Rejtélyes kór támadja a fiatalok szívét – sokkoló a magyarázat

Egy friss, a Journal of the American College of Cardiology című szaklapban megjelent amerikai kutatás szerint a fiatal nők szívinfarktusa sokkal összetettebb, mint a férfiaké. A Mayo Klinika orvosai 15 éven át, 2003 és 2018 között több mint 1400, 65 év alatti beteg adatait vizsgálták meg. Az eredmények egyértelműen kimutatták: míg a férfiaknál az infarktusok mintegy háromnegyede klasszikus érelzáródás következménye, addig a nőknél ugyanez csak az esetek 47 százalékában fordul elő.

Eltérő okok állhatnak a fiatal nők szívinfarktusa mögött.

Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

Ez azt jelenti, hogy a nőknél minden második szívroham hátterében valamilyen más, kevésbé ismert mechanizmus áll.

Fiatal nők szívinfarktusa: láthatatlan, de halálos okok

Az egyik legfontosabb eltérés a spontán koszorúér-diszekció (SCAD), amely során a szív koszorúereinek fala hirtelen megreped, és a keletkező vérömleny akadályozza a véráramlást. Ez a jelenség gyakran minden előzmény nélkül alakul ki látszólag teljesen egészséges nőknél. Emellett előfordulhatnak embóliák is, amikor a test más részeiből származó vérrög kerül a koszorúerekbe, vagy olyan állapotok, mint a vérszegénység és a szélsőséges fizikai vagy lelki stressz.

A kutatás egyik legdöbbenetesebb megállapítása, hogy a SCAD előfordulása a fiatalabb nők körében körülbelül hatszor gyakoribb, mint azt korábban feltételezték.

Ez nemcsak tudományos újdonság, hanem életmentő felismerés is lehet, hiszen a rossz diagnózis miatt sokszor a kezelési módszert is tévesen választják meg.

Miért különböznek a nők?

A tudósok szerint több tényező is közrejátszhat abban, hogy a nők szívinfarktusa másképp alakul ki, mint a férfiaké.

Egyrészt hormonális tényezők, másrészt genetikai hajlamok is állhatnak a háttérben.

De az sem kizárt, hogy a nők gyakran később fordulnak orvoshoz, mert a tüneteket – például mellkasi nyomást, légszomjat vagy fáradtságot – nem mindig kötik össze az infarktus lehetőségével. Ezért a kockázat felismerése is nehezebb lehet.

Miért veszélyes a téves diagnózis?

Ha az orvos automatikusan azt feltételezi, hogy az infarktus oka érelmeszesedés és elzáródás, előfordulhat, hogy olyan beavatkozásokat végeznek, amelyek nem a megfelelő problémára irányulnak. Egy SCAD esetében például a stent beültetése akár ronthat is az állapoton. Éppen ezért a szakértők hangsúlyozzák:

elengedhetetlen, hogy a diagnosztikai módszerek jobban alkalmazkodjanak a női betegek sajátosságaihoz.

Új szemlélet szükséges

A tanulmány szerzői szerint a jövőben a szív- és érrendszeri betegségek kezelését sokkal árnyaltabban kell megközelíteni. A fiatal nők szívinfarktusa mögött meghúzódó különböző okok feltárása nemcsak pontosabb diagnózist tesz lehetővé, hanem segíthet a megelőzésben is. Ha az orvosok jobban felismerik ezeket az alternatív mechanizmusokat, több életet lehet megmenteni.