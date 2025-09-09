Riasztó: már a fiatalokat is érinti a szörnyű jelenség

Az elmúlt két évtizedben ugrásszerűen megnőtt a térdműtétek száma a középkorúaknál, és mind gyakrabban kerül szóba a fiatalokat érintő térdfájdalom is. Az Egyesült Államokban 2000 és 2017 között 240 százalékkal több 45–64 éves beteg kapott térdprotézist, mint korábban. Ez arra utal, hogy a probléma jóval hamarabb kezdődik, mint gondolnánk.

Főleg a túlsúly és a túlzásba vitt sportolás miatt nő a fiatalokat érintő térdfájdalom gyakorisága.

Fotó: THOM LEACH / SCIENCE PHOTO LIBRA / TLE

Egy friss finn kutatás szerint már 30 éves kor körül kimutathatók a térdben a kezdeti szerkezeti elváltozások, bár ezek ekkor még nem okoznak komolyabb panaszokat. A vizsgálatban résztvevők több mint felénél porckárosodást állapítottak meg, emellett sokaknál kisebb csontkinövések alakultak ki. A kutatók szerint a térdfájdalom kialakulása leginkább a magas testtömegindexszel (BMI) függött össze, ami nem meglepő:

minél nagyobb a testsúly, annál nagyobb a térdre nehezedő teher.

Fiatalokat érintő térdfájdalom: nemcsak a túlsúly, az élsport is okozhat gondokat

Az amerikai adatok alapján a felnőttek több mint 40 százaléka elhízott, ami komoly kockázati tényező az ízületek számára. A szakértők kiemelik, hogy nemcsak a túlsúly, hanem a fiatalon végzett intenzív sporttevékenység is nyomot hagy a térdeken. A középiskolai vagy egyetemi szinten űzött versenysportok gyakran járnak sérülésekkel, amelyek hosszú távon porckopáshoz vezethetnek.

Amikor a porc már nem regenerálódik

A porc sajátossága, hogy nem képes teljesen helyreállni. Így egy sportsérülés vagy túlsúlyból adódó túlterhelés hosszú távú, maradandó következményekkel járhat. Az ízületi kopás, vagyis az oszteoartritisz fájdalommal és mozgáskorlátozottsággal jár, sokszor csak a térdprotézis jelent végső megoldást.

Mit tehetünk a megelőzésért?

A szakértők szerint a legfontosabb a normál testsúly megtartása.

Már néhány kilogramm fogyás is jelentősen csökkentheti a térdre nehezedő terhelést.

Emellett érdemes erősíteni a környező – például a combfeszítő és combhajlító - izmokat, mert ezek stabilizálják az ízületet.

Az ülőmunkát végzőknek különösen figyelniük kell a rendszeres mozgásra:

napi egy óra séta, torna vagy könnyebb edzés sokat számít.

A megfelelő cipőválasztás szintén kulcsfontosságú, főleg azoknak, akik egész nap állnak vagy gyalogolnak. Ha a fájdalom mégis tartósan fennáll, érdemes ortopéd szakorvost felkeresni. A gyógytorna és a kisebb, artroszkópos beavatkozások segíthetnek elkerülni a későbbi nagyobb műtéteket.