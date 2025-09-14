Szereti a gyümölcslevet? Akkor erről a kockázatról mindenképpen tudnia kell!

A Portsmouth-i Egyetem (Egyesült Királyság) kutatói elsőként vizsgálták a legmodernebb technikákkal azt, hogyan befolyásolja az almalé a nyál nedvesítő-védő tulajdonságait. Megállapították, hogy bár az almalé időlegesen kétségtelenül megzavarja a szájüreg természetes belső védőborítását, ez a hatás nagyjából 10 perc után elkezd lecsengeni. A tudósok ezért megkérdőjelezik azt a régóta fennálló dogmát, miszerint a gyümölcslevek közvetlen veszélyt jelentenek fogaink épségére nézve, s ezzel felülírhatják a jelenlegi szájhigiéniás ajánlásokat.

A savas gyümölcslé károsíthatja a fogzománcot, de néhány egyszerű szabály betartásával jelentősen csökkenthető a negatív hatás

Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P / VHB

A nyál megvédi a fogainkat

A portsmouth-i kutatók munkája azt sugallja, hogy a nyál védőereje nagyobb, mint gondoltuk volna. Régóta jól ismert, hogy a nyál fontos szerepet játszik mind a táplálék nedvesítésében, mind a baktériumok megtapadásával szembeni védelemben azzal, hogy síkos nyálkaréteget képez a fogaink felületén. Az is ismert továbbá, hogy a nyál elősegíti a fogzománc apró sérüléseinek kijavítását. Tudjuk, hogy ezt a védőréteget megzavarja a különböző italok fogyasztása, de ennek részletei – pontosan milyen módon és mennyi ideig – nem voltak tisztázottak.

Harminckét egészséges önkéntes résztvevő bevonásával a tudósok azt vizsgálták, hogyan hat a nyálbevonatra, ha a fogakat egy percen át almalével öblögetik, majd ugyanezt a próbát kontrollként vízzel is elvégezték. Eredményeik szerint a száj természetes védelme meglepően hamar helyreáll, ha a zavaró hatás nem tart túl sokáig.

Hamar helyreáll a védőréteg

Bár az almalé időlegesen megbontotta a nyál alkotta védőréteget, az eredeti állapot már tíz perc után elkezdett helyreállni. Ennél is meglepőbb volt az a megfigyelés, hogy a tiszta víz eleinte markánsabban megzavarta a nyál adta védelmet – igaz, ebben az esetben a helyreállítás is sokkal gyorsabban megtörtént.

„Ezen az eredményen őszintén meglepődtünk – vallotta Mahdi Mutahar, a Portsmouth-i Egyetem egészségügyi fakultásának munkatársa és a PLOS One szakfolyóiratban megjelent cikk vezető szerzője. – Régóta úgy hittük, hogy az almalé és a hozzá hasonló savas innivalók közvetlenül ártalmasak a szájunk, leginkább a fogaink egészségére.

Kutatásunk ugyanakkor azt mutatja, hogy a nyál kulcsszerepet játszik a szájüreg védelmében és egészséges állapotának gyors visszaállításában, így megakadályozza a tartós károsodást.

Mindazonáltal fontos hangsúlyozni, hogy az almalének való hosszas kitettség – például ha hosszú időn át szürcsölgetjük, vagy ha nem öblítjük ki vízzel a szánkat egy-egy kortyolás után – valóban tartósan negatív hatással bírhat a szájhigiénére.”