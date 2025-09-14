Szereti a gyümölcslevet? Akkor erről a kockázatról mindenképpen tudnia kell!

A Portsmouth-i Egyetem (Egyesült Királyság) kutatói elsőként vizsgálták a legmodernebb technikákkal azt, hogyan befolyásolja az almalé a nyál nedvesítő-védő tulajdonságait. Megállapították, hogy bár az almalé időlegesen kétségtelenül megzavarja a szájüreg természetes belső védőborítását, ez a hatás nagyjából 10 perc után elkezd lecsengeni. A tudósok ezért megkérdőjelezik azt a régóta fennálló dogmát, miszerint a gyümölcslevek közvetlen veszélyt jelentenek fogaink épségére nézve, s ezzel felülírhatják a jelenlegi szájhigiéniás ajánlásokat.
A portsmouth-i kutatók munkája azt sugallja, hogy a nyál védőereje nagyobb, mint gondoltuk volna. Régóta jól ismert, hogy a nyál fontos szerepet játszik mind a táplálék nedvesítésében, mind a baktériumok megtapadásával szembeni védelemben azzal, hogy síkos nyálkaréteget képez a fogaink felületén. Az is ismert továbbá, hogy a nyál elősegíti a fogzománc apró sérüléseinek kijavítását. Tudjuk, hogy ezt a védőréteget megzavarja a különböző italok fogyasztása, de ennek részletei – pontosan milyen módon és mennyi ideig – nem voltak tisztázottak.
Harminckét egészséges önkéntes résztvevő bevonásával a tudósok azt vizsgálták, hogyan hat a nyálbevonatra, ha a fogakat egy percen át almalével öblögetik, majd ugyanezt a próbát kontrollként vízzel is elvégezték. Eredményeik szerint a száj természetes védelme meglepően hamar helyreáll, ha a zavaró hatás nem tart túl sokáig.
Bár az almalé időlegesen megbontotta a nyál alkotta védőréteget, az eredeti állapot már tíz perc után elkezdett helyreállni. Ennél is meglepőbb volt az a megfigyelés, hogy a tiszta víz eleinte markánsabban megzavarta a nyál adta védelmet – igaz, ebben az esetben a helyreállítás is sokkal gyorsabban megtörtént.
„Ezen az eredményen őszintén meglepődtünk – vallotta Mahdi Mutahar, a Portsmouth-i Egyetem egészségügyi fakultásának munkatársa és a PLOS One szakfolyóiratban megjelent cikk vezető szerzője. – Régóta úgy hittük, hogy az almalé és a hozzá hasonló savas innivalók közvetlenül ártalmasak a szájunk, leginkább a fogaink egészségére.
Kutatásunk ugyanakkor azt mutatja, hogy a nyál kulcsszerepet játszik a szájüreg védelmében és egészséges állapotának gyors visszaállításában, így megakadályozza a tartós károsodást.
Mindazonáltal fontos hangsúlyozni, hogy az almalének való hosszas kitettség – például ha hosszú időn át szürcsölgetjük, vagy ha nem öblítjük ki vízzel a szánkat egy-egy kortyolás után – valóban tartósan negatív hatással bírhat a szájhigiénére.”
A csoport olyan, leginkább a mérnöki tudományokban használt modern mérőmódszereket alkalmazott, amelyek pontosan meghatározták, milyen síkos és mennyire hatékony védelmet nyújt a nyál az almalé, illetve víz fogyasztása előtt és után.
A használt technikák között szerepelt az ún. tribológia – lényegében súrlódásmérés –, valamint a fehérjeelemzés és a nyálréteg valós idejű megfigyelése.
A vizsgálat kiderítette, a nyál mely fehérjéit érinti leginkább, ha almalevet iszunk. Az immunglobulinok, a cisztatinok és a szénsavanhidráz szintje jelentősen csökken, míg a síkos viselkedésért felelős nyálkafehérjék, a mucinok mennyisége nem változik. E fehérjék viselkedésének jobb megértése segítheti az olyan modern fogkrémek tervezését, amelyek erősítik a száj természetes védelmét.
A legfontosabb eredményünk az, hogy egy normális tempóban felhajtott pohár almalé nem kártékony: a nyál hamar visszanyeri nedvesítő funkcióját, és a benne lévő fehérjék hamarosan újra végzik védelmi feladataikat
– magyarázza Mutahar. – A nagy meglepetést azonban az jelentette, hogy a puszta csapvízzel való szájöblítés jobban növelte a szájban a súrlódást, és nagyobb zavart okozott, mint az almalé. A portsmouth-i ivóvíz olyan ásványi anyagokat tartalmaz, amelyek a jelek szerint a gyümölcslénél is jobban akadályozzák a nyál fehérjéinek működését.” A portsmouth-i csapvíz nátrium-, kálium- és magnéziumionokban gazdag, és ezek megzavarják a nyál legfontosabb nyálkafehérjéjét, a mucint.
A kutatás felderített továbbá egy váratlan összefüggést a gyümölcsléfogyasztás és a száj immunrendszere között. Az, hogy a gyümölcsléivás nyomán csökken a nyálban az immunfehérjék mennyisége, arra figyelmeztet, hogy amit eszünk és iszunk, az befolyásolja a szájunk immunvédekezését, s ezen keresztül általában az immunrendszerünket.
Az újdonság ebben az a felfedezés, hogy amit iszunk, az ténylegesen befolyásolja a szájunk immunrendszerének működését
– fejtette ki Mutahar. – Az almalé összetevői befolyásolhatják a szájunk immunvédelmét, és ez a hatás olyan, eddig nem is sejtett módokon gyűrűzhet tovább az általános immunműködésben, amit csak most kezdünk megérteni.”
A kutatás tehát összességében azt sugallja, hogy a mérsékelt gyümölcsléfogyasztás a nyál gyors helyreállítóképességének köszönhetően nem is olyan káros, mint ahogy azt sokáig gondoltuk. A szerzők ugyanakkor figyelmeztetnek: ez nem jelenti azt, hogy a gyümölcslé teljesen ártalmatlan lenne, hiszen a napi többszöri kitettség már kimerítheti a szájüreg természetes védekezését.
„Olyan ez, mint egy vágás a bőrön – hoz példát Mutahar. – A szervezetünk apró, eseti sérüléseket könnyen helyreállít. Azonban ha a sebet újra meg újra felnyitjuk, az már probléma. Hasonló elv alkalmazható itt is.”
Néhány egyszerűen betartható szabály segít minimálisra csökkenteni az almaléfogyasztás kockázatait.
A kutatócsoport most az ismétlődő kitettség hatásait vizsgálja, vagyis azt, mi történik, ha valaki egy nap többször fogyaszt a savas innivalóból.
A legfontosabb tisztázni való kérdés az, vajon hogyan hat az almalé közvetlenül, a nyáltól függetlenül a fogakra, és ez a hatás miben különbözik attól, mintha pusztán csak a sav kerülne a szánkba.
Tesztelni szeretnék az ioncserélt, tehát ásványi anyagoktól megtisztított víz hatását is, hogy megerősítsék: a portsmouth-i kemény csapvíz valóban az ásványianyag-tartalma miatt viselkedett a megfigyelt módon.
A jövőbeni kutatások egyik lehetséges iránya az, hogy volna-e értelme védő hatású fehérjékkel dúsítani a mindennapi italainkat. Ha így tennénk, nem csak a kártékony savak hatását tudnánk közömbösíteni, de támogathatnánk a száj természetes védelmét azáltal, hogy erősítjük a nyál fogvédő és -javító képességét.