők szívinfarktusa másképp alakul ki, mint a férfiaké.
Ha az orvos automatikusan azt feltételezi, hogy az infarktus oka érelmeszesedés és elzáródás, előfordulhat, hogy olyan beavatkozásokat végeznek, amelyek nem a megfelelő problémára irányulnak. Egy SCAD esetében például a stent beültetése akár ronthat is az állapoton. Éppen ezért a szakértők hangsúlyozzák:
elengedhetetlen, hogy a diagnosztikai módszerek jobban alkalmazkodjanak a női betegek sajátosságaihoz.
A tanulmány szerzői szerint a jövőben a szív- és érrendszeri betegségek kezelését sokkal árnyaltabban kell megközelíteni. A fiatal nők szívinfarktusa mögött meghúzódó különböző okok feltárása nemcsak pontosabb diagnózist tesz lehetővé, hanem segíthet a megelőzésben is. Ha az orvosok jobban felismerik ezeket az alternatív mechanizmusokat, több életet lehet megmenteni.
A kutatók hozzátették: a vizsgálat eredményei elsősorban egy amerikai közösség adataira épülnek, de a következő években remélik, hogy szélesebb, nemzetközi szinten is igazolják az eltéréseket. Addig is érdemes nagyobb figyelmet fordítani a nők eltérő tüneteire és rizikófaktoraira.